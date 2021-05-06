Кадырова напрямую спросили о президентских амбициях. Он выдал ответ в превосходной степени

У главы Чечни Рамзана Кадырова поинтересовались насчёт его президентских амбиций. Свой ответ по этому поводу он выдал в эфире в Instagram своего сына Адама.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос, хотел бы он сам стать президентом. Рамзан Кадыров руководит республикой уже 14 лет, и после апрельских губернаторских "чисток" он оказался в губернаторском корпусе лидером по продолжительности работы на посту.

На вопрос о президентстве Кадыров ответил в инстаграм-эфире со страницы своего сына. Ответ прозвучал в превосходной степени, однако политик говорил не о себе.

Так, по словам главы Чечни, у страны уже есть лучший в мире лидер.

"Лучший президент, лучший человек", - заявил он, упомянув и про личные качества Владимира Путина - мудрость, дальновидность и харизму.

Глава Чеченской Республики добавил, что именно поэтому народ будет поддерживать нынешнего главу государства.

По словам Кадырова, он сам в дальнейшем намерен служить народу Чечни.

"Я раб Всевышнего. <…> Другого и не может быть", - заключил политик.