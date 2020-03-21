Как антисоветское подполье истребляло в Польше евреев

Вирус антисемитской идеологии

Польские официальные институты, неотъемлемой частью политики которых являются русофобия и антикоммунизм, обеляют преступников, для преступлений которых нет срока давности.

День памяти антисоветского подполья («отверженных солдат»), ежегодно отмечаемый в Польше 1 марта, плавно переходит в Национальный день памяти поляков, спасавших евреев в годы гитлеровской оккупации, отмечаемый 24 марта. Варшава намеренно создаёт иллюзию идеологической близости двух праздников, пытаясь скрыть факты причастности «отверженных» к истреблению евреев в годы Второй мировой войны.

В изложении польских властей антисоветское подполье предстаёт массовым всенародным движением против присутствия в стране советских войск. Однако сотрудник Института истории Варшавского университета д-р Аугуст Грабский сравнивает цифры: через год после вступления советских солдат в Польшу, в 1945 году, антисоветское подполье насчитывало несколько десятков тысяч человек, тогда как в рядах Армии Людовой (АЛ), воевавшей плечом к плечу с Красной армией, служили 370 тыс. поляков, а уровень поддержки польскими гражданами нового просоветского руководства страны уже в июне 1946 года составлял 25% и с годами только увеличивался.

«Отверженные» были агрессивным меньшинством с антисемитской идеологией, свойственной, впрочем, и более широким слоям польского населения; они не признавали послевоенных границ Польши, их целью был возврат ко временам II Речи Посполитой времён Юзефа Пилсудского.

От введённого Пилсудским режима «санации», под которым подразумевалось подавление инакомыслия, «отверженные» и позаимствовали свой антисемитизм. На пропагандистских листовках подполья евреев называли коммунистическими ищейками и паразитами. В меморандуме Совету Безопасности ООН движения «Свобода и независимость» (Wolność i Niezawislość), написанном в 1946 в надежде на международное признание, польское бандподполье оправдывало свой антисемитизм сотрудничеством евреев с советской властью: «...Фактором, инспирирующим советизацию и уничтожение польского народа в Польше…, являются еврейские коммунисты… Враждебное отношение польского народа к деятельности евреев-коммунистов – такой же акт самообороны, как и борьба против наших угнетателей из НКВД».

Согласно «Атласу польского подполья, боровшегося за независимость Польши в 1944-1956 гг.» (Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956), изданному Польским институтом национальной памяти в Люблине в 2007 году, наиболее активно подполье орудовало на востоке Польши, где доля еврейского населения была традиционно высокой.

Центральный комитет евреев в Польше (Centralny Komitet Źydòw w Polsce), культурно-образовательная и гуманитарная организация, занимавшаяся помощью евреям, пережившим холокост, в т.ч. в вопросах эмиграции, через год после окончания войны докладывала англо-американской комиссии по делам Палестины: «В 1945 году убиты 353 еврея. Эти преступления совершаются группами реакционного подполья».

Вот факты, о которых сообщает современная польская пресса.

Август 1944 года. Банда Казимежа Ольховика из Армии Крайовой (АК) убила несколько десятков евреев, в том числе детей и женщин, сбежавших из лагеря в Скаржиске Каменной.

Февраль 1946 года. Банда Леона Тарашкевича («Свобода и независимость») вторглась в г. Парчев Люблинского воеводства для истребления местных евреев. Убиты три еврея и польский милиционер. В 2009 году президент Лех Качиньский посмертно наградил Тарашкевича Большим крестом Ордена Возрождения Польши «за выдающиеся заслуги в борьбе за независимость Польши».

Апрель 1946 гогда. Банда Юзефа Кураша у деревни Ваксмунд Малопольского воеводства убила семерых еврейских детей, выкраденных из санатория (фамилии жертв известны польским историкам). Через месяц у деревни Крошченки банда напала на солдат АК, нанятых евреями для охраны по пути в Чехословакию, чтобы выехать в Палестину. Люди Кураша уничтожили «аковцев», затем расстреляли безоружных евреев.

Последний факт подтверждается Польским институтом национальной памяти – государственным учреждением, отвечающим за пропаганду культа «отверженных». В 2006 году в Закопане, где Кураш скрывался от милиции, ему открыли памятник, несмотря на протесты Общества евреев-ветеранов и пострадавших во Второй мировой войне.

Был случай, когда «отверженные» закидали гранатами землянку в лесу, в которой прятались более тридцати евреев-военнослужащих Армии Людовой, бежавших из немецкого плена.

Численность евреев, казнённых членами антикоммунистического подполья, польские историки оценивают в 800-1000 человек. Д-р Грабский подчёркивает, что их было бы намного больше, если бы евреи не записывались в силовые структуры Польской Народной Республики, чтобы получить доступ к оружию (Корпус внутренней безопасности, Добровольный резерв гражданской милиции и др.). Из живших в Польше на начало сентября 1939 года 3,3 млн евреев во время войны погибло 2,8 млн, то есть 85 %

Террор в отношении евреев провоцировал их эмиграцию из Польши и исход из деревень в крупные города, куда «отверженные» заходить не осмеливались. Однако иногда убийства случались и в городах. Так, в Варшаве в самый разгар Варшавского восстания в 1944 году в подвалах домов по ул. Простей, 4 и Твардей, 30 обнаружили 14 еврейских тел, в т.ч. детей и женщин. Их казнила банда Вацлава Стыковского (АК).