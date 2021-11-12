Как беженцы попадают на границу с Польшей

«Мы справимся», – говорила Меркель. Но они не справились

В Европе начали, хотя и неохотно, признавать, что доставку мигрантов к белорусской границе с Польшей организуют не Лукашенко и Путин, а европейские торговцы людьми, а также турецкая авиакомпания. Большинство задержанных контрабандистов – из Германии, сообщил немецкий телеканал Welt со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии.

«Большинство зарегистрированных случаев касается ареста водителей, которые помогают нелегальным мигрантам (в основном из Сирии, но также из Афганистана, Ирана, Ирака, Кувейта и Йемена) добираться в Германию на арендованных машинах через Польшу. В большинстве случаев водителями являются граждане третьих стран (иранцы, иракцы, сирийцы и турки), проживающие в Германии», – говорится в документе Еврокомиссии. Второй после Германии страной, куда направляются беженцы, является Финляндия.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала BFМ заявил, что данные по миграционному кризису на границах ЕС с Белоруссией не позволяют говорить о причастности России к организации доставки мигрантов. Он напомнил, что миграционный кризис уже обсуждался в ходе переговоров и. о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече министров иностранных дел и обороны РФ и Франции в Париже 12 ноября.

Однако это единичные случаи. А общая тенденция такова, что на Западе призвали ввести санкции против «Аэрофлота». Абсурд! «Если очень дипломатично, то это неправда, – подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. – "Аэрофлот" не имеет рейсов между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу. После того, как Европа и США эти страны разбомбили, не летает авиакомпания в эти страны».

В то же время госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сказал, что существует проблема с турецкой авиакомпанией Turkish Airlines, которая, по мнению Брюсселя, занимается перевозкой в Минск мигрантов. «Год назад мы видели похожий кризис, когда Турция организовала похожим образом давление на Грецию, поэтому мы должны быть жесткими с Турцией», – отметил К. Бон. Авиакомпании Turkish Airlines и FlyDubai могут попасть под запрет в Евросоюзе.

Два высокопоставленных чиновника Евросоюза, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас, вскоре отправятся в такие страны, как Армения, Египет, Ирак, Иордания, Ливан, Турция и ОАЭ, чтобы не допускать вылетов потенциальных мигрантов в Минск, указали в Брюсселе.

Европейские СМИ вразнобой комментируют миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей. «Сложно сформулировать общую политику в отношении беженцев, которая бы соответствовала немецким представлениям о человечности и польским представлениям о национальной идентичности, – пишет Süddeutsche Zeitung. – И пока ЕС не сможет найти общую позицию, он будет оставаться уязвимым для шантажа и моральных нападок».

Bild вспомнил миграционный кризис 2015 года и фразу Меркель: «Мы справимся». Они не справились. «Редко когда действительность так быстро опровергала слова политика», – пишет Bild.

Уже появились факты непосредственной причастности граждан стран ЕС к перевозке мигрантов на границу с Польшей. Так, известный политолог из Германии Александр Сосновский рассказал о ситуации в ФРГ с незаконными миграционными схемами. По его словам, в Германии разразился скандал: многие крупные издания опубликовали разоблачительные материалы о преступной схеме по перевозке мигрантов из Польши в ФРГ. Все это организуют в основном немцы. По словам Сосновского, даже немецкие журналисты называют эту историю крупнейшей финансовой махинацией.