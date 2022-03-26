Кадыров задал лидерам Европы неудобный вопрос в лоб: "Серьёзно, ответьте"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров задал лидерам Европы неудобный вопрос в лоб, зачем они поддерживают США. "Серьёзно, ответьте".

Рамзан Кадыров обратил внимание, что США сегодня превратились в гигантского экономического вампира, который пьёт кровь всей планеты. При этом Штаты, не задумываясь, жертвуют интересами своих союзников ради собственных. А во главе этой страны стоит старик, который в силу возраста уже с трудом соображает. Забывает, кто является мужем первой леди, путает украинцев с иракцами, внучку - с сыном, вице-президента - с президентом, а президента Польши - с послом.

Почему чуть ли не весь мир потакает нелепостям Байдена? Европейские главы стран, серьёзно, ответьте на вопрос. Если дряхлому ковбою Байдену наплевать на вашу экономику, почему вы переживаете за интересы Штатов больше, чем за собственные?

- пишет Кадыров в Telegram.

Он призвал Европу избавиться от американского гнёта и найти более надёжного партнёра, который не будет применять двойные стандарты и гробить европейскую экономику ради спасения собственной. Глава Чечни назвал Байдена военным преступником, который покрывает многолетние преступления США и пытается уничтожить весь мир.

Отметим, что пост Кадырова стал своеобразным ответом на вчерашнее заявление Байдена. Выступая перед журналистами, американский лидер назвал президента России Владимира Путина "военным преступником" за то, что тот начал спецоперацию на Украине. В Кремле уже комментировали подобные высказывания. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, у страны, которая залила кровью весь Ближний Восток, нет права обвинять кого бы то ни было в военных преступлениях.