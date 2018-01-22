Как Ближний Восток реагирует на операцию Турции в Африне

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Мир наслаждался выходным субботним днем, когда во второй его половине началось наступление вооруженных сил Турции на курдский кантон Африн на севере Сирии. Сообщая о фактах операции, региональные СМИ не спешат с оценками. И связано это не только не только с уик-эндом

Турецкие СМИ: Африн – начало, дальше Манбидж

Склонные к преувеличению фактов местные издания пестрят заголовками о том, как Турция «уничтожает оккупационные силы Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии» (Daily Sabah). Проправительственная Yeni Safak пишет, что «сейчас время триумфа». Ссылаясь на воинственные речи своего лидера Реджепа Эрдогана, в материале говорится, что следующая цель – Манбидж, который во время войны против ИГ (запрещенная в России организация) оказался под властью курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Сам Эрдоган видит афринскую операцию как второй после «Щита Евфрата» блицкриг и обещает завершить её «в кратчайшие сроки».

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Подчеркивая успехи своей армии, нанёсшей авиаудары по 153 целям, журналисты ведут активную пропагандистскую кампанию против YPG. «Я смотрю на Африн и вижу, как убегают боевики YPG», — Milliyet (в переводе «Нация») вынесла слова Эрдогана в заголовок передовицы. Интернет-портал газеты публикует фотографии и видео пленных бойцов YPG. Одновременно распространяются сообщения о том, что YPG использует местное население в качестве живых щитов, не давая ему покинуть границы Африна - уйти на подконтрольные Башару Асаду территории. Также говорится, что курдская милиция распространяет снимки убитых в боях с ИГ мирных жителей, дабы демонизировать турецких военных. Последние признают наличие десятка жертв, но называют их террористами.

В качестве оправдания действий своих властей турецкие журналисты и эксперты возлагают ответственность за происходящее на США. Вашингтон обещал прекратить помощь YPG после поражения ИГ, напоминает обозреватель Daily Sabah Бурханеттин Дуран, но не сдержал слова. Поэтому Анкара берет ситуацию «в свои руки». Автор уверен, что США под предлогом антитеррористической борьбы используют связи с YPG как «оправдание своего пребывания» в регионе. Его коллега Ильнур Чевик пишет, что операцией в Африне Анкара «убивает двух зайцев»: одновременно зачищая кантон от террористов и обрывая пути снабжения для РПК в самой Турции.

Африн. 21 января. Фото: www.globallookpress.com

Израиль о «зелёном свете» из Москвы

Находящиеся, мягко говоря, в близких отношениях с курдами особенно иракскими израильтяне внимательнее и чувствительнее отнеслись к событиям. Чем те же Al Arabiya и Al Jazeera, ибо Саудовскую Аравию и Катар не сильно заботит выживание курдов. Многие СМИ страны акцентируются на участии в происходящем глобальных игроков - США и России. The Times of Israel отмечает, что Анкара не тратила время на приглашение послов великих держав до начала боевых действий. При этом издание намекает на то, что операция началась после «зелёного света», полученного главой турецкого генштаба Хулуси Акаром в Москве.

О роли России пишет и Jerusalem Post. В том ключе, что Кремль как посредник между Асадом, турками и курдами не может допустить эскалации боев, что нарушит перемирие, заключенное в Астане. И, следовательно, турецкая операция будет ограниченной по масштабу, точечной. Газета проводит параллель между Африном и Голланскими высотами. Если в первом случае Эрдоган тестирует нервы США, России и Дамаска, то во втором случае Асад проверяет на прочность «решимость США, Иордании и Израиля. «Поэтому Африн имеет огромное значение для региона, то, что там происходит, расскажет нам больше о будущем Сирии», — заключает JP.

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Haaretz отмечает, что Анкара атакует проамериканских боевиков в тот момент, когда отношения с союзным Вашингтоном достигли «точки обрыва». Аналитик газеты Зви Барьел также проводит параллели между своей страной и Турцией, которая рассматривает присутствие курдской милиции на своей границе также, как и Израиль присутствие «иранских сил» (подразумевается «Хезболла») на границе с Сирией. Барьел ставит под сомнение угрозу советника Эрдогана о том, что Турция сейчас сильна, чтобы игнорировать мнение «лузеров» американцев. Автор предупреждает, что Вашинтон может ответить санкциями в связи с поставками С-400 и «делом Зарраба», от которых турки пострадают больше, чем Штаты.

Иран опасается за судьбу Конгресса сирийского национального диалога

Если до Астаны и образования тройки Россия-Турция-Иран Тегеран мог себе позволить открыто критиковать Анкару, то на данном отрезке времени проявляет осторожность. Тем не менее, как, пожалуй, главный и бескомпромиссный союзник Асада Иран вряд ли рад тому, что Дамаск именует «агрессией» присутствие турецких ВС на территории Сирии. Заместитель главы МИД Ирана Хусейн Джабери Ансари выразился предельно дипломатично. Любая сухопутная операция может сказаться «либо позитивно, либо негативно» на Конгрессе сирийского национального диалога (КСНД) в Сочи. Эрдоган готов там видеть курдов, но не партию «Демократический союз» (PYD), чьим боевым крылом является YPG.

Иранские эксперты высказываются гораздо смелее. Экс-министр иностранных дел и директор Стратегического совета по международным делам Камал Харрази, встретившийся с Асадом, заметил, что «Сирия все еще сталкивается с угрозами, представляемыми США и Турцией», передает Mehr News.

При этом нужно понимать, что особой любви к курдам Иран не питает, считая их, так или иначе, опасностью для своей страны. Иранский МИД назвал «вопиющей интервенцией» создание 30-тысячных курдских «сил безопасности», которым США намеревались доверить охрану северных и западных границ Сирии. Позднее Госдеп отказался от этой идеи.

Африн. 21 января. Фото: www.globallookpress.com

Курды возложили ответственность на Москву

Курдские информагентства, по понятным причинам, обрушились с обвинениями на Турцию. Rudaw пишет о человеческих жертвах (от 18 до 24 убитых мирных жителей) и «смертельной операции» Турции, которой несмотря на ее мощь, противостоят бойцы YPG.

Закипающий Африн: Турция столкнется с США?

Сенсацией стало заявление YPG, переданное Rudaw, в котором сирийские курды возложили ответственность за турецкую «оккупацию» на Россию. YPG в качестве аргумента приводит уход российских военных из Африна.

«Мы знаем, что турецкие военные не напали бы без одобрения международного сообщества во главе с Россией, которая развернула свои силы в Африне», — заявил командующий Отрядами народной самообороны.

Негодование YPG можно понять с учетом их трудностей перед лицом второй по силе армии НАТО. Но оснований для обвинений в адрес Генштаба России у YPG ничтожно мало. Мы всем помним, как курдские боевики вместе со Штатами мешали нашему союзнику Дамаску и ВКС России вести бои под Дейр-эз-Зором против ИГ, оккупировав восточный Евфрат. Может поэтому спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев говорит, что турецкая операция в Африне не скажется на результатах КСНД в Сочи, куда планируют пригласить и курдов?

Гасанов Камран