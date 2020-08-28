Как антироссийские санкции останавливают латвийские поезда

Понятно, что рвать в клочья экономику страны-агрессора – это не только полезно для спасения народов Европы (а может и мира). Агрессор задыхается, кашляет, глохнет и вот-вот завалится. И с "разорванной в клочья" экономикой, скорее всего, завалится сам под себя, а не на свободолюбивые народы. Но не только полезно, а еще и приятно. Приятно, когда кто-то что-то хочет тебе продать, а ты мотаешь головой – не куплю.

Правда, иногда почему-то возникают сложности. На носу традиционное начало активного сезона, народ повыползал. Да и коронавирусы всякие, пусть и не отступают, но бояться их перестали – народ шастает. В общем, перевозчики ожидают увеличение потока. Они подготовились и вышли к прессе, чтобы подготовить пассажиров.

Предприятие, которое занимается пригородным сообщением, сообщило: граждане, осталось двадцать дизельных поездов. По крайней мере, на бумаге. А если они еще начнут интенсивно ездить, то скоро только на бумаге и останутся. Ибо ездят они пусть и на крепком, но на честном (похоже даже, что не на латышском) слове. На свой страх и риск.

Как так, а куда все делось? Куда, куда, все ушло на борьбу со страной-агрессором. Машиностроительный завод "Звезда" попал в санкционные списки – ничего оттуда везти нельзя. А везли оттуда двигатели для поездов. По нелепой случайности, все комплектующие тоже делают там – в Санкт-Петербурге. Теперь ни украсть, ни починить.

Нет, конечно, можно ради такого дела в электричке и постоять. А если и оставшиеся "сбегут", черт с ним – "по шпалам, домой по привычке". Важно только знать, что победа близка, что она по рельсам едет, а не о шпалы спотыкается.

Завод-то, поди, давно обанкротился и сгорел? В Петербурге все с укушенными локтями ходят? В Кремле нервно щелкают выключателями света и хлопают дверьми? А если это не так? Наверное, все-таки так, потому что тогда, помимо неудобств, возникает масса неудобных вопросов. Почему эти неудобства транспортные должны терпеть обычные латвийские граждане? Все шатаем режим, голова уже кружится, а банкротятся почему-то не с той стороны границы. Впрочем, говорят, если долго шатать столб, он действительно начинает раскачиваться. Правда, только в голове самого раскачивающего.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik