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Как американские аналитики представляют политику Москвы

05 июля 2019, 02:09  •  60 • Война
США в поисках стратегии победы над русским вызовом
В мае 2019 г. в открытом доступе появился любопытный документ, изданный под эгидой Министерства обороны и Объединённого комитета начальников штабов США. Он носит название «Стратегические намерения России» и подготовлен в рамках программы «Стратегическая многоуровневая оценка» (Russian Strategic Intentions. A Strategic Multilayer Assessment [SMA]. White Paper. May 2019).
Доклад стал итогом коллективного труда авторов, среди которых указаны: один из основоположников теории сетевых войн Джон Аркилла; специалист по идеологии евразийства Марлен Ларуэль; Даниэл Флинн из офиса директора национальной разведки США, а также учёные и военные из профильных организаци, таких как Военная академия в Вест-Пойнте, Консорциум по исследованию и противодействию терроризму ВВС США, Центр военно-политического анализа Гудзонского университета, Институт стратегических исследований Военного колледжа Армии США, Центральное командование, Высшая военно-морская школа США, Российская стратегическая инициатива в рамках стратегического дивизиона Европейского командования США.
Есть имена профильных специалистов по России – Анна Борщевская из Вашингтонского института ближневосточной политики; Павел Девяткин из Арктического института, сотрудничающего с Корпусом мира.
В предисловии, написанном генерал-лейтенантом Теодором Мартином из Командования по обучению и доктрине Армии США, заявлено, что «действия России в серой зоне» угрожают жизненно важным интересам США и необходимо лучше понять образ мышления российского руководства, чтобы более эффективно сдерживать Россию в будущем. Доклад разбит на регионы (Европа, Центральная Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Арктика), откуда можно сделать вывод, что американское военно-политическое руководство исходит из того, что Россия угрожает Америке на всех этих направлениях.
Если в недавнем исследование корпорации RAND прямо говорилось о различных сценариях ослабления России с целью нанести удар по её интересам на постсоветском пространстве или на таком направлении, как Сирия, то в разработке «Стратегические намерения России» мы видим мозговой штурм, предпринятый для того, чтобы «обеспечить… разведку, правоохранительные органы, военные и политические учреждения ценными знаниями и аналитическими методиками, помочь Соединённым Штатам, их союзникам и партнёрам в разработке комплексной стратегии победы над русским вызовом».
8 мая кураторы программы «Стратегическая многоуровневая оценка» провели совместно с Национальным университетом обороны США и офисом директора по Национальной разведке круглый стол по теме будущего глобального соперничества и конфликта с Россией. В резюме круглого стола американские эксперты выделили в плане противодействия России «постоянные военные учения, которые требуют тотальной мобилизации общества», «спасение имиджа США в Венесуэле», сопротивление попыткам «разрушить европейские институты»; говорилось и о том, что Евразийское экономическое сообщество (ЕАЭС) было создано Москвой с целью «распространения правил российской экономики на соседние страны, обеспечения привилегированного доступа себе и недопущения западного влияния». На круглом столе фигурировали такие обороты, как «путинизм», «имперское ДНК», «новая доктрина Брежнева». Много говорилось о необходимости снизить зависимость Европы от газовых поставок из России, о ближнем зарубежье России, где особый интерес у американцев вызывают Грузия, Молдова и Донбасс, о деятельности ГРУ и ФСБ, о «махинациях» Москвы (присутсвовал даже фантастический сюжет об использовании Россией боевиков повcтанческой колумбийской группировки FARC в своих интересах).
Отмечалось, что у Кремля есть «напористая большая стратегия», нацеленная на то, чтобы Россия была признана великой державой, а глобальная власть США стала ограниченной. И хотя порой занимательно следить, как американские аналитики рассуждают о взаимосвязи между тысячелетней историей Руси, христианством, Ялтинской конференцией и Россией сегодня, но когда такие экскурсы перемешиваются с призывами к расширению НАТО и ограничению роли ОДКБ и ЕАЭС (Джереми Ламоро), а России приписываются «самые агрессивные действия в интересах построения многополярного мира, поделённого на сферы влияния» (Роберт Персон), то это уже явный перебор.
Впрочем, с выводом о том, что стратегии США и России в отношении Европы отличаются, и то, чего хочет Вашингтон, не хочет Москва, и наоборот, не поспоришь, как бы банально такие сентенции ни звучали. А перечисление результатов внешнеполитической деятельности России в изложении американских аналитиков напоминало дайджест мероприятий Министерства иностранных дел РФ в интерпретации с противоположным знаком.
Америка в лице её правящего слоя ищет рецепты борьбы с ростом влияния России в мире. Рецепты предлагаются следующие: распространение идеологии либерализма; укрепление НАТО; продвижение американской культуры; использование частного сектора в постсоветских странах в качестве проводника американских интересов; выдавливание экспорта российских систем вооружений с помощью американских программ сотрудничества по безопасности; режим благоприятствования для стран, проводящих прозападные реформы.
И едва ли не самым оригинальным на этом фоне прозвучало высказывание Джона Аркиллы, который предупредил Америку о потенциальных «потрясениях»: самым опасным из них он считает вариант, при котором Путин, став «Никсоном наоборот», разыграл бы свою «китайскую карту». Если Москва и Пекин сблизятся, это перевернёт мировую систему, считает Аркилла. Хорошей американской стратегией, по его мнению, было бы сначала разыграть «российскую карту»...
Фото: Учения «Восток-2018»
Леонид САВИН

Фонд Стратегической Культуры

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