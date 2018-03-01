Как Белград склоняют к «компромиссу» по Косово

Директор ЦРУ Майк Помпео с удовольствием выступает на разных мероприятиях, рассказывая о том, как его ведомство защищает интересы США по всему миру. В YouTube собрано уже больше 10 тысяч видео с директором ЦРУ. Выступая недавно в Американском предпринимательском университете, Майк Помпео заявил, что в 90-е годы Югославия представляла собой угрозу для национальной безопасности США. И в то же время он стал первым из высокопоставленных официальных лиц в Вашингтоне, кто признал, что СФРЮ разваливали по схеме, разработанной в Лэнгли. И ещё Помпео не раз говорил журналистам: «Миссия ЦРУ всегда одна – украсть тайную информацию во имя Соединенных Штатов. Мы никогда ни перед кем не извиняемся, даже тогда, когда ведем себя агрессивно».

ЦРУ давно ощущало нехватку специалистов со знанием славянских языков. Белградская газета «Вечерне новости» в конце прошлого года рассказала, что в Лэнгли ищут инструкторов со знанием сербского языка, которые бы обучали «студентов» (сотрудников ЦРУ) для работы на Балканах. Зарплата 160.000. долларов в год.

После нескольких лет относительного затишья американцы снова активизировались на юге Сербии и в Македонии. Если внимательно прочитать доклад Атлантического совета «Балканы вперёд: новая стратегия США для региона», то становится ясно, что США намерены закрепиться на Балканах прочно и основательно. В ближайшей перспективе там должны появиться новые американские военные базы. Одновременно подтянутся крупные западные корпорации.

7 февраля на заседании Совета Безопасности ООН по косовскому урегулированию постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул: «Бесплодными оказались попытки вырастить в Косово самодостаточную политическую систему с претензией на демократическое правовое государство. За фасадом общественных институтов проступают клановые интересы и нерешенные противоречия, разгул коррупции и оргпреступности. Умеренные политические силы оттеснены на второй план, а нынешним властям, где заправляют бывшие боевики «Освободительной армии Косово», бросают вызов еще более радикальные националисты и сторонники создания «Великой Албании».

Есть основания полагать, что директор ЦРУ Майк Помпео и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер во время недавней встречи в Вашингтоне с представителями «Республики Косово» договорились о том, что пришло время проверить реакцию европейцев на реализацию плана создания «Великой Албании». Это план соединения в одно государственное целое всех территорий, на которых проживают албанцы, то есть части территории Греции, половины Македонии, всего Косово, части территории южной Сербии (помимо Косово) и половины Черногории.

В Приштине делают всё, чтобы подтолкнуть официальный Белград к признанию «Республики Косово». Как сообщил президент Словении Борут Пахор, находившийся 12-13 февраля с визитом в Приштине, он пообещал убедить пять стран-членов ЕС, которые, как и Россия, отказываются признать «независимость» Косово, решиться на этот шаг. Речь идёт о том, чтобы склонить к этому Испанию, Грецию, Словакию, Кипр и Румынию. Соответсвенно, «Республика Косово» должна выполнить все ранее достигнутые соглашения с Белградом и ратифицировать договор о демаркации границы с Черногорией. В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль во время встреч в Приштине заявил, что Сербии следует «принять» независимость Косово, чтобы вступить в Европейский союз.

Промежуточный итог этим заявлениям подвёл президент Сербии Александар Вучич. Он заявил: «Народ будет решать; если вы думаете, что [за признание Косова] будет большинство, то я не уверен. Мы должны видеть сегодняшнюю реальность и понимать отношения в мире и отношения в Косово, понимать, что Косово не наше, как мы учили, но и не их, как они хотят это показать», – заявил Вучич. По его словам, решение вопроса возможно лишь через диалог Белграда и Приштины, который не может проходить без компромиссов. «Если нет компромиссов, мы получим замороженный конфликт на десятилетия. Мы не должны оставлять это нашим детям», – заметил президент Сербии. Какой, однако, компромисс имеет в виду Александар Вучич?

В США тоже готовят пресловутый компромисс. В дни, когда приштинский режим отмечал в феврале 10-летие «Республики Косово», белградский «Курир» рассказал, что уже подготовлены «дублёры» Хашима Тачи и Рамуша Харадиная, которые в скором времени «возьмутся за решение косовского вопроса». Это братья Илья и Ильбер Барьяктари – албанцы из Приштины.

Илья и Ильбер Барьяктари

Foto: US Department of Defense

Оба Барьяктари эмигрировали в США в возрасте 20 лет, когда в 1999 году НАТО бомбила Югославию. Со временем стали гражданами Соединённых Штатов. Долгое время работали в администрации бывшего президента Барака Обамы и занимались вопросами безопасности. Сейчас Илья Барьяктари – правая рука советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера. Ильбер Барьяктари закончил Принстонский университет, работал в команде бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса. В американских СМИ братьев называют одними из лучших специалистов по Балканам.