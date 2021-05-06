Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он&qu...
Закарпатским венграм дали неделю на выселение
"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крым...
Главная / Политика

Кадырова напрямую спросили о президентских амбициях. Он выдал ответ в превосходной степени

06 мая 2021, 20:30  •  294 • Политика
У главы Чечни Рамзана Кадырова поинтересовались насчёт его президентских амбиций. Свой ответ по этому поводу он выдал в эфире в Instagram своего сына Адама.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос, хотел бы он сам стать президентом. Рамзан Кадыров руководит республикой уже 14 лет, и после апрельских губернаторских "чисток" он оказался в губернаторском корпусе лидером по продолжительности работы на посту.
На вопрос о президентстве Кадыров ответил в инстаграм-эфире со страницы своего сына. Ответ прозвучал в превосходной степени, однако политик говорил не о себе.
Так, по словам главы Чечни, у страны уже есть лучший в мире лидер.
"Лучший президент, лучший человек", - заявил он, упомянув и про личные качества Владимира Путина - мудрость, дальновидность и харизму.
Глава Чеченской Республики добавил, что именно поэтому народ будет поддерживать нынешнего главу государства.
По словам Кадырова, он сам в дальнейшем намерен служить народу Чечни.
"Я раб Всевышнего. <…> Другого и не может быть", - заключил политик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



294
Источник
Похожие новости
06 мая 2021, 01:10
Небензя одним фактом объяснил нежелание Запада слышать правду о неонацизме на Украине
06 мая 2021, 01:10
"Ощущение, близкое к тошноте": Русский дипломат описал встречу по Донбассу в ООН
06 мая 2021, 15:00
Блинкен обратился к России после визита в Киев
06 мая 2021, 06:40
Уничтожит Техас или Англию: В Британии испугались нового "смертельного оружия" русских
06 мая 2021, 04:50
Американцы не рискнут приблизиться к Петербургу: Sohu намекнул на "морскую ловушку" России
06 мая 2021, 11:15
Пентагон "осадили" в посольстве России в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 мая 2021, 01:10
Небензя одним фактом объяснил нежелание Запада слышать правду о неонацизме на Украине
06 мая 2021, 01:10
"Ощущение, близкое к тошноте": Русский дипломат описал встречу по Донбассу ...
06 мая 2021, 15:00
Блинкен обратился к России после визита в Киев
06 мая 2021, 06:40
Уничтожит Техас или Англию: В Британии испугались нового "смертельного оружия&qu...
06 мая 2021, 04:50
Американцы не рискнут приблизиться к Петербургу: Sohu намекнул на "морскую ловуш...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2021, 03:50
Ограничения от России вызвали лишь одну реакцию у докладчика ПАСЕ
30 апреля 2021, 04:55
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
01 мая 2021, 05:40
На Украине поблагодарили фашистов за "победу и жизнь"
05 мая 2021, 02:15
Пушков одним историческим фактом доказал несамостоятельность Украины
05 мая 2021, 06:50
Украина собирается официально оформить выход из минских соглашений. Что будет дальше?
06 мая 2021, 01:10
Небензя одним фактом объяснил нежелание Запада слышать правду о неонацизме на Украине
03 мая 2021, 04:25
Россия готовит нестандартного "убийцу" авианосцев - "властелина океанов"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.