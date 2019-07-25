Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трагедии с детьми : "нужны репрессии!"
"Выбрали войну!" Известный режиссер мощно "НАЕХАЛ" на Украин...
"Чтобы не было иллюзий": Бабченко "сдал" истинную причину за...
Новый министр обороны готов договориться с Ираном, но что скажет "боевой яс...
Главная / В мире

Как американские силовики «доят» Россию

25 июля 2019, 22:39  •  96 • В мире
Экс-спецпрокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер и нынешний глава этого главного полицейско-шпионского ведомства США Кристофер Рэй обвинили Россию в серьёзном вмешательстве в прошлые и будущие выборы. В Конгрессе обречённо вздохнули: деньги, конечно, выделят, и побольше, чтобы это, наконец, прекратилось
Автор:
Латышев Сергей
Американские силовики по старой привычке беззастенчиво «доят» Россию, извлекая из подкорки американских законодателей, как правило возрастных дядей и тётей, глубоко засевший в ней страх перед Россией-СССР.
Международный терроризм слишком аморфен и не так хорошо подходит для «распила» колоссальных финансовых средств, щедро отпускаемых десяткам спецслужб и Пентагону. Не то что конкретная, реальная и сохранившая свой статус военной супердержавы Россия. Так и кажется иногда, что Москве специально не дали возможности задружить с Западом, когда она того очень сильно хотела и многим для этого пожертвовала. Чтобы всегда был под рукой коварный враг, на котором можно бесконечно обогащаться, списывая всё и вся.
Провалились вчера демократы на выборах – Москва виновата. Проиграют завтра очередные президентские выборы республиканцы – отвечать за это тоже будет Россия. Так работает американская система. Прежде всего – «глубинное государство» и военно-промышленный комплекс, к которому впервые сформулировавший этот термин и забивший по поводу его власти тревогу президент Дуайт Эйзенхауэр хотел, но побоялся добавить слово «конгрессовский».
Ну а чтобы эта могущественная система исправно работала, её колёсики должны крутиться, её надо постоянно «смазывать» алармистскими речами и заявлениями. Например, такими, какие произнесли почти одновременно в эти дни экс-спецпрокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер и нынешний глава этого очень уважаемого в США ведомства, отмечающего в пятницу очередную годовщину своего создания аж в 1908 году, – Кристофер Рэй.
Бывший спецпрокурор и экс-глава ФБР Роберт Мюллер после смерти вряд ли попадёт в рай. Фото: www.globallookpress.com
Что сказал Мюллер?
Выступая накануне перед двумя комитетами Палаты представителей Конгресса – юридическим и по разведке – на слушаниях по «российскому делу», Мюллер обвинил Россию в «широком и систематическом вмешательстве» в американские выборы. Он утверждал, что такие действия Москвы в 2016 году нанесли США «долгосрочный ущерб, который мы срочно должны минимизировать».
Изображая из себя готовящегося уйти на покой простака, Мюллер, в частности, сказал, что он и его команда «в определённой степени недооценили этот аспект расследования», но рассматривают итоговый отчёт как «сигнал» тем, «кто придёт вслед за нами»:
Не допустите, чтобы эта проблема существовала и дальше – как это продолжалось в течение долгих лет.
О защите «демократии» и многолетнем вмешательстве Москвы в американские внутренние дела вещал человек, который 11 сентября 2001 года возглавлял Федеральное бюро расследований, сыгравшее огромную роль в организации и прикрытии глобальной кровавой провокации правящих кругов США против собственного народа. Позволившее им под предлогом борьбы с «террором» ликвидировать международное право, закрутить гайки внутри страны, совершить агрессию против нескольких государств, погрузить в хаос обширные регионы планеты, чтобы ослабить других, а самим стать сильнее.
В Америке известен только один способ решения проблем – деньгами, деньгами и ещё раз деньгами. Мюллер и его «костоломы» так и не выявили за два года интенсивной спецпрокурорской деятельности «сговора» Москвы с избирательной кампанией Дональда Трампа, хотя и установили 126 смехотворных «контактов» между «русскими» и окружением президента.
Не найдя компромата на вызывающего в США противоречивые чувства хозяина Белого дома, Мюллер «оттянулся» на попавшихся ему между делом под руку лоббистах и мелких коррупционерах.
Он добился обвинительных приговоров против семи экс-сотрудников Трампа, предъявил в основном надуманные обвинения более чем 30 лицам, включая граждан России. Экс-спецпрокурору также не удалось прийти к однозначному мнению, препятствовал ли президент Трамп отправлению правосудия.
«Расследование» спецпрокурора Мюллера связало на два года руки президенту Трампу и попортило ему немало крови. Фото: www.globallookpress.com
Целых два года Мюллер купался в лучах славы, потратив на свою провальную деятельность по изобличению России и её «агента» в Белом доме, то есть на себя и своих людей, 35 миллионов долларов, которым можно было бы найти куда лучшее применение. При этом ничего не раскопавший Мюллер продолжает бить тревогу насчёт «широкого и систематического вмешательства» России, «заливать» которое требуется понятно как.
Вот если бы дали ему 350 вместо 35 миллионов, может быть, что-нибудь бы и нашли. Именно такая тут напрашивается «мораль». Как и урок для будущих американских силовиков: будьте настойчивыми и требуйте большего.
Что сказал Рэй?
Точно в таком же духе выступил практически одновременно в юридическом комитете Сената Конгресса США действующий директор ФБР Кристофер Рэй: Россия по-прежнему пытается вмешиваться в выборы в США, даже в те, которых ещё не было. Поскольку, по его словам, «русские имеют абсолютно чёткое намерение пытаться вмешиваться в наши выборы».
А когда сенатор-республиканец Линдси Грэм, глава комитета обречённо, так как на самом деле прекрасно знает правила игры, спросил Рэя: «То есть всё, что мы сделали в отношении России, недостаточно их сдержало? Несмотря на все санкции и все разговоры, они по-прежнему имеют такие намерения?» – тот не моргнув глазом философски заметил:
«Да. На мой взгляд, раз они не прекратили, значит, их не удалось сдержать в достаточной мере».
Зачем это надо Москве, ей что, мало санкций, Рэй, конечно, не объяснил.
Кристофер Рэй возглавляет самую, пожалуй, могущественную спецслужбу США – ФБР. Фото: www.globallookpress.com
Молодец, что и говорить. Сами американские спецслужбы с подключением «союзных» разведок активно работали и против Трампа и его демократической соперницы в борьбе за президентский пост Хиллари Клинтон, а виноватой в их собственных интригах и подковёрной борьбе оказалась обложенная санкциями и демонизированная Россия. Согласитесь, как же это не только денежно, но и удобно!
Что об этом думают в Москве?
Партия «Триумфа»: завершён первый этап поставок ЗРК С-400 в Турцию
Поэтому был глубоко прав член Совета Федерации Олег Морозов, прокомментировавший RT это заявление директора ФБР:
«Чем страшнее Россия, тем комфортнее себя чувствуют американские силовики. Когда политики на эту тему замолкают, её сразу же подхватывают силовики, потому что они являются главными выгодополучателями темы о необходимости противодействовать вмешательству».
Правильно, бюджетных средств ведь никогда не бывает много, а Россия для американского разведывательного сообщества и военных – это поистине, как видим, золотое дно, даже в большей степени, чем Китай, который американцы ещё не привыкли бояться.
Как любил повторять один знаменитый американский проповедник: «Никогда не сомневайтесь в существовании дьявола – он весьма опасен и очень умён». Американские силовики, прекрасно освоившие приёмы монетизации страха, регулярно говорят то же самое, только в роли дьявола у них выступает Россия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
25 июля 2019, 22:24
Партия «Триумфа»: завершён первый этап поставок ЗРК С-400 в Турцию
25 июля 2019, 09:39
Нотр-Дам под угрозой: Реставратор предупредил об опасности обрушения сводов собора
25 июля 2019, 12:54
Автохлам - в Россию: Китай "разгружает" собственный рынок "бэушек"
24 июля 2019, 23:54
Фигура у врат и жёлтый свет: Американка рассказала о своих 27 минутах в загробном мире
25 июля 2019, 02:54
«Выбор тактических приоритетов»: как может измениться курс США с приходом Марка Эспера на пост главы Пентагона
25 июля 2019, 19:24
Новый министр обороны готов договориться с Ираном, но что скажет "боевой ястреб"- эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2019, 03:09
"Июльский снег в донецких полях": Виктор Баранец добавил деталей к фильму про фальсификации в деле МН17
20 июля 2019, 15:54
"Рядом был ещё военный самолёт, все видели": Удалённый репортаж BBC об MH17 опубликовал "Кассад"
25 июля 2019, 15:54
МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
22 июля 2019, 13:24
"Столько голодала в путинских казематах!": Twitter "взорвался" шутками про оглушительный провал Савченко на выборах в Раду
19 июля 2019, 13:54
"Организатор афер и хаоса": Призвавшей к санкциям против РФ новой главе ЕК напомнили ее прошлое
24 июля 2019, 07:39
"Это искажение исторических фактов": Сюжет немецкого телеканала вызвал недовольство посольства Грузии в ФРГ
24 июля 2019, 01:09
В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить по долгам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.