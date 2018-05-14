Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Туристический магнит»: движение автомобилей по Крымскому мосту откроют 16 мая
«В преддверии новых санкций»: что стоит за публикациями западных СМИ о тайных вс...
"Это политическая трескотня": В парламенте Крыма не обращают внимания на новые с...
Лондон хочет сохранить доступ к разведывательной информации стран континентально...
Главная / В России

Каир продолжит закупки российского оружия

14 мая 2018, 21:54  •  68 • В России

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу не без удовольствия заметил: «Отмечаем стремление Египта оснащать национальные Вооружённые силы современным вооружением и военной техникой российского производства".

Его поддержал египетский коллега Седки Собхи:

«Будем развивать всё то, что достигнуто. И надеемся на ещё большие достижения во всех областях военного сотрудничества. В том числе - по линии проведения совместных учений».

При этом египетский министр заявил, что существенное влияние на развитие Вооружённых сил его страны оказывает сложная обстановка в регионе, характеризующаяся, в частности, высокой террористической активностью.

Как помогает Россия в решении этих проблем? Она реализует контракт на поставку в Египет около полусотни вертолетов Ка-52 «Аллигатор». А в прошлом году наша страна выиграла тендер на поставку в это северо-африканское государство морской версии данной машины — Ка-52К. Получает Египет и российские комплексы ПВО С-300ВМ.

Развитие взаимовыгодных контактов стороны обсудят на пятом заседании российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в Москве в августе этого года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

68
Источник
Похожие новости
14 мая 2018, 15:24
Пашинян не побрился к встрече с Путиным, но разговаривал по-русски
14 мая 2018, 15:24
Среди украинских дипломатов в Европе полно откровенных нацистов
14 мая 2018, 20:09
Мост в лето: как доехать до Крыма на автомобиле

13 мая 2018, 19:54
Павел Грудинин станет гостем Радио «Комсомольская правда»
14 мая 2018, 18:39
Как Владимир Владимирович познакомился с Николом Воваевичем
14 мая 2018, 21:54
"Это политическая трескотня": В парламенте Крыма не обращают внимания на новые санкции ЕС
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 мая 2018, 22:39
«Грандиозная стройка»: как трасса «Таврида» изменит жизнь крымчан и туристов
10 мая 2018, 20:24
Из правительства бегут министры-бизнесмены
08 мая 2018, 16:40
Речь Порошенко на 8 мая
13 мая 2018, 08:40
Итоги недели. Как перестать беспокоиться и начать разваливать Россию
13 мая 2018, 21:39
«Панцирь» уничтожили в пути
08 мая 2018, 16:24
Что стоит за гибелью российских вертолета Ка-52 и истребителя Су-30СМ в Сирии
13 мая 2018, 11:24
Израиль в огне: так ли эффективна израильская ПРО?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.