Как австрийцы защищали Европу у греко-турецкой границы

Сегодня на улицах греческих городов пустынно – власти ввели карантин. Выходить на улицу разрешается только в исключительных случаях, за нарушение режима – штраф в 150 евро (12,6 тыс. рублей). Умудрились даже завести уголовное дело в отношении митрополита Кифирского и Антикифирского Серафима за то, что перед началом службы в храме города Китир били в колокол, а после начала службы не заперли двери.

Уступив нажиму светских властей, предстоятель Элладской церкви Иероним выпустил обращение к прихожанам со словами: «Мы все можем искренне превратить наши дома в церкви и молиться». Даже традиционная церемония передачи олимпийского огня (хотя Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год прошла без эстафеты – состоялся только её последний этап, причём при пустых трибунах.

Однако на границе Греции кипит жизнь и ведутся самые настоящие бои – границу с турецкой стороны атакуют поощряемые Анкарой мигранты. На морском побережье Греции, в первую очередь на островах в Эгейском море, происходит то же самое.

Фото: protothema.gr

Информация из приграничного западно-фракийского Эвроса напоминает сводки боевых действий. 22 марта несколько сотен мигрантов вновь штурмовали металлические ограждения, возведённые Грецией на границе с Турцией. Как и в прошлый раз, их атаку прикрывал турецкий спецназ, обкладывая позиции греческих пограничников гранатами со слезоточивым газом. При этом у штурмующих границу мигрантов были армейские противогазы…

Прошлую массовую ночную атаку, которая произошла 15 марта, греки отбили, использовав вентиляторы, установленные на спецтехнику – облака газа были отогнаны туда, откуда их пустили. Однако в этот раз подогнать вентиляторы не успели – хитроумного приспособления на все участки границы не хватает. Поэтому обитатели Эвроса, записавшиеся в ополчение, начинают помогать пограничникам своими способами: например, один из фермеров поливал штурмующих свиной мочой.

Ещё более примечательные события происходят на морских границах Греции. Только за первую декаду марта греческая береговая охрана перехватила 43 плавсредства с 1527 нелегалами, ещё 1309 человек были пойманы уже после того, как высадились на греческих островах. На Лесбосе местное население, уставшее от проделок приезжих, которые не только нападали на островитян, но в прошлом году разграбили и подожгли несколько православных часовен, лодки отталкивали палками от пирсов с криками: «Вы здесь не нужны! Уезжайте обратно!» Греческая береговая охрана зафиксировала несколько случаев, когда лодки с мигрантами шли к нейтральным водам в сопровождении турецких пограничных судов.

Были случаи, когда турецкие катера таранили греческие суда. Первый инцидент произошёл в начале марта; тогда греческому судну удалось уйти от столкновения, но второй раз турки нанесли грекам незначительный урон, погнув фальшборт на корме.

«Они бегут, и мы будем преследовать их, так будет и дальше! – заявил Эрдоган. – Нет никакой разницы между тем, что делали нацисты и что мы видим у границы… Греки должны помнить, что однажды им тоже может понадобиться сочувствие, как и беженцам сегодня… Но они всеми средствами пытаются запретить проход мигрантам, утопить их в море или убить».

Posturing by Turkish special police force continues on Evros river on Turkish-Greek border following fresh threats today by #Turkey's President #Erdogan who promised to send more refugees to Europe. #Greece troops monitor Turks' actions from the other side of the river. pic.twitter.com/l4FOtUkcYD