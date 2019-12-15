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Как белорусская делегация очаровалась НАТО

15 декабря 2019, 05:54  •  113 • Украина
Представители Белоруссии посетили 9 – 10 декабря штаб-квартиру НАТО. В составе белорусской делегации были журналисты, в частности журналист и политолог Валерий Карбалевич, эксперты, гражданские активисты, политики, среди которых – депутат белорусского парламента VI созыва Анна Канопацкая, член Совета республики Национального собрания VII созыва Андрей Русакович и экс-кандидат в президенты Татьяна Короткевич.
Напомним, что в настоящее время всё сотрудничество Минска с НАТО ограничивается рамками программы «Партнёрство ради мира», в которой речь идёт о миротворческих миссиях.
«Беларусь не участвует ни в одной миссии под руководством НАТО, хотя та же Армения, будучи членом ОДКБ, участвует в двух миссиях НАТО. Поэтому сотрудничество очень ограничено, и, видимо, оно останется в таком виде в ближайшее время. Беларусь в отношении НАТО ведёт себя очень осторожно и не переходит черт, которые бы создавали проблемы в отношениях с Россией. И НАТО тоже насторожено относится к Беларуси по причине того политического режима, который есть в нашей стране»,
– поделился своими мыслями после поездки с журналистами националистического издания «Салідарнасць» Валерий Карбалевич.
По его убеждению, всё, что НАТО хочет, – это лишь укрепить независимость Белоруссии, ведь об этом говорят «фактически все официальные лица стран Запада, которые приезжают в Беларусь». При этом ближайший союзник Россия, наоборот, не говорит о независимости, а только – об интеграции, в чём оппозиционный журналист видит противоречие.
«В этом есть такой определённый парадокс, потому что наш ближайший союзник Россия говорит как раз не о независимости Беларуси, а о скорейшей интеграции. А наши военные противники наоборот говорят о независимости», – рассуждает Карбалевич (чисто дитя!) и вспоминает, что в штаб-квартире НАТО часто звучала фраза о том, что «ничто так не угрожает Беларуси, как её союзник».
Татьяна Короткевич отметила, что на неё огромное впечатление произвела встреча с представителями НАТО. Эта встреча развеяла все опасения по поводу того, что Североатлантический альянс – это угроза. Теперь Короткевич точно знает – это не так.
«Они максимально открыты, в том числе ради того, чтобы не пугать людей, быть понятными и безопасными. НАТО может предложить и научные программы, и разработки, и тренинги, там есть программы по изучению изменения климата, системы гражданской обороны на случай каких-то катаклизмов. И важно не упускать эти возможности. Более того, об участии Беларуси в некоторых программах НАТО мы узнали впервые именно от представителей альянса»,
– белорусский политик в восторге от поездки.
А экс-депутат Анна Канопацкая не скрывает, что пыталась донести до представителей альянса, что в Белоруссии есть люди, для которых Россия «является если не врагом и агрессором, то той страной, отношения с которой необходимо держать на расстоянии».
НАТО вполне может быть союзником и гарантом независимости Беларуси, уверена Канопацкая. К тому же это сотрудничество может быть выгодно не только политически, но и экономически, о чём она пообещала рассказывать на всех встречах с белорусской общественностью.
Представители альянса со своей стороны объяснили белорусской делегации, что для сотрудничества НАТО и Белоруссии есть возможности, однако и слишком много сдерживающих факторов, которые следовало бы устранить. Например, в стране не хватает демократии, к тому же руководству альянса совсем не понравились прошедшие парламентские выборы в Белоруссии, другими словами, работы у оппозиционной общественности ещё много, ну а направление этих работ услужливо указали добрые дяди из НАТО.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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