Как «Бацька» коней на переправе поменял • 90 • Аналитика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства. Что же толкнуло главу соседнего государства на такой шаг, да еще в столь непростое в политическом и экономическом отношении время? Меняет, так сказать, коней на переправе...





Как известно, 9 августа 2020 года в Белоруссии должны пройти президентские выборы. Лукашенко еще в мае заявлял о том, что хочет сформировать новое правительство до выборов, назначив нового исполняющего обязанности премьер-министра. Если тот будет хорошо работать, президент пообещал утвердить его в должности сразу после выборов.



Задача – сохранить власть

В среду 3 июня Лукашенко провел совещание по вопросу состава нового кабинета министров. Кандидатуры премьера и глав министерств он предпочел обсудить с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, председателем палаты представителей Владимиром Андрейченко, государственным секретарем Совета безопасности Андреем Равковым и главой президентской администрации Игорем Сергеенко.



При этом сам Лукашенко отметил, что ждать каких-то революционных преобразований в кадровом составе правительства не стоит. То есть, это, по крайней мере, как пытается представить президент, сугубо техническое решение. Обновление правительства, по словам президента, потребовалось для того, чтобы избиратель видел, кто будет в кабинете министров после выборов президента.



Вместе с тем, незадолго до решения по правительству Лукашенко заявил о том, что перед президентскими выборами в Минске якобы собираются устроить «майдан». Вероятно, именно это обстоятельство заставило президента распустить правительство и назначить нового исполняющего обязанности премьер-министра. Им стал Роман Головченко, которого уже называют «загадкой для России».



Он сравнительно (с Лукашенко) молод – родился в 1973 году, значит младше президента на 19 лет, образование получал в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), а затем длительное время служил на важных государственных должностях в Совете безопасности Белоруссии, в военно-промышленном комитете, был послом в ряде арабских государств.





Роман Головченко - выходец из силовиков, возглавивший правительство



Сохранение власти сейчас становится для Лукашенко задачей номер один. Белорусский президент уже является однозначным старожилом среди глав государств постсоветского пространства. Он пришел на пост президента, когда в России еще правил Борис Ельцин, и с тех пор упорно не желает отпускать вожжи. Но времена меняются, «бацьке» становится все сложнее лавировать между Западом и Россией.



Отношения с Москвой уже не отдают былым духом союзничества, а полны взаимных упреков. Но и для Запада Лукашенко никогда не станет «своим»: при первой же возможности США с удовольствием избавились бы от неуправляемого «бацьки» и перетянули бы Белоруссию, по примеру Украины, под свое внешнее управление.





Виктор Лукашенко - старший сын и помощник президента Александра Лукашенко



О том, что рано или поздно, но придется покидать президентский пост, задумывается и сам Лукашенко. Единственный наиболее подходящий, с его точки зрения, вариант – обеспечить транзит власти своему старшему сыну – 44-летнему Виктору Лукашенко, который в настоящее время занимает пост помощника президента по вопросам национальной безопасности. Но пока «батька» еще чувствует себя полным сил и освобождать президентское кресло не собирается даже для сына.



Либерализация экономики отменяется?

Он намерен укреплять правительство и администрацию президента доверенными выходцами из силовых структур. Так, администрацию президента возглавил выходец из Комитета государственной безопасности Игорь Сергеенко. Не исключено, что это объясняется не только страхом перед «майданом», но и вероятностью появления новых кандидатов, которые могли бы, конечно, не победить на выборах, но заявить о себе как о подлинных оппонентах несменяемого главы государства.



Свою роль в решении об отставке правительства, конечно, сыграла и эпидемия. Лукашенко оказался в числе лидеров мировых «ковид-диссидентов», отрицая необходимость жестких карантинных мер. Вероятно, что кто-то в правительстве все же не был столь оптимистичен как «бацька», и это могло не понравиться главе государства.



Ухудшение экономической ситуации в связи с пандемией может потребовать от белорусского правительства более жестких мер, в том числе повышения роли государственного сектора. Если прежде, при премьере Сергее Румасе, Минск брал курс на постепенную либерализацию экономики, то в изменившейся ситуации может потребоваться движение в обратном направлении, а его как раз и проконтролирует экс-председатель военно-промышленного комитета Головченко, человек из силовиков, привыкший к подчинению «верховному» и явно ориентированный на большее «огосударствление» экономики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего правительства. Что же толкнуло главу соседнего государства на такой шаг, да еще в столь непростое в политическом и экономическом отношении время? Меняет, так сказать, коней на переправе...Как известно, 9 августа 2020 года в Белоруссии должны пройти президентские выборы. Лукашенко еще в мае заявлял о том, что хочет сформировать новое правительство до выборов, назначив нового исполняющего обязанности премьер-министра. Если тот будет хорошо работать, президент пообещал утвердить его в должности сразу после выборов.В среду 3 июня Лукашенко провел совещание по вопросу состава нового кабинета министров. Кандидатуры премьера и глав министерств он предпочел обсудить с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, председателем палаты представителей Владимиром Андрейченко, государственным секретарем Совета безопасности Андреем Равковым и главой президентской администрации Игорем Сергеенко.При этом сам Лукашенко отметил, что ждать каких-то революционных преобразований в кадровом составе правительства не стоит. То есть, это, по крайней мере, как пытается представить президент, сугубо техническое решение. Обновление правительства, по словам президента, потребовалось для того, чтобы избиратель видел, кто будет в кабинете министров после выборов президента.Вместе с тем, незадолго до решения по правительству Лукашенко заявил о том, что перед президентскими выборами в Минске якобы собираются устроить «майдан». Вероятно, именно это обстоятельство заставило президента распустить правительство и назначить нового исполняющего обязанности премьер-министра. Им стал Роман Головченко, которого уже называют «загадкой для России».Он сравнительно (с Лукашенко) молод – родился в 1973 году, значит младше президента на 19 лет, образование получал в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), а затем длительное время служил на важных государственных должностях в Совете безопасности Белоруссии, в военно-промышленном комитете, был послом в ряде арабских государств.Сохранение власти сейчас становится для Лукашенко задачей номер один. Белорусский президент уже является однозначным старожилом среди глав государств постсоветского пространства. Он пришел на пост президента, когда в России еще правил Борис Ельцин, и с тех пор упорно не желает отпускать вожжи. Но времена меняются, «бацьке» становится все сложнее лавировать между Западом и Россией.Отношения с Москвой уже не отдают былым духом союзничества, а полны взаимных упреков. Но и для Запада Лукашенко никогда не станет «своим»: при первой же возможности США с удовольствием избавились бы от неуправляемого «бацьки» и перетянули бы Белоруссию, по примеру Украины, под свое внешнее управление.О том, что рано или поздно, но придется покидать президентский пост, задумывается и сам Лукашенко. Единственный наиболее подходящий, с его точки зрения, вариант – обеспечить транзит власти своему старшему сыну – 44-летнему Виктору Лукашенко, который в настоящее время занимает пост помощника президента по вопросам национальной безопасности. Но пока «батька» еще чувствует себя полным сил и освобождать президентское кресло не собирается даже для сына.Он намерен укреплять правительство и администрацию президента доверенными выходцами из силовых структур. Так, администрацию президента возглавил выходец из Комитета государственной безопасности Игорь Сергеенко. Не исключено, что это объясняется не только страхом перед «майданом», но и вероятностью появления новых кандидатов, которые могли бы, конечно, не победить на выборах, но заявить о себе как о подлинных оппонентах несменяемого главы государства.Свою роль в решении об отставке правительства, конечно, сыграла и эпидемия. Лукашенко оказался в числе лидеров мировых «ковид-диссидентов», отрицая необходимость жестких карантинных мер. Вероятно, что кто-то в правительстве все же не был столь оптимистичен как «бацька», и это могло не понравиться главе государства.Ухудшение экономической ситуации в связи с пандемией может потребовать от белорусского правительства более жестких мер, в том числе повышения роли государственного сектора. Если прежде, при премьере Сергее Румасе, Минск брал курс на постепенную либерализацию экономики, то в изменившейся ситуации может потребоваться движение в обратном направлении, а его как раз и проконтролирует экс-председатель военно-промышленного комитета Головченко, человек из силовиков, привыкший к подчинению «верховному» и явно ориентированный на большее «огосударствление» экономики. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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