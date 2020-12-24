Как боевики в Киеве отбирают у владельцев крупнейший рынок Украины

В Киеве на въезде к крупнейшему в стране Столичному рынку националисты «Правого сектора»1 (организация запрещена в России) установили армейскую палатку и расставили вдоль дорог посты из мужчин в камуфляже. Об этом сообщает корреспондент ФАН с места событий.

Поводом для атаки на рынок стали утверждения, что совладельцами рынка являются граждане России — Юрий Иванющенко, Иван Аврамов, Армен Саркисян и Рустем Абдукадиров.

Покупателей, пытающихся прорваться на территорию рынка, не пропускают, а тех, кто пытается возмущаться и протестовать, избивают. Полиция в ситуацию не вмешивается, а местные СМИ акцию активно поддерживают. Заметим, Столичный рынок — один из самых крупных в Киеве. Он любим киевлянами за качественные продукты по низким ценам, поэтому люди готовы ехать через весь город, чтобы закупиться в «Столичке».

Корреспондент ФАН с изумлением обнаружил, что среди покупателей, которые пытаются прорваться на рынок, есть и те, кто поддерживает «Правый сектор». Возможно, это так называемый «стокгольмский синдром», а может люди просто боятся высказывать свое недовольство, опасаясь преследований.

Боевики скрывают свои лица под балаклавами, обращаются к друг другу, используя клички. Каждый день — перед завтраком, обедом и ужином — происходит построение на площадке перед рынком. На построении националисты молятся, обсуждают насущные вопросы, ставят цели и проговаривают мотивационные речи.

Боевики планируют стоять у рынка еще как минимум две недели, однако, судя по динамике, акция может закончится раньше. В первый день у рынка собралось 200 националистов, во второй — менее сотни, в четверг — только три десятка.

На камеру комментировать ситуацию националисты, как правило, отказываются — только один боевик, который называет себя Фриц, согласился дать короткий комментарий, в котором отверг обвинения в рейдерстве. Тем не менее многие наблюдатели считают атаку на Столичный рынок попыткой отжать прибыльный актив под политическим предлогом.

«Правый сектор» — это объединение националистов Украины, сформированное из числа футбольных болельщиков в декабре 2013 года в качестве силовой поддержки государственного переворота 2013-2014 годов. В России деятельность «Правого сектора» запрещена судом с 17 ноября 2014 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.