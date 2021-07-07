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Как Байден отмахнулся от Зеленского: "И так всё ясно с нахлебниками"
07 июля 2021, 18:30 • 238 • Политика
Член Совета Федерации России Алексей Пушков рассказал, почему президент США Джо Байден отмахнулся от своего украинского коллеги Владимира Зеленского. "И так всё ясно с нахлебниками", - отметил сенатор.
Так Пушков прокомментировал новость о том, что США решили перенести визит Зеленского в Вашингтон, который должен был состояться после встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Вместо этого американские власти дали Зеленскому "домашнее задание" - принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия и законопроект о Высшей квалификационной комиссии судей (последний фактически отдаёт иностранцам полномочия назначать украинских судей). Демилитаризовать и деполитизировать Службу безопасности Украины. А также привлечь к ответственности неугодных Америке чиновников под предлогом их коррумпированности.
Пушков напомнил, что ранее Украину унизили Германия с Францией, которые отказались принимать страну в ЕС и НАТО. Европейские политики осознали, что Зеленский больше заинтересован в западных дотациях, чем в европейской демократии. А сейчас пришёл черёд США унижать Киев.
Скриншот:Telegram/Алексей ПУШКОВ
Напомним, что Зеленский уже давно добивается встречи с Байденом, поскольку это даст ему много политических очков и станет хорошим пиаром. Президент Украины напрашивался на встречу ещё до саммита Путина и Байдена, однако всё, что украинский лидер получил, - это телефонный звонок из Вашингтона. Впрочем, Белый дом пригласил Зеленского в Вашингтон. Согласно предварительным данным, этот визит должен был состояться 26 июля.
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