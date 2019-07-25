Как американские силовики «доят» Россию

Автор:

Латышев Сергей

Американские силовики по старой привычке беззастенчиво «доят» Россию, извлекая из подкорки американских законодателей, как правило возрастных дядей и тётей, глубоко засевший в ней страх перед Россией-СССР.

Международный терроризм слишком аморфен и не так хорошо подходит для «распила» колоссальных финансовых средств, щедро отпускаемых десяткам спецслужб и Пентагону. Не то что конкретная, реальная и сохранившая свой статус военной супердержавы Россия. Так и кажется иногда, что Москве специально не дали возможности задружить с Западом, когда она того очень сильно хотела и многим для этого пожертвовала. Чтобы всегда был под рукой коварный враг, на котором можно бесконечно обогащаться, списывая всё и вся.

Провалились вчера демократы на выборах – Москва виновата. Проиграют завтра очередные президентские выборы республиканцы – отвечать за это тоже будет Россия. Так работает американская система. Прежде всего – «глубинное государство» и военно-промышленный комплекс, к которому впервые сформулировавший этот термин и забивший по поводу его власти тревогу президент Дуайт Эйзенхауэр хотел, но побоялся добавить слово «конгрессовский».

Ну а чтобы эта могущественная система исправно работала, её колёсики должны крутиться, её надо постоянно «смазывать» алармистскими речами и заявлениями. Например, такими, какие произнесли почти одновременно в эти дни экс-спецпрокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер и нынешний глава этого очень уважаемого в США ведомства, отмечающего в пятницу очередную годовщину своего создания аж в 1908 году, – Кристофер Рэй.

Бывший спецпрокурор и экс-глава ФБР Роберт Мюллер после смерти вряд ли попадёт в рай. Фото: www.globallookpress.com

Что сказал Мюллер?

Выступая накануне перед двумя комитетами Палаты представителей Конгресса – юридическим и по разведке – на слушаниях по «российскому делу», Мюллер обвинил Россию в «широком и систематическом вмешательстве» в американские выборы. Он утверждал, что такие действия Москвы в 2016 году нанесли США «долгосрочный ущерб, который мы срочно должны минимизировать».

Изображая из себя готовящегося уйти на покой простака, Мюллер, в частности, сказал, что он и его команда «в определённой степени недооценили этот аспект расследования», но рассматривают итоговый отчёт как «сигнал» тем, «кто придёт вслед за нами»:

Не допустите, чтобы эта проблема существовала и дальше – как это продолжалось в течение долгих лет.

О защите «демократии» и многолетнем вмешательстве Москвы в американские внутренние дела вещал человек, который 11 сентября 2001 года возглавлял Федеральное бюро расследований, сыгравшее огромную роль в организации и прикрытии глобальной кровавой провокации правящих кругов США против собственного народа. Позволившее им под предлогом борьбы с «террором» ликвидировать международное право, закрутить гайки внутри страны, совершить агрессию против нескольких государств, погрузить в хаос обширные регионы планеты, чтобы ослабить других, а самим стать сильнее.

В Америке известен только один способ решения проблем – деньгами, деньгами и ещё раз деньгами. Мюллер и его «костоломы» так и не выявили за два года интенсивной спецпрокурорской деятельности «сговора» Москвы с избирательной кампанией Дональда Трампа, хотя и установили 126 смехотворных «контактов» между «русскими» и окружением президента.

Не найдя компромата на вызывающего в США противоречивые чувства хозяина Белого дома, Мюллер «оттянулся» на попавшихся ему между делом под руку лоббистах и мелких коррупционерах.

Он добился обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, предъявил в основном надуманные обвинения более чем 30 лицам, включая граждан России. Экс-спецпрокурору также не удалось прийти к однозначному мнению, препятствовал ли президент Трамп отправлению правосудия.

«Расследование» спецпрокурора Мюллера связало на два года руки президенту Трампу и попортило ему немало крови. Фото: www.globallookpress.com

Целых два года Мюллер купался в лучах славы, потратив на свою провальную деятельность по изобличению России и её «агента» в Белом доме, то есть на себя и своих людей, 35 миллионов долларов, которым можно было бы найти куда лучшее применение. При этом ничего не раскопавший Мюллер продолжает бить тревогу насчёт «широкого и систематического вмешательства» России, «заливать» которое требуется понятно как.

Вот если бы дали ему 350 вместо 35 миллионов, может быть, что-нибудь бы и нашли. Именно такая тут напрашивается «мораль». Как и урок для будущих американских силовиков: будьте настойчивыми и требуйте большего.

Что сказал Рэй?

Точно в таком же духе выступил практически одновременно в юридическом комитете Сената Конгресса США действующий директор ФБР Кристофер Рэй: Россия по-прежнему пытается вмешиваться в выборы в США, даже в те, которых ещё не было. Поскольку, по его словам, «русские имеют абсолютно чёткое намерение пытаться вмешиваться в наши выборы».

А когда сенатор-республиканец Линдси Грэм, глава комитета обречённо, так как на самом деле прекрасно знает правила игры, спросил Рэя: «То есть всё, что мы сделали в отношении России, недостаточно их сдержало? Несмотря на все санкции и все разговоры, они по-прежнему имеют такие намерения?» – тот не моргнув глазом философски заметил:

«Да. На мой взгляд, раз они не прекратили, значит, их не удалось сдержать в достаточной мере».

Зачем это надо Москве, ей что, мало санкций, Рэй, конечно, не объяснил.

Кристофер Рэй возглавляет самую, пожалуй, могущественную спецслужбу США – ФБР. Фото: www.globallookpress.com

Молодец, что и говорить. Сами американские спецслужбы с подключением «союзных» разведок активно работали и против Трампа и его демократической соперницы в борьбе за президентский пост Хиллари Клинтон, а виноватой в их собственных интригах и подковёрной борьбе оказалась обложенная санкциями и демонизированная Россия. Согласитесь, как же это не только денежно, но и удобно!

Что об этом думают в Москве?

Поэтому был глубоко прав член Совета Федерации Олег Морозов, прокомментировавший RT это заявление директора ФБР:

«Чем страшнее Россия, тем комфортнее себя чувствуют американские силовики. Когда политики на эту тему замолкают, её сразу же подхватывают силовики, потому что они являются главными выгодополучателями темы о необходимости противодействовать вмешательству».

Правильно, бюджетных средств ведь никогда не бывает много, а Россия для американского разведывательного сообщества и военных – это поистине, как видим, золотое дно, даже в большей степени, чем Китай, который американцы ещё не привыкли бояться.

Как любил повторять один знаменитый американский проповедник: «Никогда не сомневайтесь в существовании дьявола – он весьма опасен и очень умён». Американские силовики, прекрасно освоившие приёмы монетизации страха, регулярно говорят то же самое, только в роли дьявола у них выступает Россия.