Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единст...
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
Главная / Политика

Как белорусы перехватили разговор Варшавы и Берлина о Навальном - эксперт

03 сентября 2020, 18:00  •  224 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
У Польши лучше всего получить "слив" межгосударственных диалогов
Технически перехватить телефонный разговор между Варшавой и Берлином с территории Белоруссии вполне возможно. Такие "прослушки" совершают разные иностранные спецслужбы, в том числе и своих союзников. Об этом рассказал историк силовых ведомств Александр Колпакиди.
Так специалист прокомментировал сегодняшнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что местные спецслужбы предоставят Москве запись переговоров между ФРГ и Польшей о фальсификации данных по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок".
"Технически [перехватить телефонный разговор] возможно. Есть специальные службы. Самая сильная – в Америке. Американцы вообще все разговоры записывают. У нас, говорят, тоже могут. У Белоруссии очень сильная спецслужба. К тому же у поляков постоянно перехватывают и записывают разговоры", – сказал URA.RU специалист.
Напомним, ранее в четверг, 3 сентября, Лукашенко принимал в Минске премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Перед переговорами Батька вдруг сообщил российскому гостю, потряхивая листочками в руках, что у него есть доказательства того, что в Берлине фальсифицировали отравление Навального. По словам главы Республики, белорусские военные специалисты перехватили соответствующие переговоры между Германией и Польшей.
В частности, на записи обсуждалось, что в ближайшее время в России должны состояться региональные выборы и надо перед ними "какую-то подсунуть пакость". Лукашенко пообещал Мишустину направить все материалы в Москву.
"Мы и голос передадим записанный, и текст передадим. Все материалы сегодня – завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо", – сказал Александр Григорьевич Михаилу Владимировичу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



224
Источник
Похожие новости
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое парадоксальное"
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НКВД оказались выдумкой
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
03 сентября 2020, 12:30
Такого даже Россия не делала: Помпео раскрыл угрозу для США пострашнее русских
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2020, 01:30
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "самое...
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белорусс...
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
03 сентября 2020, 05:10
Консулы Польши устроили скандал в Твери, но оскандалились сами: "Жертвы" НК...
03 сентября 2020, 08:50
Вскрылись планы Лукашенко по объединению Белоруссии и Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2020, 15:00
Путина в Берлин позвали не случайно: "Так жутко, что хочется Кремля"
28 августа 2020, 02:30
Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Украину
29 августа 2020, 22:30
Ответственность на вас: В Минске напрямую заявили о зависимости Киева
01 сентября 2020, 11:55
Почему Саакашвили бежит из Украины: Осенью готовится кровавый переворот
28 августа 2020, 04:20
"Безграмотно составленный документ": В Госдуме оценили "филькину грамоту" Киева
01 сентября 2020, 11:55
Всё! Киев сдался! Украина официально перешла под внешнее управление!
29 августа 2020, 01:25
"Залп! Есть залп!": Появилось видео из напугавшей американцев подлодки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.