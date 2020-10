Как безликие IT-гиганты формируют лицо западной политики

Цифровые властители дум

Париж и Амстердам потребовали от властей Евросоюза создать специальный орган для регулирования в ЕС деятельности американских технологических гигантов Google и Facebook. Эти два гиганта в мире информационных технологий фактически подмяли под себя мировую систему компьютерных сетей. Американские компании активно манипулируют информацией в собственных интересах, способных не только конкурировать с интересами государства, но и определять их.

Требование, выдвинутое Францией и Нидерландами, добавили энергии вице-президенту Еврокомиссии Маргрет Вестагер, занимающейся вопросами цифровых технологий и разрабатывающей проект закона о цифровых услугах (Digital Services Act). Вестагер известна тем, что в 2017 году подвела Google под штраф в 2,4 миллиарда евро за то, что тот в своем поисковике выдавал собственный Google Shopping в ущерб другим агрегаторам товаров. А в следующем году – еще на 4,3 миллиарда евро за то, что корпорация вынуждала производителей смартфонов устанавливать свои, гугловские сервисы и приложения.

Такая практика, которую в Европе считают наглостью, не только приносит компании Google миллиардные прибыли, но и позволяет ей создавать гигантский банк персональной информации, используемой для самых разных целей, в том числе в рамках сотрудничества Google с ЦРУ и ФБР. Компания обладает более чем миллионом серверов в центрах обработки данных по всему миру и обрабатывает ежедневно более миллиарда поисковых запросов и 24 петабайт (1 петабайт = 1024 терабайта) пользовательских данных.

Европейцы рассчитывают запретить Google и Facebook использовать данные, собранные в Европе на их платформах, если такими данными не располагают конкурирующие компании. А кто в Европе у Google и Facebook нынче конкурент? Его нет. Европейская облачная федерация (European Cloud Federation), призванная объединить поставщиков цифровых услуг, пока еще в пелёнках и заметно повлиять на зависимость от американских компаний не может.

Потенциальные возможности Google и Facebook на информационном поле гораздо опаснее, чем их работа в области интернета вещей, где они легко задвигают в тень торговцев-конкурентов. Как считает канадский аналитический центр Global Research, компании Big Tech тайно стали обладателями всей полноты власти в информационном бизнесе.

Есть доказательства тому, что Google и Facebook явлются монополистами новостей, используя алгоритм чёрного ящика (black box) . Комитет по коммуникациям и цифровым технологиям палаты лордов Великобритании заслушал показания исполнительного директора DMG Media (компания издаёт The Daily Mail ) Питера Райта (Peter Wright) , который утверждает, что, после того как Google и Facebook изменили алгоритм поиска, востребованность новостей издания уменьшилась наполовину.

«Google и Facebook, с нашей точки зрения, – говорит Райт, – доминируют на рынке новостей и ведут себя как доминирующие компании. И это значительно влияет на журналистику». Отсутствие регулирования деятельности этих компаний позволяет американцам безнаказанно ликвидировать содержание интернет-издания, если оно неугодно Цукербергу. Именно это и произошло с поддерживавшей Brexit The Daily Mail. «Два главных распространителя новостей Google и Facebook, владеющий также Instagram, доминируют в социальных медиа и имеют больше денег от рекламы, чем наша газета», – заявил комиссии Райт.

Манипуляции потоком новостей и аналитики дают американским компаниям не просто выгоду. Эти компании могут по своему усмотрению менять отношение пользователей к конкретной идее, явлению, к определённому политику, государственному учреждению и даже к той или иной стране.

«Twitter, следуя примеру Facebook, подвергал цензуре статьи в New York Post о скандале вокруг Джо Байдена на Украине и не давал пользователям отправлять ссылки на эти статьи», – сообщает Summit News. The New York Post определила такую информационную политики очень жёстко: «Цифровая гражданская война».

Стараниями Google и Facebook в головах американских и европейских пользователей насаждается до безобразия искажённое представление о России. Лишённые лица тысячи работников этих технологических гигантов просеивают Интернет сквозь сито и складывают в нём произвольные «картинки». Сам владелец Facebook Цукерберг давно не скрывает свои планы «причесать» всемирную паутину. Пример – инструкции Цукерберга по внедрению два года назад AI (искусственного интеллекта) в деятельность компании. «Каждый пост, фото, видео, сообщение, комментарий или обмен информацией попадает во всё более мощную компьютерную систему компании для анализа на «вредное» содержание и доклада полиции или разведывательным агентствам по мере необходимости».

Что при этом следует считать «вредным», определяет уже даже не правительство США. Определяют Цукерберги.

Эта надгосударственная структура управления обществом не устраивает сейчас не только европейцев. В июне сего года Facebook был оштрафован в США на 5 миллиардов долларов Федеральной торговой комиссией (FTC). Сейчас компания находится под следствием из-за введения в оборот в 2020 году цифровой валюты Libra. Антимонопольное расследование против Facebook и Google продолжается.

Facebook, кроме того, связан со скандалом вокруг Cambridge Analytica – лондонской компании, предоставляющей политические консалтинговые услуги и использовавшей личные данные 50 миллионов пользователей Facebook, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году. А что произойдёт через несколько дней на американских президентских выборах 2020 года?

Технологические монстры спокойно реагируют на все «щипки» в их адрес. 70 миллиардов долларов выручки того же Facebook в 2019 году вполне хватает, чтобы оплатить налагаемые штрафы (кстати, 69 миллиардов – рекламные доходы компании). И зарубежных конкурентов этим монстрам не надо. В этом пункте власти США и информационные супермонополии едины. Недавно Трамп под угрозой запрета в Америке китайского приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok потребовал продать его любой американской компании и лично «благословил» такую сделку с американской Oracle.