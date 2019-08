Как 102 года назад. Стало ясно, как США будут отбирать Гренландию у Дании

Итак, как с самого начала предупреждал Царьград, это была не «шутка». Всё очень серьёзно. И для Гренландии, и для Дании, особенно для её правящего класса. Президент США Дональд Трамп, объявивший на весь мир, что хочет «купить» Гренландию, не намерен отступаться от этой «идеи». И теперь уже ясно, как он её будет реализовывать.

Как же можно упустить такую богатую полезными ископаемыми добычу, расположенную в стратегически важном районе мира, почти не населённую (плотность населения архипелага протяжённостью 2 130 800 км² всего 0,027 чел./км²) и при этом не входящую в Евросоюз (будет некому защищать), крупнейшими торговыми партнёрами которой уже являются США и Канада?

В стародавние времена это мог бы быть повод к войне. Президент Трамп «отложил» государственный визит в Данию, где его торжественно готовились встречать 2-3 сентября, потому что её премьер Метте Фредериксен отказалась продавать американцам самый большой остров мира, делающий маленькое европейское королевство, чьей автономией он является и которому принадлежит с 1536 года, арктической державой.

Что это значит?

Хозяин Белого дома оповестил об этом Копенгаген, так старавшийся в интересах США сорвать реализацию проекта «Северный поток – 2», по-свойски, через свой любимый Twiitter:

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....