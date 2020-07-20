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Как американский президент держал сотни рабов и боролся за их свободу

20 июля 2020, 09:00  •  71 • Аналитика
© РИА Новости / Брайан Смит
В Портленде движение за снос памятников "расистам" добралось до отцов-основателей. Изваяние третьего президента США, автора Декларации независимости Томаса Джефферсона свалили, на постаменте участники демонстрации написали "рабовладелец". За что легендарного борца за свободу теперь так ненавидят в Америке, разбиралось РИА Новости.

Долой опрессора

"Роберт Ли, Стоунволл Джексон, кто следующий: Вашингтон, Джефферсон? Дурачество!" — написал Дональд Трамп в твиттере в 2017-м. Тогда в стране в очередной раз обострился вопрос расизма и наследия конфедератов — в Шарлотсвилле активизировались куклуксклановцы.
Но никто не допускал и мысли, что статую одного из отцов — основателей Америки Томаса Джефферсона действительно снесут. Не прошло и двух лет, как монумент третьего президента США рухнул перед школой, названной в его честь.
Говоря о Джефферсоне, вспоминают Декларацию независимости, библиотеку конгресса его имени, двухдолларовую купюру, которую теперь редко встретишь. Однако до недавнего времени мало кому в голову приходило слово "рабовладелец".
Thomas Jefferson statue toppled by protesters at Portland high school https://t.co/z1azgox2dd This is what the absolute failure of the education system looks like — constantly pretending as if America invented slavery while ignoring Western Civilization's role in dismantling it. pic.twitter.com/WNHI7fL4c2
— Douglas Ernst (@douglasernst) June 16, 2020

Герой и борец

"Все люди созданы свободными", — заявлял Джефферсон. И это относилось не только к невольникам, как потом интерпретировали на Юге.
В ранней версии Декларации независимости был 168-страничный кусок его авторства. Там он порицал рабство — называл "пиратской войной", "отвратительным бизнесом", "скоплением ужасов" и "преступлением против человечества".
Страстное обличение порока не убедило Джона Адамса и Бенджамина Франклина. Прокламацию Джефферсона в итоговый документ не включили. Детали дебатов до сих пор не известны, решение приняли по экономическим и политическим соображениям.
Американцы в то время по-разному смотрели на институт рабовладения, однако его сторонники были повсюду. Южане нуждались в рабочей силе, чтобы колониальная экономика, основанная на экспорте табака, хлопка и других культур в Европу, не тормозила. Коммерсанты с Севера зависели от торговых путей Европа — Африка — Америка, а перевозка невольников была важной частью этого треугольника.
Именно Джефферсон поспособствовал запрету межконтинентальной работорговли. В 1778 году на нее наложили вето в штате Виргиния — впервые в мире.
Отцы-основатели разделяли ценности Джефферсона. Парадокс в том, что они сами жестко нарушали законы "человеческой природы".
© AP Photo
Усадьба Томаса Джефферсона Монтичелло на юге штата Виргиния

Отвратительно, но необходимо

При всем философском отвращении к рабству и попыткам его законодательно отменить Джефферсон владел сотнями невольников. Причем нескольких привез в Белый дом, чтобы те готовили блюда французской кухни. Это заметили в интеллектуальной среде.
"Возможно ли, что мы слышим самые громкие призывы к свободе от погонщиков негров?" — писал британский эссеист Самуэль Джонсон.
Без рабов наследнику одной из богатейших семей Америки пришлось бы сложно. В 24 года он унаследовал от отца пять тысяч акров земли и 52 невольника, после чего заложил знаменитую плантацию Монтичелло в Виргинии — ныне это памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Имение расширялось, а вместе с ним росли и финансовые обязательства. Освободить рабов означало отказаться от собственности и активов, отмечал в труде "Томас Джефферсон и проблемы долгов" историк Герберт Слоан.
© AP Photo / Amy Sancetta
Бюст Томаса Джефферсона в усадьбе Мотичелло в Виргинии
Американский журналист Генри Уинчек в резонансной книге 2012 года о "темной стороне Томаса Джефферсона" описывал так называемую теорему четырех процентов. Одному знакомому, попавшему в затруднительное финансовое положение, президент якобы посоветовал "инвестировать в негров". Тогда, мол, прибыль от имения с каждым годом будет расти на четыре процента — ведь рабы рожают детей. Уинчек называет Джефферсона "пионером в индустриализации и диверсификации рабства" — президент сделал невольников гарантийным обеспечением огромного займа в голландском банке.
Однако историк и профессор права Гарвардского университета Аннет Гордон-Рид усомнилась, что такая "теорема" в действительности существовала. "Уинчек ссылался на едва ли правдивую записку, которую способен найти только самый скрупулезный исследователь", — отмечала она в рецензии.
Уинчек хоть и обличает Джефферсона, все же упоминает, что тот запрещал бить чернокожих детей, работавших на фабрике гвоздей в Монтичелло. Правда, афроамериканский смотритель все равно хлестал их плеткой. Рассказывает Уинчек и о другом случае — когда Джефферсон не наказал раба за воровство, а ведь обычно за такое казнили.
Многие утверждения Уинчека профессиональные историки подвергли сомнению.
Например, Джефферсон, по словам некоторых исследователей, предлагал готовить рабов к вольной жизни постепенно. Считал, что чернокожие отстают от белых по уровню интеллекта и их массовое освобождение приведет к восстаниям. Об этом он рассуждал в "Записках о штате Виргиния". Сам Джефферсон отпустил лишь девятерых рабов — возможно, это были его собственные дети.
Он также не хотел, чтобы освобожденных рабов пускали в Виргинию, опасаясь судов Линча. По его мнению, бывших невольников следовало вообще выдворить из США. Для него белые американцы и порабощенные негры были "двумя отдельными нациями", указывал биограф Джон Мичем в книге "Томас Джефферсон. Искусство власти". Поэтому чернокожих следовало отправить в Африку или Вест-Индию.
"Таким образом мы восстановим справедливость, — отмечал он в письме своему знакомому историку и президенту Гарвардского университета Джареду Спарксу. — В долгосрочной перспективе мы, вероятно, сделали им больше добра, чем зла".
В "Записках о Виргинии" Джефферсон подробно изложил план депортации. Дети должны были оставаться при родителях: девочки — до 18 лет, мальчики — до 21 года. Их предполагалось обучать, исходя из их способностей: одних готовить к сельскохозяйственному труду, других — к производству.
Thomas Jefferson drafted the Declaration of Independence and called slavery an “abominable crime,” yet he was a lifelong slaveholder. His statue stands in our Slavery & Freedom exhibition with the names of the 600 men, women and children he enslaved at Monticello. #ANationsStory pic.twitter.com/SNCTKS261N
— Smithsonian NMAAHC (@NMAAHC) July 4, 2020
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Любимая рабыня

Скандальный эпизод из жизни Джефферсона — связь с рабыней-наложницей Салли Хемингс. Девушка к тому же — дальняя родственница отца-основателя, дочь его тестя и наложницы-мулатки. Отношения длились больше сорока лет, до самой смерти Джефферсона.
Впервые об этом рассказал журналист Джеймс Кэллендер в 1802 году. По слухам, так он отомстил за то, что Джефферсон не взял его на работу. Позднее информацию подтвердил знакомый президента Элайджа Флетчер. "История о черной Салли — не фарс. Он с ней сожительствует, у них общие дети. А хуже всего то, что этих детей он держит в рабстве — противоестественное преступление, которое обыденно для тех краев", — такие заметки Флетчера хранятся в американских архивах.
Старший внук президента Томас Джефферсон Рендольф в письме другу замечал: дети Хемингс так походят на деда, что родство очевидно. Однажды за ужином он обомлел, увидев слугу позади Джефферсона, — ну копия президента. Хотя позже уточнял, что дети, вероятно, от другого родственника. Но историк Аннетт Гордон-Рид считает, что внук просто защищал деда, ведь для белого мужчины тех времен такая связь — табу.
© AFP 2020 / Getty Images/ Alex Wong
Памятник Томасу Джефферсону в Вашингтоне
Серьезные доказательства появились в 1998-м — генетики сравнили ДНК потомков дяди Джефферсона и сына Салли Хемингс. Родство подтвердилось. Спустя два года команда ученых Мемориального фонда Томаса Джефферсона заключила: с большой вероятностью он был отцом всех детей рабыни. Споры историков, однако, не прекратились.
В 2018-м в Монтичелло открылась посвященная Салли Хемингс выставка. Название — "Секс, власть, обладание" — отражает сложность в определении отношений президента и рабыни: по закону Хемингс все же была собственностью Джефферсона. Однако детали связи не ясны. Взаимная симпатия, любовь или насилие — единого мнения нет. В итоге слово "насилие" на выставке написали со знаком вопроса.
"Не думаю, что у рабов был выбор, — указывала одна из потомков Хемингс Розмари Гастон. — Может, и не насилие, но точно обязанность". Другой дальний родственник рабыни, Джулиус Джефферсон, считает иначе. "Это история любви", — говорил он, добавляя, что Салли внешне похожа на умершую первую жену президента.
Наследие Джефферсона противоречиво. Он защищал рабов, но не отказывался от их труда, выступал против торговли людьми и считал чернокожих глупее белых, имел мулатку-любовницу и держал в неволе собственных детей. Неоднозначность убеждений отца-основателя, видимо, так и останется поводом для споров.
© AP Photo / Amy Sancetta
Усадьба Томаса Джефферсона Монтичелло на юге штата Виргиния

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