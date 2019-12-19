Как 30 лет назад убивали Чаушеску

«Скорее Дунай потечет вспять, чем в Румынии произойдёт перестройка...»
В 1988-1989 годах по странам Центральной и Восточной Европы прокатилась волна «бархатных революций», поднятая горбачёвской перестройкой в СССР и покончившая с мировой системой социализма. Однако в Румынии «бархата» не было; в ходе кровавых событий в Тимишоаре и в Бухаресте погибли около тысячи человек. Николае Чаушеску и его жена были спешно расстреляны участниками переворота.
Лидеры румынского Фронта национального спасения впоследствии убеждали, что движение, которое привело к падению Чаушеску, возникло стихийно. Долгое время версия о «революционном подъёме народа», возмущённого диктатурой, преобладала. Потом появились другие версии, более основательные. Однако все механизмы «смены режима» в Румынии не раскрыты до сих пор.
…Волнения начались 16 декабря 1989 года в Тимишоаре, в Трансильвании. Тамошнего протестантского пастора венгра-диссидента Ласло Текеша, который агитировал за автономию районов, где численно преобладало венгерское население, выселили из дома.
Обычно румынские граждане массами выходили на улицы лишь при демонстрациях, организованных властью, потом спешили разойтись по домам: у Секуритаты – румынской тайной полиции – были чуткие уши и длинные руки. И вдруг в Тимишоаре на улицы вышли тысячи людей. Кондукэтор (вождь) Чаушеску приказал министру обороны Василе Милю применить оружие, но министр отказался. Через несколько дней, когда в Румынии начнётся полная неразбериха и Чаушеску бежит из Бухареста, министра обороны найдут мёртвым…
Какое-то время события в Тимишоаре оставались локальными. 18 декабря 1989 года Чаушеску улетел с рабочим визитом в Иран, а вернувшись в Бухарест, выступил 21 декабря с речью на Дворцовой площади. Когда он вышел на балкон здания ЦК партии, многотысячная толпа, как обычно, приветствовала его громкими возгласами. Повсюду колыхались лозунги, знамёна, портреты президента и его супруги Елены, занимавшей пост первого вице-премьера. Заметно похудевший Чаушеску, в пышной шапке, одетый в пальто с меховым воротником, выглядел отрешённым. Как только он начал говорить, в толпе раздались взрывы петард. Специально созданные группы, находившиеся в толпе, должны были сорвать выступление… Толпа забурлила. Диктатор, привыкший к повиновению, не верил своим ушам – из массы народа неслись выкрики: «Долой Чаушеску!», «Долой коммунизм!», «Свобода!»
Президент замолчал. Несколько секунд он взирал на бесчинство, затем покинул балкон. На следующий день на крыше здания ЦК партии приземлился вертолёт, который унёс Чаушеску с супругой, но покинуть пределы страны им не дали.
25 декабря 1989 года на военной базе в Тырговиште чету Чаушеску расстреляли. Казни предшествовал короткий суд, напоминавший расправу. Отвечать на вопросы судей Чаушеску отказался. Поставленный к стенке, он пел перед смертью «Интернационал». Спокойно смотрела в лицо убийцам и Елена Чаушеску.
…Румыния была социалистической страной, но – особой. В условиях холодной войны Чаушеску всё время пытался сидеть на двух стульях, получал западные кредиты, не поддержал ввод контингента советских войск в Афганистан и бойкот Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе, настаивал на роспуске НАТО и Варшавского блока...
С годами у Румынии скопился огромный внешний долг перед Западом. Чтобы освободиться от долга, власти развернули экономическое наступление на народ – была установлена карточная система на продукты питания, введён режим экономии бензина, воды, электроэнергии. И цель была достигнута – к апрелю 1989 года Румыния выплатила все долги и проценты по ним.
А в Советском Союзе тем временем бурлила перестройка. В Польше, Чехословакии, Венгрии, ГДР коммунистические партии уже потеряли власть. Один Чаушеску не собирался менять курс. Он по-прежнему чтил Сталина, во многом подражая его методам руководства; самого Чаушеску так и называли – «румынский Сталин».
На XIV съезде Румынской коммунистической партии в ноябре 1989 года Чаушеску подверг жёсткой критике политику перестройки в СССР и заявил, что горбачёвский путь приведёт социализм к краху.
В американской и английской прессе тогда писали: «Чаушеску стал проблемой как для Запада, так и для Горбачёва». На праздновании 45-летия освобождения Румынии от фашизма кондукэтор заявил: «Скорее Дунай потечет вспять, чем в Румынии произойдёт перестройка». Приезд Чаушеску 4 декабря 1989 года в Москву и его последняя встреча с Горбачёвым ничего уже изменить не могли…
Румынские военные в декабрьские дни 1989 года понесли немалые потери. До сих пор никто не знает, кто в них стрелял. Как и через 35 лет в Киеве, кто-то хладнокровно убивал и демонстрантов, и правоохранителей. Когда стихли выстрелы и начались похороны погибших, Румынию покинули несколько сот атлетически сложенных молчаливых мужчин. Такие же «спортсмены» покидали Украину после победы майдана…
И всё-таки кто сверг Чаушеску?
В документальном фильме Сюзанны Брандштеттер «Расстрел Чаушеску», показанном в 2004 году по немецко-французскому телеканалу «Арте», утверждается, что руку к свержению и физической ликвидации Чаушеску приложило ЦРУ. Операция была поручена руководителю восточноевропейского отдела ЦРУ Милтону Бордену. В фильме он признаёт, что убийство румынского лидера санкционировало правительство США.
После завершения переворота министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе поздравил новое руководство Румынии с «избавлением от тирании Чаушеску». Однако надежды 30-летней давности не сбылись – Румыния, входящая в Европейский союз и НАТО, беднее сегодня, чем при власти Чаушеску. А на могиле кондукэтора в Бухаресте всё чаще видны букеты цветов…