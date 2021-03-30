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Как Америка потеряла превосходство в РЭБ: Политолог о признании чиновников США
30 марта 2021, 01:45 • 33 • Политика
США признали потерю превосходства перед Россией в электромагнитной борьбе. Политолог назвал истинную цель этих заявлений - распил американского военного бюджета.
В Счётной палате США признали, что американские военные потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре. Истинный смысл этого заявления раскрыл доцент кафедры политологии РЭУ им. Плеханова, политолог и член экспертного совета Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.
Речь идёт о заявлении директора по вопросам оборонного потенциала и управления Джозефа Киршбаума в Счётной палате США. По его словам, США больше не единственная страна, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Он подчеркнул, что Россия и Китай значительно продвинулись в данной сфере.
По мнению Александра Перенджиева, цель данных заявлений - выбить дополнительное финансирование для войск радиоэлектронной борьбы.
- сказал Александр Перенджиев в беседе с Nation News.
Он добавил, что главный вопрос состоит в том, хватит ли денег на всех военных лоббистов. Потому что одни просят финансирование на новые подлодки, другие - на ледоколы, а третьи - на авианосцы.
- подчеркнул политолог.
При этом он согласился, что Россия, действительно, достигла выдающихся успехов в сфере радиоэлектронной борьбы. В США же всё это время разворовывали деньги, выделенные на соответствующую сферу, указывает Перенджиев.
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