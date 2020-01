Как авария Су-57 отразится на экспорте новых истребителей: по следам события в Хабаровском крае • 97 • Аналитика

24 декабря 2019 года в Хабаровском крае разбился истребитель пятого поколения Т-50 (Су-57). Машина упала в 110 км от аэродрома Дземги, который используется авиазаводом имени Гагарина. Пилот катапультировался и был эвакуирован.



Естественно, что крушение нового российского самолета не могло не привлечь внимания зарубежных средств массовой информации. Хотя упавший Су-57 не был военным самолетом, а принадлежал авиазаводу. Издание The National Interest опубликовало отдельную статью «Почему российский Су-57 потерпел крушение?», в которой попыталось не столько выяснить причины произошедшего, сколько установить, окажется ли после происшествия под угрозой сама программа создания российского истребителя пятого поколения.







Действительно, авария сразу же оставила много вопросов. Во-первых, это была первая подобная авария с истребителем пятого поколения. До этого все аналогичные самолеты успешно проходили испытания, и ничего с ними не случалось.



Во-вторых, примечательна сама картина происшествия. При тестировании самолет вошел в штопор, пилот попытался восстановить ручное управление, но у него эта затея не вышла. В итоге летчик катапультировался и, к счастью, не получил травм. А вот самолет врезался в землю и взорвался.



Таким образом, машина была полностью уничтожена. И это – за несколько дней до того, как новый самолет должен был поступить на службу в войсковое подразделение. Естественно, что обстоятельства аварии сейчас тщательно расследуются специальной военной комиссией.



Новый самолет обладает многоуровневой системой защиты от входа в критический режим полета, включая и неконтролируемое вращение. Всего лишь одну кнопку, по идее, нужно нажать пилоту, чтобы выровнять полет своей крылатой машины. Но не исключены проблемы с двигателем, топливной системой, как и ошибка летчика. Ведь для освоения сложной системы управления новым самолетом требуется время.



Конечно, автора The National Interest Себастьяна Роблина больше всего заинтересовал вопрос, последует ли за аварией на Дальнем Востоке сокращение поставок самолетов в войска в том количестве, которое было запланировано. Сравнивая Су-57 с американским истребителем F-35, журнал пытается все подвести к тому, что американская машина более надежна, поскольку первая катастрофа F-35 произошла после того, как в эксплуатации были уже более ста самолетов Lockheed.



Впрочем, Роблин делает оговорку, что Су-57 все же развивает более высокую скорость, чем F-35, хотя безусловным достоинством последнего является то, что он предназначен для проникновения в воздушное пространство противника, а Су-57 все же призван господствовать в небе над нейтральной или дружественной территорией.



Предсказывая возможные проблемы при реализации программы Су-57, издание отмечает несколько ключевых факторов. Прежде всего, это финансовый вопрос. У Москвы, по мнению автора зарубежного СМИ, якобы нет денег для того, чтобы заказать больше 12 самолетов нового поколения, что свидетельствует о больших финансовых проблемах.



Еще одним ударом по программе называют выход из нее Индии, которая всегда считалась одним из важнейших партнеров России в сфере торговли вооружениями и военной техникой. Несмотря на то, что новый самолет предложили также и другим важным покупателям – Китаю и Алжиру, а также новому партнеру – Турции, которая уже купила С-400 и за это лишилась возможности приобретения американского истребителя F-35, пока судьба зарубежных контрактов остается непонятной. Если Индия, Китай, Алжир и, возможно, Турция проявят интерес к новейшему истребителю и закажут у России военные машины, то тогда программа получит «новое дыхание».



Илья Полонский





