Как борец с «российской пропагандой» в США попалась на плагиате

Автор:

Кучер Егор

Царьград неоднократно обращался к теме дезинформации, которую распространяют западные СМИ. У этой большой информационной машины есть свои герои. На слуху обычно названия известных газет — The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Times и другие. Однако в США особую роль отводят и персоналиям — отдельным журналистам, лидерам западной пропаганды.

Всё западное общество варится в этом соку, а отдельные личности получают за свою работу награды и особо отмечены властями, изданиями, где они работают, да и простыми гражданами. Причём с общежурналистских позиций работу этих кадров нельзя назвать выдающейся. Они просто отрабатывают политический заказ, причём часто ради этого используют недостоверные источники, вводят аудиторию в заблуждение.

История, произошедшая с гуру американской журналистики Джилл Абрамсон поэтому одновременно и возмутительна, и показательна. А кроме этого, говорит вообще о качестве всей нынешней американской журналистики.

Торговля правдой

Джилл Абрамсон — очень известный в США человек. В профессиональном сообществе её знают как бывшего главного редактора газеты The New York Times. Абрамсон также является рекордсменом по Пулитцеровским премиям, в 2012 году она заняла пятое место в рейтинге самых влиятельных женщин по версии Forbes, неоднократно входила в 500 самых влиятельных людей мира по версии журнала Foreign Policy. Абрамсон — член Американской академии наук и искусств с 2001 года.

В её биографии — работа в The Wall Street Journal, в журнале Time и других известных изданиях. Особенно 65-летняя Абрамсон отличилась своей непримиримой борьбой с Россией, «российской пропагандой», «ботами», «троллями» и так далее.

Д. Абрамсон. Фото: www.globallookpress.com

Теперь же она написала книгу под названием «Торговцы правдой: новостной бизнес и борьба за факты». В ней она рассказала о личном пути, работе и той самой «борьбе за факты», в которой борьба-то быть могла, а вот правдивые факты — едва ли. Можно точно сказать, что это не голословное утверждение.

Книга Абрамсон уже вышла в США. Естественно, в первую очередь её раскупили соратники гуру журналистики по цеху. Каково же было их удивление, когда ряд строк, фраз, высказываний и цитат оказались до боли знакомыми. Выяснилось, что Абрамсон настолько разошлась в своём намерении написать книгу-бомбу, что не погнушалась попросту украсть многие мысли, целые истории и отдельные фразы у своих же собственных коллег.

Первым на плагиат указал журналист Vice News Майкл Мойнихан, который в своём Twitter изящно привёл целые выдержки из газетных и журнальных статей других авторов. Иногда совпадение с текстом оригинала было почти стопроцентным, а иногда Абрамсон всё же давала себе труд немного переписать ту или иную фразу, как бы «присвоив» её.

Все обвинения, разумеется, были немедленно предъявлены журналистке, и ей пришлось реагировать. Однако вместо того, чтобы честно признаться в неправомерных заимствованиях без указания источников, Абрамсон сделала вид, что так и нужно. По её мнению, ничего необычного в этом нет.

Операция «гуманитарный конвой»: смогут ли США разжечь вооружённый конфликт в Венесуэле Я допустила некоторые ошибки в отношении источников, но не пыталась выдать чьи-то идеи, мнения и фразы за свои собственные,

— сказала она в эфире программы «Надёжные источники» на телеканале CNN.

Она также заявила, что относится к обвинениям крайне серьёзно и намерена учесть критику. По словам Абрамсон, она просто неверно «титровала» источники, однако это будет исправлено в новом издании книги.

Профессиональная деформация

Случай с Джилл Абрамсон на самом деле показателен. Рано или поздно нечто подобное должно было случиться, должен был оступиться кто-то «великий» из мира американской светлой демократической журналистики. Дело всё в том, что уровень искажения фактов и плагиата в американских СМИ зашкаливает уже не первый год.

И если любые статьи с осуждением России, «российской агрессии», или посвящённые воображаемому вмешательству в американские выборы, всегда будут встречены на ура, то плагиат — это уже совсем другая история. В то же время американская пресса неоднородна, и не только потому, что часть изданий поддерживает демократов, а часть — республиканцев. СМИ США как будто деградируют год от года, и во многом речь идёт о достоверности распространяемой ими информации. Есть также и понятие личности главного редактора, над которым всегда есть учредитель. Однако Абрамсон решила, что самой главной будет только она сама.

Фото: www.globallookpress.com

The New York Times, которую возглавляла Абрамсон, называют одной из самых могущественных газет в мире. У издания самые большие бюджеты, огромный штат, всё самое современное. До либеральной The New York Times Абрамсон работала в консервативной The Wall Street Journal, оставаясь при этом верной своим либеральным ценностям.

Когда она пришла в The New York Times в 2011 году, жизнь газеты стала другой. Издание при Абрамсон выпустило по крайней мере 90 статей о равенстве полов и необходимости «равной зарплаты», а кончилось всё советом властям США установить жёсткий паритет зарплат мужчин и женщин. Впрочем, речь не об этом, а о том, как главред вела себя, почувствовав вседозволенность.

Абрамсон также раздавала бесконечные интервью, ходила на разные телеканалы и светские рауты, не информируя об этом начальство. В конце концов Абрамсон была уволена, затаив обиду на многих своих коллег, которые считали её заносчивой феминисткой и «зазвездившейся» особой. Особенно после публикации её имени в Forbes.

Нет дыма без огня

На самом деле Абрамсон — это очень чувствительный укор всей американской журналистике. Если она настолько легко и просто занимается плагиатом, а после этого без тени сомнения заявляет о своей невиновности, значит, так можно. Телеканал Fox News и вовсе поиздевался над Абрамсон, пригласив её в эфир и показав на экране сравнение текста её книги с источниками, откуда она брала целые абзацы. Журналистку, впрочем, это не смутило. Она заявляла, что не видит никакого плагиата.

Конечно, не все журналисты в США такие, как Абрамсон. Однако она — одна из лучших, по всеобщему признанию самих сотрудников СМИ. Теперь же они изменят своё мнение. Важно, чтобы подобный принцип применялся и к любимой фразе Джилл Абрамсон — «проверка фактов» или «факт-чекинг», как она любила говорить, чем и прославилась. А затем легко забыла о любимом принципе. Как забывают о нём уже очень многие журналисты в США, среди которых Абрамсон — своя.