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Как Болгария и ЕС помогают Украине сохранить транзит российского газа

12 сентября 2019, 03:39  •  95 • Политика
Из-за решения Европейского суда по OPAL «Газпрому» придётся сократить поставки по «Северному потоку». Шпионский скандал в Болгарии может помешать продлению «Турецкого потока» в Южную Европу. Два события помешают России остановить транзит газа через Украину
Автор:
Гасанов Камран
Транзит через Украину всегда был головной болью России. Но, несмотря на миллиардные долги Киева, прокачку газа не останавливали. Однако после того, как Украина оказалась в руках националистов, «Газпром» твёрдо решил отказаться от небезопасного транзита. Хотя с приходом Владимира Зеленского наметилось потепление, а Ангела Меркель постоянно предупреждает, что «Северный поток – 2» невозможен без украинского транзита, у «Газпрома» есть дедлайн.
В июле исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о планах полностью остановить транзит российского газа с 1 января 2020 года. Ранее, в марте, глава украинской компании Андрей Коболев рассказал РБК о том, что «Газпром» уведомил страны о прекращении с этого числа прокачки газа через Украину.
Украине и некоторым её западным партнёрам, таким как Польша и Германия, очень не хочется отказываться от транзита. Ведь прекращение поставок ослабит Украину перед Россией и создаст дефицит газа в Европе, который придётся компенсировать. Сделать это можно тремя способами: своими ресурсами, строя новые газопроводы из России или импортом газа из третьих стран.
Учитывая, что своих ресурсов у Европы нет, а возобновляемые источники энергии обходятся крайне дорого, придётся рассчитывать на внешних игроков. Прежде всего, Россию и США.
Россия в силу географии и цены – более выгодный партнёр, и Германия как лидер ЕС ставит на российский газ. Однако с Москвой Европа будет работать на своих условиях. Одно из них – сохранение украинского транзита.
Фото: Bespaliy / Shutterstock.com
Спасти украинский транзит
На этой неделе произошли два события, которые заставят «Газпром» продолжить поставки через Украину. 10 сентября суд ЕС после рассмотрения жалобы Польши, Литвы и Латвии отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, расширявшее доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL – ответвлению «Северного потока».
Отныне российская компания имеет право использовать OPAL лишь на половину мощности этой трубы – на 12,8 млрд кубов. России придётся сократить поставки по дну Балтики и увеличить транзит через Украину на 12,5 млрд кубов в год, считает глава польской нефтегазовой компании PGNiG.
Второе событие связано с Болгарией. В тот же день, когда Европейский принял решение в пользу Польши и Украины, в Болгарии по обвинению в шпионаже в пользу России арестовали лидера болгарского национального движения «Русофилы» Николая Малинова.
В перспективе этот скандал может негативно отразиться на отношениях Софии и Москвы. У Болгарии уже есть опыт портить важные российские проекты. В 2014 году София отказалась от «Южного потока». Такая же судьба может постичь «Турецкий поток», чьё ответвление должно было пройти через болгарскую территорию.
Объёмы второй нитки «Турецкого потока» (15 млрд кубометров) достаточны для компенсации украинского транзита. Не случайно в Киеве этот газопровод считают более опасным, чем «Северный поток – 2».
Фото: Stefan Sauer / Globallookpress
Американская альтернатива
Украинский транзит важен, но США могут предложить альтернативу, которая позволит отказаться от него. Так считает главный редактор ИА «Реалист» Саркис Цатурян.
История с OPAL не связана со стремлением США или ЕС сохранить украинский транзит. Напротив, американцы и евробюрократы заинтересованы в закрытии транзита. Это позволит США взять под контроль Трансбалканский газопровод (Греция – Болгария, в обход Босфора. – Прим. ред.), через который Россия может поставлять газ на Украину, в Молдавию, Румынию и Болгарию,
– отметил Цатурян в беседе с Царьградом.
Эксперт обратил внимание на то, что Вашингтон торопит Грецию и Болгарию в вопросе строительства газопровода, через который американский СПГ будет поступать в Болгарию и оттуда в Румынию, Молдавию и Украину.
«Поставки американского СПГ будут идти в обход Босфора. США уже наращивают поставки СПГ в Грецию, Болгарию и Турцию. И объёмы будут только расти», – добавил Цатурян.
Два описанных сценария с украинским транзитом кажутся взаимоисключающими. В первом случае мы видим попытки сохранить его, во втором – сорвать. Но оба этих плана объединяет одна общая цель – остановить монополию «Газпрома» на европейском газовом рынке.

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