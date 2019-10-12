Как атомный "Посейдон" незаметно доберётся до берегов США: Военные эксперты приоткрыли тайну

Российский атомный беспилотный аппарат "Посейдон" сможет незаметно достичь побережья США, используя карту морского дна. Такого мнения придерживаются военные эксперты после анализа всех возможностей подводного дрона.

Отмечается, что солёная морская вода препятствует распространению радиоволн, поэтому внешнее управление "Посейдоном" на тех глубинах, на которых ему предстоит действовать, является невозможным. Автономная инерциальная навигационная система (ИНС), которой снабжён российский подводный атомный дрон, также не является идеальным решением, так как после суток бесперебойной работы в ней накапливаются ошибки.

Единственный выход из ситуации - навигация по рельефу морского дна, считают военные эксперты. Однако для этого необходимо решить несколько важных инженерных задач. И первейшая из них - составление точной карты морского дна.

Задача на первый взгляд выглядит нерешаемой, однако на самом деле всё проще, чем кажется. Не обязательно сканировать всё морское дно вдоль и поперёк. Достаточно проделать это лишь на некоторых участках. Тем более что похожая система уже действует в американских ракетах "Томагавк", пишет Topwar.