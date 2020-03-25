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Как австрийцы защищали Европу у греко-турецкой границы

25 марта 2020, 01:35  •  19 • В мире
Греция ужесточает меры против проникновения на её территорию мигрантов-нелегалов из Турции
Сегодня на улицах греческих городов пустынно – власти ввели карантин. Выходить на улицу разрешается только в исключительных случаях, за нарушение режима – штраф в 150 евро (12,6 тыс. рублей). Умудрились даже завести уголовное дело в отношении митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима за то, что перед началом службы в храме города Китир били в колокол, а после начала службы не заперли двери.
Уступив нажиму светских властей, предстоятель Элладской церкви Иероним выпустил обращение к прихожанам со словами: «Мы все можем искренне превратить наши дома в церкви и молиться». Даже традиционная церемония передачи олимпийского огня (хотя Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год прошла без эстафеты – состоялся только её последний этап, причём при пустых трибунах.
Однако на границе Греции кипит жизнь и ведутся самые настоящие бои – границу с турецкой стороны атакуют поощряемые Анкарой мигранты. На морском побережье Греции, в первую очередь на островах в Эгейском море, происходит то же самое.
Фото: protothema.gr
Информация из приграничного западно-фракийского Эвроса напоминает сводки боевых действий. 22 марта несколько сотен мигрантов вновь штурмовали металлические ограждения, возведённые Грецией на границе с Турцией. Как и в прошлый раз, их атаку прикрывал турецкий спецназ, обкладывая позиции греческих пограничников гранатами со слезоточивым газом. При этом у штурмующих границу мигрантов были армейские противогазы…
Прошлую массовую ночную атаку, которая произошла 15 марта, греки отбили, использовав вентиляторы, установленные на спецтехнику – облака газа были отогнаны туда, откуда их пустили. Однако в этот раз подогнать вентиляторы не успели – хитроумного приспособления на все участки границы не хватает. Поэтому обитатели Эвроса, записавшиеся в ополчение, начинают помогать пограничникам своими способами: например, один из фермеров поливал штурмующих свиной мочой.
Ещё более примечательные события происходят на морских границах Греции. Только за первую декаду марта греческая береговая охрана перехватила 43 плавсредства с 1527 нелегалами, ещё 1309 человек были пойманы уже после того, как высадились на греческих островах. На Лесбосе местное население, уставшее от проделок приезжих, которые не только нападали на островитян, но в прошлом году разграбили и подожгли несколько православных часовен, лодки отталкивали палками от пирсов с криками: «Вы здесь не нужны! Уезжайте обратно!» Греческая береговая охрана зафиксировала несколько случаев, когда лодки с мигрантами шли к нейтральным водам в сопровождении турецких пограничных судов.
Были случаи, когда турецкие катера таранили греческие суда. Первый инцидент произошёл в начале марта; тогда греческому судну удалось уйти от столкновения, но второй раз турки нанесли грекам незначительный урон, погнув фальшборт на корме.
«Они бегут, и мы будем преследовать их, так будет и дальше! – заявил Эрдоган. – Нет никакой разницы между тем, что делали нацисты и что мы видим у границы… Греки должны помнить, что однажды им тоже может понадобиться сочувствие, как и беженцам сегодня… Но они всеми средствами пытаются запретить проход мигрантам, утопить их в море или убить».
Posturing by Turkish special police force continues on Evros river on Turkish-Greek border following fresh threats today by #Turkey's President #Erdogan who promised to send more refugees to Europe. #Greece troops monitor Turks' actions from the other side of the river. pic.twitter.com/l4FOtUkcYD
— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 11, 2020
Глава Стокгольмского центра свободы (SCF) Абдуллах Бозкурт опубликовал в «Твиттере» видео, запечатлевшее бойцов турецкого спецназа, «рассекающих волны» приграничной реки Эврос на предельных скоростях, с пальцами на спусковых крючках и прицелом в сторону греков.
Однако греки не сдаются, ужесточая меры в отношении мигрантов. По решению греческого правительства с 1 марта (пока на месяц) приостановлен процесс принятия прошений о предоставлении убежища в Греции тем, кто попал в страну нелегально. Введены нормы, согласно которым спустя тридцать дней после получения убежища мигранты лишаются пособий и всех социальных льгот.
Греческие власти начали поэтапный вывоз нелегалов с островов Лесбос, Хиос, Самос, Кос, Лерос в лагеря на континенте, чтобы депортировать их. На сегодняшний день на континент отправлены 1040 человек. В связи с эпидемией коронавируса переводятся на жёсткий закрытый режим лагеря, где содержатся мигранты, прибывшие в Грецию до миграционного кризиса – теперь оттуда не выйти. Передвигаться по территории лагерей можно только с разрешения администрации; сотрудники неправительственных и правозащитных организаций туда не допускаются.
Миграционный кризис на греческо-турецком направлении был вызван в конце февраля действиями Эрдогана, после того как ЕС и НАТО не поддержали его авантюру в сирийском Идлибе. Тогда Анкара стала предоставлять бесплатный транспорт от Стамбула до греческой границы «сирийским беженцам», каковых, по утверждению турецких властей, в Турции от 3 до 4 миллионов. При этом, согласно греческим данным, из всех задержанных в Эвросе мигрантов только 4% являются сирийцами, 64% – это афганцы, 19% – пакистанцы, 5% – граждане Турции, 4% – сомалийцы, 5,4% – выходцы из Ирана, Ирака, Эфиопии, Марокко, Египта, Бангладеш.
17 марта администрация губернатора турецкого приграничного Эдирне рапортовала Анкаре, что с 28 февраля границу с Грецией удалось пересечь 147 тысячам 132 мигрантам. При этом, по информации сирийской правозащитной организации The Syrian Observatory for Human Rights, с начала конфликта в Сирии турецкими жандармами при попытке нелегального проникновения в Турцию были убиты 447 сирийцев, включая 78 детей и 44 женщины.
Кризис на границе между Турций и Грецией, как и пандемия коронавируса, обнаружил эфемерность пресловутой европейской солидарности: на помощь Греции в борьбе с проникновением на территорию Евросоюза мигрантов-нелегалов, прибыли только представители спецподразделений Австрии и Польши. Греческие СМИ приводят диалог, который состоялся между бойцами австрийского спецназа и турецкими полицейскими возле разделительного пограничного забора. На вопрос турок: «Что вы здесь делаете, это не ваша страна?» австрийцы ответили: «Это наша страна, мы защищаем границы Европы».
Заглавное фото: REUTERS/Elias Marcou
Алексей ТОПОРОВ

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