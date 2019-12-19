Как 30 лет назад убивали Чаушеску

«Скорее Дунай потечет вспять, чем в Румынии произойдёт перестройка...»

В 1988-1989 годах по странам Центральной и Восточной Европы прокатилась волна «бархатных революций», поднятая горбачёвской перестройкой в СССР и покончившая с мировой системой социализма. Однако в Румынии «бархата» не было; в ходе кровавых событий в Тимишоаре и в Бухаресте погибли около тысячи человек. Николае Чаушеску и его жена были спешно расстреляны участниками переворота.

Лидеры румынского Фронта национального спасения впоследствии убеждали, что движение, которое привело к падению Чаушеску, возникло стихийно. Долгое время версия о «революционном подъёме народа», возмущённого диктатурой, преобладала. Потом появились другие версии, более основательные. Однако все механизмы «смены режима» в Румынии не раскрыты до сих пор.

…Волнения начались 16 декабря 1989 года в Тимишоаре, в Трансильвании. Тамошнего протестантского пастора венгра-диссидента Ласло Текеша, который агитировал за автономию районов, г де численно преобладало венгерское население, выселили из дома.

Обычно румынские граждане массами выходили на улицы лишь при демонстрациях, организованных властью, потом спешили разойтись по домам: у Секуритаты – румынской тайной полиции – были чуткие уши и длинные руки. И вдруг в Тимишоаре на улицы вышли тысячи людей. Кондукэтор (вождь) Чаушеску приказал министру обороны Василе Милю применить оружие, но министр отказался. Через несколько дней, когда в Румынии начнётся полная неразбериха и Чаушеску бежит из Бухареста, министра обороны найдут мёртвым…

Какое-то время события в Тимишоаре оставались локальными. 18 декабря 1989 года Чаушеску улетел с рабочим визитом в Иран, а вернувшись в Бухарест, выступил 21 декабря с речью на Дворцовой площади. Когда он вышел на балкон здания ЦК партии, многотысячная толпа, как обычно, приветствовала его громкими возгласами. Повсюду колыхались лозунги, знамёна, портреты президента и его супруги Елены, занимавшей пост первого вице-премьера. Заметно похудевший Чаушеску, в пышной шапке, одетый в пальто с меховым воротником, выглядел отрешённым. Как только он начал говорить, в толпе раздались взрывы петард. Специально созданные группы, находившиеся в толпе, должны были сорвать выступление… Толпа забурлила. Диктатор, привыкший к повиновению, не верил своим ушам – из массы народа неслись выкрики: «Долой Чаушеску!», «Долой коммунизм!», «Свобода!»

Президент замолчал. Несколько секунд он взирал на бесчинство, затем покинул балкон. На следующий день на крыше здания ЦК партии приземлился вертолёт, который унёс Чаушеску с супругой, но покинуть пределы страны им не дали.

25 декабря 1989 года на военной базе в Тырговиште чету Чаушеску расстреляли. Казни предшествовал короткий суд, напоминавший расправу. Отвечать на вопросы судей Чаушеску отказался. Поставленный к стенке, он пел перед смертью «Интернационал». Спокойно смотрела в лицо убийцам и Елена Чаушеску.

…Румыния была социалистической страной, но – особой. В условиях холодной войны Чаушеску всё время пытался сидеть на двух стульях, получал западные кредиты, не поддержал ввод контингента советских войск в Афганистан и бойкот Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе, настаивал на роспуске НАТО и Варшавского блока...

С годами у Румынии скопился огромный внешний долг перед Западом. Чтобы освободиться от долга, власти развернули экономическое наступление на народ – была установлена карточная система на продукты питания, введён режим экономии бензина, воды, электроэнергии. И цель была достигнута – к апрелю 1989 года Румыния выплатила все долги и проценты по ним.

А в Советском Союзе тем временем бурлила перестройка. В Польше, Чехословакии, Венгрии, ГДР коммунистические партии уже потеряли власть. Один Чаушеску не собирался менять курс. Он по-прежнему чтил Сталина, во многом подражая его методам руководства; самого Чаушеску так и называли – «румынский Сталин».

На XIV съезде Румынской коммунистической партии в ноябре 1989 года Чаушеску подверг жёсткой критике политику перестройки в СССР и заявил, что горбачёвский путь приведёт социализм к краху.

В американской и английской прессе тогда писали: «Чаушеску стал проблемой как для Запада, так и для Горбачёва». На праздновании 45-летия освобождения Румынии от фашизма кондукэтор заявил: «Скорее Дунай потечет вспять, чем в Румынии произойдёт перестройка». Приезд Чаушеску 4 декабря 1989 года в Москву и его последняя встреча с Горбачёвым ничего уже изменить не могли…

Румынские военные в декабрьские дни 1989 года понесли немалые потери. До сих пор никто не знает, кто в них стрелял. Как и через 35 лет в Киеве, кто-то хладнокровно убивал и демонстрантов, и правоохранителей. Когда стихли выстрелы и начались похороны погибших, Румынию покинули несколько сот атлетически сложенных молчаливых мужчин. Такие же «спортсмены» покидали Украину после победы майдана…

И всё-таки кто сверг Чаушеску?

В документальном фильме Сюзанны Брандштеттер «Расстрел Чаушеску», показанном в 2004 году по немецко-французскому телеканалу «Арте», утверждается, что руку к свержению и физической ликвидации Чаушеску приложило ЦРУ. Операция была поручена руководителю восточноевропейского отдела ЦРУ Милтону Бордену. В фильме он признаёт, что убийство румынского лидера санкционировало правительство США.