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Как борьба против расизма в США вылилась в схватку с мародерами

04 июня 2020, 12:55  •  26 • Аналитика
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Массовые беспорядки, грабежи и поджоги, начавшиеся после гибели в результате жесткого задержания полицией чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, не утихают. В половине штатов ввели комендантский час, но местные власти зачастую практически бездействуют. А сил полиции уже не хватает, и президент Дональд Трамп намерен использовать регулярную армию, чтобы покончить с вандализмом и мародерством. Чем опасен этот шаг для президента, разбиралось РИА Новости.

Снова закон и снова порядок

Американцы ждали обращения Дональда Трампа к нации. Но президент медлил и сделал это только 2 июня — когда в Вашингтоне уже вовсю громили витрины.
"Мы потрясены смертью Джорджа Флойда, — начал он. — Но мы не можем позволить разъяренной толпе утопить мирный протест. Главные пострадавшие — законопослушные граждане и беднейшие слои населения. И я буду бороться за то, чтобы защитить их".
"Я президент закона и порядка", — подчеркнул Трамп. Надо сказать, что этот слоган Америке хорошо знаком.
В 1968 году страна также готовилась к президентским выборам в неспокойное время: массовые демонстрации против войны во Вьетнаме, акции в поддержку женщин и расовых меньшинств. После того как убили известного борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга — младшего, а затем и сенатора Роберта Кеннеди, на которого возлагали большие надежды, Ричард Никсон пошел на выборы под лозунгом "закон и порядок".
"Вы должны принять тот факт, что вся проблема действительно в черных", — пояснял тогда глава администрации Белого дома Гарри Холдеман. С тех пор "закон и порядок" у чернокожих американцев ассоциируется с полицейским произволом.
© REUTERS / Jonathan Ernst
Демонстранты в Вашингтоне

Мирный протест пошел вразнос

Нынешние погромы Трамп назвал внутренним терроризмом. В обращении к нации президент упомянул владельцев малого бизнеса, которые вынуждены наблюдать, как руками бунтарей "рушатся их мечты".
Видеосвидетельства уличного мародерства заполнили интернет. Погромщики бьют витрины, выносят товары, расписывают стены, окна и двери. В Санта-Монике, например, из магазина спортивной одежды Vans украли практически все. И когда журналисты телеканала Fox 11 интересовались у прохожих, откуда у них коробки с кроссовками, те спокойно уходили от ответа. Рядом не было ни одного полицейского.
Подобное творится по всей стране. Призывы властей прекратить вандализм тщетны. Собственность защищают мирные протестующие и сами владельцы бизнеса.
В той же Санта-Монике в дверях одного из магазинов встала девушка с плакатом "Прекратите насилие". Ее пытались оттолкнуть, даже бросили у входа дымовую шашку, но девушка не испугалась. Вскоре к ней присоединился чернокожий с плакатом "Мы протестуем, а не мародерствуем". Эти молодые люди специально пришли в центр города, чтобы помешать погромщикам, компрометирующим мирных митингующих.
© Sputnik
Протестующие в Вашингтоне
А случай в Сан-Диего заставил вспомнить шутки про русскую мафию. Там выходцы из бывших республик СССР отстояли ресторан Pushkin. Владелец заведения Айк Газарян признался корреспонденту РИА Новости: он быстро осознал, что действовать нужно самому.
"У меня много друзей, которые, как и я, больше сторонники республиканского мышления (в отличие от протестующих. — Прим. ред.). Когда в воскресенье я понял, что возможны неприятности, обзвонил всех — и через полчаса они были у ресторана. Двенадцать человек, с пистолетами и ружьями. Оружие легальное, обращаться с ним мы обучены. И в собственном помещении, для самообороны, конечно, мы имеем право его использовать", — объяснил Газарян. Они спасли не только Pushkin, но и несколько соседних заведений, в том числе особо уязвимый алкомаркет, принадлежащий пожилому выходцу из Ирака.
На другом конце страны, в нью-йоркском Бруклине, горожане объединяются в патрули, чтобы следить за порядком, пока полиция бездействует. "Мы тут только ради обороны. Мы уважаем борьбу с расизмом и право на протест. Но права разрушать место, где мы живем со своими семьями, ни у кого нет, — говорят организаторы патруля Айзек Болтянски и Дэвид Бродски. — Позор мэру Нью-Йорка за то, что он нас не защищает".
© РИА Новости / Стрингер
Разрушенный в ходе беспорядков магазин автозапчастей в Миннеаполисе

Право на гнев

Бездействием местных властей недовольны многие. Мэра Нью-Йорка Билла де Блазио обвиняют в потакании мародерам, недавно его дочь арестовали в ходе уличных столкновений. Упрекают и губернатора штата Эндрю Куомо, хотя еще недавно его воспринимали как героя борьбы с эпидемией коронавируса.
В понедельник де Блазио заявил, что подключать военных опасно, это только ухудшит ситуацию. "Когда вооруженные силы входят в жилые районы, ничего хорошего не случается", — уверен он. Тем не менее число полицейских на улицах увеличили вдвое — с четырех до восьми тысяч. В городе объявили комендантский час.
Задействовать Нацгвардию не спешат и другие главы регионов, в основном демократы. Аргументы де Блазио повторяют губернатор Орегона Кейт Браун, Иллинойса — Джей Роберт Прицкер, Невады — Стив Сисолак и Мичигана — Гретчен Уитмер. Глава штата Вашингтон Джей Инсли привел военные подразделения в готовность, но разворачивать их в городах тоже пока не стал.
Трамп тем временем пригрозил, что выведет военных на улицы сам. Президент, хоть и является главнокомандующим, не может по своему усмотрению использовать федеральные вооруженные силы на территории штатов. Однако если он применит Закон о восстании 1807 года, Нацгвардия по его указу будет действовать без оглядки на губернаторов. В последний раз так поступил Джордж Буш — старший в 1992-м, во время протестов в Лос-Анджелесе, которые начались из-за того, что четверо белых полицейских избили чернокожего.
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп проходит мимо граффити, нарисованных протестующими в Вашингтоне
Однако нежелание губернаторов обострять отношения с протестующими носит политический характер, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. "Главная задача демократов — не позволить Трампу переизбраться на второй срок. Пока не было протестов, можно было держать людей на карантине. Сейчас же им предоставили право на гнев, — говорит он РИА Новости. — Нужно заставить Трампа выглядеть плохо, потому что, согласно риторике демократов, он расист и насадил в обществе атмосферу ненависти".
Если после стольких дней разрушений президент перехватит управление с помощью Нацгвардии, он заработает политические очки, и тогда будет неважно, что говорят демократы. "Трамп, приди, порядок наведи" — вот за кого проголосуют в колеблющихся штатах", — отмечает эксперт.
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Он подчеркивает, что ситуация с расовой дискриминацией в стране действительно ужасающая. И об этом нельзя забывать, рассуждая о протестах.
Демократы не только хотят продемонстрировать неэффективность Трампа, но и стараются не отпугнуть избирателей среди меньшинств, указывает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Они жутко боятся потерять поддержку среди небелого населения, именно афроамериканцы — одна из основных опор Джо Байдена на выборах", — напоминает эксперт.
© РИА Новости / Брайан Смит
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
При этом обе стороны ведут игру на грани фола, добавляет собеседник. "Демократы пытаются дискредитировать Трампа, рискуя отпугнуть умеренный и колеблющийся электорат. А Трамп идет на жесткие меры, что может привести к еще большему разгулу насилия и смертям", — пояснил он.
Американское общество и без того крайне расколото. Протесты лишь подчеркнули глубину противоречий. Простые люди возмущаются и полицейским произволом, и грабежами с мародерством, а демократы и республиканцы по-прежнему не могут договориться. Трудно сказать, какую роль в политической карьере Джорджа Буша — старшего сыграл Закон о восстании. Но выборы в 1992 году он проиграл. Трамп, очевидно, сделал ставку на жесткость. Чем это обернется, покажет ближайшее будущее.

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