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Кадырова напрямую спросили о президентских амбициях. Он выдал ответ в превосходной степени
06 мая 2021, 20:30 • 294 • Политика
У главы Чечни Рамзана Кадырова поинтересовались насчёт его президентских амбиций. Свой ответ по этому поводу он выдал в эфире в Instagram своего сына Адама.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос, хотел бы он сам стать президентом. Рамзан Кадыров руководит республикой уже 14 лет, и после апрельских губернаторских "чисток" он оказался в губернаторском корпусе лидером по продолжительности работы на посту.
На вопрос о президентстве Кадыров ответил в инстаграм-эфире со страницы своего сына. Ответ прозвучал в превосходной степени, однако политик говорил не о себе.
Так, по словам главы Чечни, у страны уже есть лучший в мире лидер.
"Лучший президент, лучший человек", - заявил он, упомянув и про личные качества Владимира Путина - мудрость, дальновидность и харизму.
Глава Чеченской Республики добавил, что именно поэтому народ будет поддерживать нынешнего главу государства.
По словам Кадырова, он сам в дальнейшем намерен служить народу Чечни.
"Я раб Всевышнего. <…> Другого и не может быть", - заключил политик.
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