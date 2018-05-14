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Каир продолжит закупки российского оружия
14 мая 2018, 21:54 • 68 • В России
Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу не без удовольствия заметил: «Отмечаем стремление Египта оснащать национальные Вооружённые силы современным вооружением и военной техникой российского производства".
Его поддержал египетский коллега Седки Собхи:
«Будем развивать всё то, что достигнуто. И надеемся на ещё большие достижения во всех областях военного сотрудничества. В том числе - по линии проведения совместных учений».
При этом египетский министр заявил, что существенное влияние на развитие Вооружённых сил его страны оказывает сложная обстановка в регионе, характеризующаяся, в частности, высокой террористической активностью.
Как помогает Россия в решении этих проблем? Она реализует контракт на поставку в Египет около полусотни вертолетов Ка-52 «Аллигатор». А в прошлом году наша страна выиграла тендер на поставку в это северо-африканское государство морской версии данной машины — Ка-52К. Получает Египет и российские комплексы ПВО С-300ВМ.
Развитие взаимовыгодных контактов стороны обсудят на пятом заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Москве в августе этого года.
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