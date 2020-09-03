Как белорусы перехватили разговор Варшавы и Берлина о Навальном - эксперт

Александр Лукашенко. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

У Польши лучше всего получить "слив" межгосударственных диалогов

Технически перехватить телефонный разговор между Варшавой и Берлином с территории Белоруссии вполне возможно. Такие "прослушки" совершают разные иностранные спецслужбы, в том числе и своих союзников. Об этом рассказал историк силовых ведомств Александр Колпакиди.

Так специалист прокомментировал сегодняшнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что местные спецслужбы предоставят Москве запись переговоров между ФРГ и Польшей о фальсификации данных по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок".

"Технически [перехватить телефонный разговор] возможно. Есть специальные службы. Самая сильная – в Америке. Американцы вообще все разговоры записывают. У нас, говорят, тоже могут. У Белоруссии очень сильная спецслужба. К тому же у поляков постоянно перехватывают и записывают разговоры", – сказал URA.RU специалист.

Напомним, ранее в четверг, 3 сентября, Лукашенко принимал в Минске премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Перед переговорами Батька вдруг сообщил российскому гостю, потряхивая листочками в руках, что у него есть доказательства того, что в Берлине фальсифицировали отравление Навального. По словам главы Республики, белорусские военные специалисты перехватили соответствующие переговоры между Германией и Польшей.

В частности, на записи обсуждалось, что в ближайшее время в России должны состояться региональные выборы и надо перед ними "какую-то подсунуть пакость". Лукашенко пообещал Мишустину направить все материалы в Москву.

"Мы и голос передадим записанный, и текст передадим. Все материалы сегодня – завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо", – сказал Александр Григорьевич Михаилу Владимировичу.

