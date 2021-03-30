Как Америка потеряла превосходство в РЭБ: Политолог о признании чиновников США

США признали потерю превосходства перед Россией в электромагнитной борьбе. Политолог назвал истинную цель этих заявлений - распил американского военного бюджета.

В Счётной палате США признали, что американские военные потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре. Истинный смысл этого заявления раскрыл доцент кафедры политологии РЭУ им. Плеханова, политолог и член экспертного совета Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Речь идёт о заявлении директора по вопросам оборонного потенциала и управления Джозефа Киршбаума в Счётной палате США. По его словам, США больше не единственная страна, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Он подчеркнул, что Россия и Китай значительно продвинулись в данной сфере.

По мнению Александра Перенджиева, цель данных заявлений - выбить дополнительное финансирование для войск радиоэлектронной борьбы.

США используют тему российской или китайской угрозы, чтоб под разными видами заниматься лоббированием,

- сказал Александр Перенджиев в беседе с Nation News.

Он добавил, что главный вопрос состоит в том, хватит ли денег на всех военных лоббистов. Потому что одни просят финансирование на новые подлодки, другие - на ледоколы, а третьи - на авианосцы.

Огромный военный бюджет США расходуется неэффективно, присутствует коррупция и воровство,

- подчеркнул политолог.

При этом он согласился, что Россия, действительно, достигла выдающихся успехов в сфере радиоэлектронной борьбы. В США же всё это время разворовывали деньги, выделенные на соответствующую сферу, указывает Перенджиев.