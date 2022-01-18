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Как американские разведчики попали в сети рыбаков Китая
18 января 2022, 23:20 • 57 • Политика
Китайских рыбаков наградили за найденную в море разведаппаратуру США. В 2020 году они выловили сразу 10 подводных разведывательных аппаратов.
В Китае наградили 11 рыбаков, поймавших в свои сети подводные разведывательные аппараты США. Церемония награждения состоялась в китайской провинции Цзянсу в понедельник, 17 января.
Сообщается, что вся история произошла ещё в 2020 году. Китайские рыбаки вместе с обычным уловом вытащили сетями из моря десять подозрительных устройств. Их сдали властям Китая, которые и определили, что рыбаки выловили шпионские подводные аппараты США.
На церемонии награждения компетентные органы Китая напомнили, что информирование о подозрительных предметах является "священной и почётной" обязанностью каждого гражданина. Партийный комитет и администрация города Ляньюньган пообещали усилить работу с рыбаками в этом направлении.
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