Как 102 года назад. Стало ясно, как США будут отбирать Гренландию у Дании

Автор:

Латышев Сергей

Итак, как с самого начала предупреждал Царьград, это была не «шутка». Всё очень серьёзно. И для Гренландии, и для Дании, особенно для её правящего класса. Президент США Дональд Трамп, объявивший на весь мир, что хочет «купить» Гренландию, не намерен отступаться от этой «идеи». И теперь уже ясно, как он её будет реализовывать.

Как же можно упустить такую богатую полезными ископаемыми добычу, расположенную в стратегически важном районе мира, почти не населённую (плотность населения архипелага протяжённостью 2 130 800 км² всего 0,027 чел./км²) и при этом не входящую в Евросоюз (будет некому защищать), крупнейшими торговыми партнёрами которой уже являются США и Канада?

В стародавние времена это мог бы быть повод к войне. Президент Трамп «отложил» государственный визит в Данию, где его торжественно готовились встречать 2-3 сентября, потому что её премьер Метте Фредериксен отказалась продавать американцам самый большой остров мира, делающий маленькое европейское королевство, чьей автономией он является и которому принадлежит с 1536 года, арктической державой.

Что это значит?

Хозяин Белого дома оповестил об этом Копенгаген, так старавшийся в интересах США сорвать реализацию проекта «Северный поток – 2», по-свойски, через свой любимый Twiitter:

Дания поистине прекрасная страна с чудесными людьми, но из-за заявлений премьер-министра Метте Фредериксен о нежелании обсуждать покупку Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.

Встреча с датским премьером произойдёт, по словам Трампа, «когда-нибудь в будущем». Прозвучало это, впрочем, весьма угрожающе. Примерно так же Запад поставил вопрос и перед экс-президентом Украины Виктором Януковичем: не хотите подписывать кабальный договор об ассоциации с Евросоюзом, значит, его подпишет другой украинский президент. Эта угроза, озвученная на вильнюсском саммите ЕС канцлером ФРГ Ангелой Меркель, трансформировалась в Майдан и последовавший за ним крах Украины с бегством её президента в Россию.

Пока же Трамп даже «благодарит» Фредериксен, которая «сэкономила обеим странам огромное количество расходов и усилий». Тем самым он подтвердил, что решение вопроса о «продаже» Гренландии должно было находиться в центре его переговоров в Копенгагене 2-3 сентября. А раз этого не будет, то зачем тогда сейчас все эти расходы и усилия? Прибережём их на время, когда Дания будет готова расстаться с Гренландией. И если надо, это ускорим.

Трамп и его супруга Мелания собирались посетить Данию после визита в Польшу на предстоящей неделе по приглашению королевы Маргрете II. В ходе госвизита планировалась также встреча с представителями бизнеса.

Как подтверждает «Голос Америки» со ссылкой на источник в Белом доме, Трамп собирался обсудить с датским руководством вопросы, связанные с Арктикой. Тот же источник подтвердил информацию о полной отмене визита. Такую «пощёчину» Трамп залепил датскому премьеру, назвавшей «идею» президента США о «покупке» Гренландии «абсурдной» и выразившей тщетную надежду, что «это было сказано не всерьёз». Собственно, и не только ей, а всей Дании.

Президент Дональд Трамп явно мечтает войти в историю, существенно расширив границы США. Фото: www.globallookpress.com

Они «прогнутся»

Фредериксен, однако, очень наивный человек (и поэтому слабый политик), коль скоро она также считает, что «к счастью, времена, когда покупались и продавались другие страны и население, прошли». Неужели? Ведь именно это предложил Копенгагену президент Трамп, который действует в XXI веке, а не в XIX, и она сама ему ответила, что «Гренландия не продаётся». Да и редко критикующие США датские политики, обвиняющие Трампа в том, что тот «демонстрирует полное отсутствие уважения», «сошёл с ума», «оскорбил королеву», отменив госвизит, и «почему-то решил, что часть страны выставлена на продажу», вполне убеждены в абсолютной реальности происходящего: американцы действительно хотят «купить» часть Дании вместе с её населением.

Однако, несмотря на изумление и отторжение, которые вызвала в целом эта «идея» Трампа, которую тот выдаёт за «крупную сделку по приобретению недвижимости», та же Фредериксен, гренландские региональные политики, депутаты и, что особенно важно, представители датской короны сами и подсказывают Трампу путь, на котором его планы «когда-нибудь в будущем» положить в карман Гренландию гарантированно увенчаются успехом.

«Гренландия не датская. Гренландия – гренландская», – заявила, в частности, Фредериксен как бы в оправдание того, что Копенгаген не может просто так удовлетворить данное вожделение Трампа. Дескать, 60-тысячное население Гренландии пользуется широкой автономией, и только оно имеет право решать, каким будет его будущее.

В таком же духе высказывались, комментируя «идею» Трампа, и гренландские деятели, потребовавшие в этой связи углубления автономии, видимо, чтобы набить себе цену в глазах американцев.

Остров Гренландия – крупнейший в мире, богат полезными ископаемыми и исключительно выгодно расположен. Фото: www.globallookpress.com

Но самое главное, что точно так же думает, вероятно, и сама королевская семья, которой формально принадлежит Зелёный остров в условиях, когда премьеры приходят и уходят, а монарх – остаётся. Её рупором выступила супруга двоюродного брата королевы Дании Маргрете II принца Вальдемара принцесса Антония Шаумбург-Липпе, заявление которой по данной животрепещущей теме обошло мировые СМИ. Согласно Newsweek, принцесса назвала желание Трампа «купить» датский арктический регион «комплиментом для волшебной Гренландии, ведь только желанные территории получают предложения». Она подчеркнула, что решать судьбу своего острова должен только проживающий на нём народ.

Такого же мнения придерживается и сын принцессы принц Марио Макс Шаумбург-Липпе:

Любое принятое решение (народом Гренландии – прим. Царьграда), основанное на его представлении о лучшем, должно быть поддержано.

Таким образом, в Дании и самой Гренландии, несмотря на обиду за бесцеремонную манеру, в которой Трамп покусился на остров, широко распространено мнение о том, что решение его судьбы зависит от позиции местного населения. Между тем его так мало, что для печатающих деньги из воздуха США не составит ни малейшего труда сделать каждого из гренландцев миллионером, если те поднимут звёздно-полосатый флаг.

Эта «бесчеловечная датская власть»

Американские СМИ уже начали обрабатывать общественность на предмет того, что гренландцы были бы более счастливы и жили бы лучше, если бы поменяли хозяина. Так, например, «Голос Америки» напоминает, что с 1536-го по 1953 год Гренландия была датской колонией. Автономию она получила только в 1978 году, а в 1982 году гренландцы на референдуме проголосовали за то, чтобы выйти из ЕС, куда вступили автоматически вместе с Данией в 1973 году, поскольку их основные торговые партнёры находятся в Северной Америке.

Датский премьер Метте Фредериксен получила от президента Трампа «чёрную метку». Фото: www.globallookpress.com

Проводится мысль, что обладание Гренландией якобы разоряет Данию, так как около половины доходной части местного бюджета составляют дотации метрополии. Кроме того, Копенгаген тратит «значительные средства на поддержание гренландской экономики и финансирование социальных программ для местного населения».

И тем не менее (как же быстро сбывается предсказание Царьграда о якобы «бесчеловечной датской власти») население Гренландии глубоко несчастно: коэффициент самоубийств, по данным за 2015 год, там составляет 82,8 на 100 тысяч населения, что в 24 раза выше, чем в США, а продолжительность жизни сопоставима с российской…

Американские Виргинские острова чуть более 100 лет назад были Данией. Фото: www.globallookpress.com

Что будет дальше?

Таким образом, теперь стало совершенно ясно, как будут действовать США в отношении Гренландии, которая им нужна как по причине природных богатств, так и выгоднейшего стратегического положения в свете битвы за Арктику и конфронтации с Россией и Китаем.

Во-первых, Вашингтон будет ставить на те силы в Дании, для которых не является анафемой переход Гренландии в американские руки. И вредить политикам, которые так не считают. Нынешний премьер Фредериксен поэтому обречена, как и Янукович.

Во-вторых, пользуясь своим контролем над мировой экономикой и глобальной финансовой системой, американцы начнут прессинговать Данию, пока она не сдаст им Гренландию.

В-третьих, чтобы придать видимость законности и «демократичности» этой процедуре, Вашингтон резко усилит обработку гренландской элиты, начнёт разжигать на острове сепаратистские настроения. Цель – выйти на референдум с нужными себе результатами.

В-четвёртых, если датчане будут упорствовать, на острове возникнет «Гренландская народная республика». В этом случае присоединение Гренландии к США станет вопросом ближайшего времени – это будет намного быстрее, чем случилось с присвоенными американцами у Мексики в результате гибридных войн Калифорнией и Техасом в XIX веке, потому что тогда США приходилось оглядываться на европейские державы. Но это будет примерно по той схеме.

Ну и, наконец, в-пятых, если ни один из вышеперечисленных способов не сработает, американцы просто оккупируют Гренландию под предлогом организованного ими же кризиса в регионе, в Арктике, например, чтобы якобы не допустить захвата Гренландии русскими или китайцами. Ведь они поступили именно так в июле 1941 года с Исландией, чтобы этот похожий во многом на Гренландию остров якобы не достался немцам, с которыми янки тогда не воевали и которые сами не собирались его оккупировать. А может быть, там найдут базу запрещённой в России ИГИЛ?

Однако, скорее всего, американцы поступят с Гренландией именно так, как и предлагает Трамп, – просто «купят» гигантский остров у датчан, когда те созреют к его сдаче. Прецедент уже был. 17 января 1917 года американцы «купили» у Копенгагена Датскую Вест-Индию, тропический рай в Карибском бассейне, который теперь называется Американские Виргинские острова, к которым в условиях бушевавшей в Европе Великой войны датчанам было трудно дотянуться. Цена вопроса составила 25 миллионов долларов. А если бы датчане не продали, их просто отобрали бы, придумав байки о том, что, дескать, острова могут использовать для дозаправки немецкие подлодки. Теперь эти острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории США, их жители являются американскими гражданами.

Так что, как видим, президенту Трампу даже не надо ничего изобретать.