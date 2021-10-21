Как аресты чиновников стали в Крыму обыденным делом

Никто уже особо не удивляется, когда СМИ сообщают о задержании очередной группы чиновников. Мэр города – традиционно рискованная должность. Для крымских городов особенно.

Сюжет: Коррупция

Евпатория

5 октября в городском совете Евпатории прошли обыски. Задержаны председатель совета Олеся Харитоненко и глава администрации Роман Тихончук – по подозреию в организации преступного сообщества, злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве.

По этому поводу высказался глава Крыма Сергей Аксёнов: «Процесс усиления контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен. Это постоянная системная работа, и никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет.»

К концу дня ФСБ уточнило: обыски были, но чиновники остались на свободе. Интересное совпадение: в тот же день стало известно, что кассационный суд оставил в силе приговор, вынесенный предыдущему сити-менеджеру Евпатории Андрею Филонову. Он руководил городом с сентября 2014 года, в 2019 году Филонова задержали по подозрению в превышении полномочий. На суде Филонова признали виновным и приговорили к 3 годам и 8 месяцам колонии-поселения, хотя прокуратура требовала привлечь его по более тяжелой части той же статьи.

Жители Евпатории Филонова любили, ходили разговоры, что он может стать преемником Аксенова, если тому вдруг придется покинуть пост главы республики.

Феодосия

Градоначальникам Феодосии тоже не везло. В 2008 году Владимир Шайдеров внезапно умер, попив воды, на стадионе, во время игры в футбол. Многие горожане убеждены, что он был отравлен. Александра Бартенева застрелили летом 2013 года из обреза, накануне дня города. Исполнять обязанности мэра стал Дмитрий Щепетков, с декабря 2014 года он занял пост главы городской администрации Феодосии.

Щепеткова задержали в декабре 2015 года. По данным следствия, в ответ на просьбу предпринимателя продлить договор аренды земельного участка площадью два гектара он и его заместитель потребовали за это $300 тысяч. Задержаны Дмитрий Щепетков и его зам Макар Макаров после получения $150 тыс.

Судебные разбирательства длились более двух лет, чиновники получили по восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 42 миллионов рублей, Щепетков провел в заключении более 5 лет и вышел по УДО в сентябре этого года.

Драматично сложилась и судьба другого бывшего вице-мэра Феодосии и депутата Госсовета Крыма Василия Ганыша. Его задержали в апреле 2015 года при выезде из Крыма на территорию Украины. Украинская «Прокуратура АРК», расположенная в Херсоне, обвинила его в том, что он способствовал подрывной деятельности России и тем самым совершил госизмену. Ганыш назвал обвинения необоснованными и напомнил, что был единственным депутатом, который проголосовал против проведения референдума о присоединении Крыма к России.

Суд по делу Ганыша на Украине шел три года, он находился под домашним арестом. В ноябре 2018 года суд приговорил его к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. В октябре 2020 года суд в Житомире досрочно освободил его, решение принято из-за его состояния здоровья.

Керчь

Бывший мэр Керчи Олег Осадчий арестован в феврале 2015 года. Потом Осадчего перевели из СИЗО под домашний арест. СК возбудил уголовное дело против него из-за нарушений земельного законодательства – превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность. Прокурор просил наказание в виде 3,5 лет условно с запретом занимать руководящие должности, но суд ограничился штрафом в 200 тыс руб. Сейчас у него все в порядке, ему 70 лет и он занимает должность директора государственного бюджетного учреждения Историко-культурный мемориальный музей-заповедник «Киммерия Волошина» в Коктебеле.

В июне 2016 года глава администрации Керчи Сергей Писарев получил взятку в размере $50 тысяч за содействие при заключении договоров аренды и купли-продажи земельных участков. И тут же, при получении денег, был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

Спустя год Керченский городской суд признал Писарева виновным в получении взятки, совершенном в особо крупном размере, и приговорил бывшего главу горадминистрации к 8 годам лишения свободы со штрафом 6,4 миллиона рублей.

Другие

Андрей Ростенко уволился с должности мэра Ялты сам, в июле 2017 года. Но через несколько месяцев был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» – он возвращался из Дании. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий из-за того, что чиновник незаконно перевел в муниципальную собственность земельный участок санатория «Алупка», которым распоряжается МВД России.

За своего давнего друга публично вступился глава Крыма Сергей Аксенов, который назвал арест Ростенко «провокацией против органов власти Крыма» и «чьим-то заказом». Через пару месяцев отсидки Ростенко освободили. Сейчас Ростенко – заместитель министра культуры Республики Крым – начальник департамента государственной охраны культурного наследия.

Глава Ялтинской горадминистрации Иван Имгрунт скончался в октябре 2020 года от последствий коронавирусной инфекции.

В 2019 году объявили в розыск экс-мэра Судака Владимира Серова. Уголовное дело против него РК возбуждено по части 5 статьи 291.1 УК РФ (обещание или предложение посредничества во взяточничестве). Мздоимство связано с решением вопроса о передаче права собственности на землю, цена положительного решения – несколько миллионов рублей. На сегодняшний день Серов снят с федерального розыска, местонахождение его неизвестно, считается, что он в бегах, хотя кто-то видел его в Судаке.