Как американцы загоняют Турцию в угол

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Недоброжелатели пытаются совершить в Турции «экономический переворот», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, ранее страна была стратегическим партнёром Запада, теперь же из неё сделали «стратегическую мишень». Для политического давления на Анкару используют финансовые рычаги, искусственно понижая курс национальной валюты, добавил турецкий лидер. Так, после введения Вашингтоном торговых пошлин на сталь и алюминий стоимость лиры опустилась до исторического минимума. По мнению экспертов, напряжённость в отношениях США и Турции будет расти, однако Белый дом вряд ли позволит себе зайти слишком далеко — хотя бы потому, что стороны всё ещё связывает партнёрство по НАТО.

Анкара не позволит совершить «экономический переворот» тем странам, которые сначала говорили о партнёрстве, а затем перешли к противостоянию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Выступая на съезде возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития, он отметил, что страна не изменит своего политического курса.

«Мы увидели вашу игру и сами вас вызываем. Мы не сдадимся тем, кто называет нас стратегическим партнёром, но вместо этого сделал нас своей стратегической целью. Используя (валютный. — прим.) курс, они пытались устроить экономический переворот, хотели загнать нас в ловушку», — сказал он.

Глава государства призвал «противников Анкары» отказаться от попыток давления на экономику страны. Эрдоган отметил, что турецкий народ готов противостоять любым вызовам.

Напомним, 10 августа президент США Дональд Трамп принял решение повысить пошлины на ввоз стали и алюминия из Турции в два раза — до 50% и 20% соответственно. После этого курс национальной валюты — турецкой лиры — опустился до исторического минимума.

«Только что санкционировал удвоение пошлин на сталь и алюминий из Турции. Её валюта, турецкая лира, стремительно теряет в цене к нашему очень сильному доллару. Теперь (размер пошлин. — прим.) для алюминия будет 20%, а для стали — 50%. С Турцией сейчас у нас нехорошие отношения!» — написал Трамп в Twitter.

В ответ Анкара ввела дополнительные пошлины на американские товары. Меры коснулись 22 видов американских товаров, в том числе табачных изделий (60%), косметики (60%), автомобилей (120%) и алкоголя (140%). Суммарное повышение сборов составляет $533 млн.

«В ответ на сознательную атаку руководства США на нашу экономику в рамках принципов взаимности был повышен уровень пошлин на некоторые импортируемые (американские. — прим.) товары», — сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

«Восточный базар»

Говоря о том, кто стоит за попытками совершить в Турции «экономический переворот», Эрдоган намекает на Соединённые Штаты, отметил директор Института актуальной экономики политолог Никита Исаев.

«В течение последних лет явно были заметны противоречия между Анкарой и Вашингтоном, в первую очередь по вопросам влияния на Ближнем Востоке. У эрдогановской Турции задача — строительство некоей новой Османской империи», — сказал эксперт в беседе с RT.

Исаев подчёркнул, что политика Турции — военная, дипломатическая и экономическая — направлена на реализацию этой цели. К этим же задачам политолог отнёс и выстраивание «тактических союзов» с Россией, отчасти с Ираном и некоторыми группами в Сирии. Именно в этом, по его мнению, стоит искать причины конфликта с США, который вылился в формат дипломатических баталий в публичном поле.

«Всё, что сейчас происходит, — это большой торг между Турцией и США, «восточный базар». Трамп действует в своём стиле наскоков через Twitter. Эрдоган в своём стиле поднимает ставки, делая помпезные заявления», — сказал Исаев.

Падение курса лиры произошло, потому что валютный и фондовый рынки Турции очень сильно зависят от американского доллара, отметил политолог. Он выразил мнение, что полноценным кризисом ситуацию назвать нельзя — Трамп и Эрдоган смогут прийти к соглашению.

Турецкая экономика в целом сильно завязана на американскую. Это касается не только внешнеторгового баланса, но и займов и госдолга. Об этом RT сказал эксперт Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев.

«Это те факторы, которые из года в год усиливались. Знал ли об этом Эрдоган? Наверное, знал, но, может быть, он рассчитывал, что это является неким инструментом, который можно использовать: «Мы настолько на вас завязаны, вы же должны нам помочь», — заявил эксперт.

Для выхода из этой ситуации Турция начнёт развивать своё производство, выведет капитал из американских ценных бумаг и будет искать новые рынки, отметил Мавашев. По его мнению, Анкара может пойти и на создание новых региональных альянсов, в которых возможно и участие России.

Эрдоган воспринимает США как страну, которая хотела его свергнуть несколько лет назад, отметил политолог кандидат исторических наук Михаил Смолин. В интервью RT он заявил, что это противостояние будет продолжаться довольно долго.

«Мне кажется, самим США очень невыгодно загонять Турцию в тупиковую ситуацию, когда она, допустим, решила бы выйти из блока НАТО, потому что это очень большая армия в этом регионе, это традиционно страна, которую Запад использовал в качестве давления, в том числе и на Россию», — сказал он.

Смолин отметил, что, несмотря на большие амбиции Анкары, говорящие о желании проводить самостоятельную политику, Вашингтон ещё надеется в дальнейшем использовать Турцию против России. Но также Белый дом намерен «проучить» Анкару в определённых ситуациях.

«Поэтому давление политическое и информационное со стороны США будет значительным, но реальное военное, военно-стратегическое, экономическое давление на Турцию, мне кажется, не будет распространяться слишком далеко», — заключил политолог.

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