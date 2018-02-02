Как Америка оказалась «претендентом» на даровую поставку Украине военной техники • 301 • Аналитика Анатолий Гриценко, ранее трудившийся на должности министра обороны Украины, выступил с «конкурсным» предложением: назначил Америку «претендентом номер один» на поставку Киеву военной техники. Думаете, за деньги? Не совсем: либо в лизинг, либо даром. О других «претендентах» экс-министр отчего-то не сообщил.







Украинский экс-министр обороны Анатолий Гриценко придумал беспроигрышный вариант военно-технического сотрудничества с США. ВСУ необходимо обновление устарелой военной техники, а значит, США должны эту технику на Украину привезти. Нельзя же допустить, чтобы украинские солдаты пользовались техникой, разработанной в середине прошлого века! Пришло время модернизировать арсеналы, аргументировал своё предложение бывший оборонный министр. Иного же выхода, кроме как сообщить свои пожелания Западу, у Киева нет. «Западные партнёры» обязаны помочь.





Далее в своей речи, которую транслировал телеканала «NewsOne», экс-министр сузил широкое понятие «Запад» до Соединённых Штатов.



«Возникает вопрос: какая страна пойдёт на более широкое сотрудничество с нами для того, чтобы мы имели возможность [получить военную технику] в режиме лизинга, фактически аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства… — цитирует Анатолия Гриценко РИА «Новости». — И тут претендент номер один — это как раз Америка».



Бах, и обнаружился претендент! Как же так случилось? Претендент — это, вообще-то, тот, кто на что-то претендует. Господин Гриценко, похоже, специалист по манипулированию сознанием и подмене понятий. Потому как в данном случае претендует на что-то он. Точнее, Киев. Претендует на поставку техники — то ли в лизинг, то ли бесплатно. Для Киева первое практически равнозначно второму, ибо платить-то всё равно нечем.



Вероятно, поводом для речей г-на Гриценко стала информация о грядущей поставке Киеву тридцати пяти пусковых установок «Джавелин» и 210 ракет общей ценой 47 миллионов долларов. «Джавелины» придут к киевлянам уже в текущем году. По крайней мере, американцы обещают. Правда, против поставок «Джавелинов» киевскому режиму возражают одновременно Россия и Евросоюз, но и с первой, и со вторым отношения у Вашингтона подпорчены, можно портить и дальше. Зато Украина — преданный до гроба союзник Америки, и Украину следует снабжать военной техникой даром.



С другой стороны, по «Джавелинам» точной даты до сих пор нет, а потому тут большое поле для сомнений и домыслов. Как стало известно 31 января, на Украине побывала специальная американская инспекция, которая оценила возможности украинской армии по хранению и применению этих противотанковых ракетных комплексов, но результаты инспекции неизвестны. Ежели инспекция сочтёт, что вооружённым силам Украины не стоит доверять штуки вроде «Джавелинов», то никаких поставок и не будет. Инспекция из США приезжала поглядеть, в каких условиях будут на Украине храниться «Джавелины» и боеприпасы для них. Известные события в Балаклее, Калиновке, Сватово могли навести инспекторов на правильную мысль: с безопасностью складов в незалежной дело обстоит не то чтобы худо, а хуже некуда. И «в случае чего» возникнет острый вопрос: в чьи руки попадут «Джавелины»?



Как раз в Европе этих «рук» и боятся. Поэтому, как бы ни хотел американский мистер Маккейн вооружить Киев, мистеру Трампу лучше бы хорошенько на эту тему подумать. И потянуть с решением до конца своего президентского срока. А там, может, вояка Маккейн помрёт — сильно старый уже.



Что же касается военной техники, бесплатной или почти бесплатной, которую пришлёт Украине американский «претендент», то российские эксперты такую идею высмеивают.



Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, следующим образом прокомментировал идею Гриценко:



«В стране, где не прекращается гражданская война, ни о каком лизинге речь просто не может идти. Они что, возьмут на время, повоюют, а потом отдадут назад?» Каспийский партнёр



«Украинские военные деятели, — сказал он «Свободной прессе», — как известно, любят время от времени делать удивительные заявления. Но это даже трудно комментировать… Когда, например, индийское правительство берёт у нас в лизинг подводную атомную лодку, это понятно. Они на ней работают. Моряки готовятся, офицеры готовятся. Потом лодку возвращают, но зато есть подготовленные экипажи. А здесь что они собираются брать в лизинг у американцев? Истребители F-16, которые тут же у них попадают?..»



Что касается развития Киевом собственной оборонки, то эксперт не видит здесь никаких достижений. Сплошное воровство: «Проблема состоит в том, что те небольшие деньги, которые у них есть или траншами им переводятся, они пускают якобы на укрепление обороноспособности страны, а на самом деле просто разворовываются». И все заявления о том, что ВПК на Украине развивается, создаются новые образцы оружия — «лишь пустая бравада». Создаются, указывает эксперт, «какие-то единичные неудачные вещи». Их показывают публике, а потом «о них забывают».



Заместитель директора Центра анализа мировой торговли оружием Владимир Шварёв напоминает, что украинская армия «воспитана на советских традициях». То есть украинцы «хорошо освоили вооружение советского производства». «И я хочу сказать, — ответил эксперт, — что даже старое советское оружие, оно в хороших руках более эффективно, чем гораздо более современное оружие, но на котором военнослужащие плохо обучены работать. Ведь эффективность любой армии и любых военных операций заключается не в том, кто более современным оружием обладает. А в том, кто более обучен воевать тем оружием, которое имеется».



«Если, к примеру, украинская армия имеет «Джавелины», а ополченцы какой-нибудь РПГ-7, но более обучены его использовать в вооруженном противостоянии, то любое, даже устаревшее оружие, всегда победит современное». Константин Семин: "Кремлевский доклад" – стандартная политика кнута и пряника для элит



Кроме того, добавим, тридцать пять пусковых ракетных установок и двести десять ракет (да и это пока под вопросом) не станут поворотным пунктом в перевооружении украинской армии. Ни «Джавелины», ни боеприпасы к ним, ни другая военная помощь от США (в целом незначительная) не переменят ситуацию в ВСУ. Полностью перевооружить украинскую армию системами и техникой, принятыми в НАТО, стоит таких денег, о которых нет смысла даже говорить. К примеру, СМИ сообщали о выделении Украине 350 млн. долларов военной помощи. Однако на эти деньги можно купить примерно три с половиной военных самолёта. И всё. А ведь самолётами, танками и ракетами надо ещё уметь пользоваться. Обучение, ремонт, обслуживание стоят дополнительных денег. У Киева их нет, а даром вооружать Киев никто не станет — ни США, ни другие «западные партнёры», о которых говорил Гриценко. Украина с её страстью к дармовому оружию воистину внушает страх.



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Украинский экс-министр обороны Анатолий Гриценко придумал беспроигрышный вариант военно-технического сотрудничества с США. ВСУ необходимо обновление устарелой военной техники, а значит, США должны эту технику на Украину привезти. Нельзя же допустить, чтобы украинские солдаты пользовались техникой, разработанной в середине прошлого века! Пришло время модернизировать арсеналы, аргументировал своё предложение бывший оборонный министр. Иного же выхода, кроме как сообщить свои пожелания Западу, у Киева нет. «Западные партнёры» обязаны помочь.Далее в своей речи, которую транслировал телеканала «NewsOne», экс-министр сузил широкое понятие «Запад» до Соединённых Штатов.«Возникает вопрос: какая страна пойдёт на более широкое сотрудничество с нами для того, чтобы мы имели возможность [получить военную технику] в режиме лизинга, фактически аренды на первом этапе, в режиме бесплатной передачи для тестирования и испытаний, в режиме продажи, совместного производства… — цитирует Анатолия Гриценко РИА «Новости». — И тут претендент номер один — это как раз Америка».Бах, и обнаружился претендент! Как же так случилось? Претендент — это, вообще-то, тот, кто на что-то претендует. Господин Гриценко, похоже, специалист по манипулированию сознанием и подмене понятий. Потому как в данном случае претендует на что-то он. Точнее, Киев. Претендует на поставку техники — то ли в лизинг, то ли бесплатно. Для Киева первое практически равнозначно второму, ибо платить-то всё равно нечем.Вероятно, поводом для речей г-на Гриценко стала информация о грядущей поставке Киеву тридцати пяти пусковых установок «Джавелин» и 210 ракет общей ценой 47 миллионов долларов. «Джавелины» придут к киевлянам уже в текущем году. По крайней мере, американцы обещают. Правда, против поставок «Джавелинов» киевскому режиму возражают одновременно Россия и Евросоюз, но и с первой, и со вторым отношения у Вашингтона подпорчены, можно портить и дальше. Зато Украина — преданный до гроба союзник Америки, и Украину следует снабжать военной техникой даром.С другой стороны, по «Джавелинам» точной даты до сих пор нет, а потому тут большое поле для сомнений и домыслов. Как стало известно 31 января, на Украине побывала специальная американская инспекция, которая оценила возможности украинской армии по хранению и применению этих противотанковых ракетных комплексов, но результаты инспекции неизвестны. Ежели инспекция сочтёт, что вооружённым силам Украины не стоит доверять штуки вроде «Джавелинов», то никаких поставок и не будет. Инспекция из США приезжала поглядеть, в каких условиях будут на Украине храниться «Джавелины» и боеприпасы для них. Известные события в Балаклее, Калиновке, Сватово могли навести инспекторов на правильную мысль: с безопасностью складов в незалежной дело обстоит не то чтобы худо, а хуже некуда. И «в случае чего» возникнет острый вопрос: в чьи руки попадут «Джавелины»?Как раз в Европе этих «рук» и боятся. Поэтому, как бы ни хотел американский мистер Маккейн вооружить Киев, мистеру Трампу лучше бы хорошенько на эту тему подумать. И потянуть с решением до конца своего президентского срока. А там, может, вояка Маккейн помрёт — сильно старый уже.Что же касается военной техники, бесплатной или почти бесплатной, которую пришлёт Украине американский «претендент», то российские эксперты такую идею высмеивают.Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры, следующим образом прокомментировал идею Гриценко:«Украинские военные деятели, — сказал он «Свободной прессе», — как известно, любят время от времени делать удивительные заявления. Но это даже трудно комментировать… Когда, например, индийское правительство берёт у нас в лизинг подводную атомную лодку, это понятно. Они на ней работают. Моряки готовятся, офицеры готовятся. Потом лодку возвращают, но зато есть подготовленные экипажи. А здесь что они собираются брать в лизинг у американцев? Истребители F-16, которые тут же у них попадают?..»Что касается развития Киевом собственной оборонки, то эксперт не видит здесь никаких достижений. Сплошное воровство: «Проблема состоит в том, что те небольшие деньги, которые у них есть или траншами им переводятся, они пускают якобы на укрепление обороноспособности страны, а на самом деле просто разворовываются». И все заявления о том, что ВПК на Украине развивается, создаются новые образцы оружия — «лишь пустая бравада». Создаются, указывает эксперт, «какие-то единичные неудачные вещи». Их показывают публике, а потом «о них забывают».Заместитель директора Центра анализа мировой торговли оружием Владимир Шварёв напоминает, что украинская армия «воспитана на советских традициях». То есть украинцы «хорошо освоили вооружение советского производства». «И я хочу сказать, — ответил эксперт, — что даже старое советское оружие, оно в хороших руках более эффективно, чем гораздо более современное оружие, но на котором военнослужащие плохо обучены работать. Ведь эффективность любой армии и любых военных операций заключается не в том, кто более современным оружием обладает. А в том, кто более обучен воевать тем оружием, которое имеется».Кроме того, добавим, тридцать пять пусковых ракетных установок и двести десять ракет (да и это пока под вопросом) не станут поворотным пунктом в перевооружении украинской армии. Ни «Джавелины», ни боеприпасы к ним, ни другая военная помощь от США (в целом незначительная) не переменят ситуацию в ВСУ. Полностью перевооружить украинскую армию системами и техникой, принятыми в НАТО, стоит таких денег, о которых нет смысла даже говорить. К примеру, СМИ сообщали о выделении Украине 350 млн. долларов военной помощи. Однако на эти деньги можно купить примерно три с половиной военных самолёта. И всё. А ведь самолётами, танками и ракетами надо ещё уметь пользоваться. Обучение, ремонт, обслуживание стоят дополнительных денег. У Киева их нет, а даром вооружать Киев никто не станет — ни США, ни другие «западные партнёры», о которых говорил Гриценко. Украина с её страстью к дармовому оружию воистину внушает страх. 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