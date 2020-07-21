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Кадыров взял Госдеп США на слабо трогательным фото: "Семья крепче ваших санкций!"

21 июля 2020, 08:00  •  98 • Политика
США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи. В ответ глава Чечни взял Госдеп на слабо. "Институт семьи крепче ваших санкций! Кстати, у меня, помимо старших двух дочерей, ещё 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!" - написал он, приложив трогательное фото своей семьи.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введение Госдепом США визовых санкций против него и членов его семьи. По мнению руководителя региона, американские власти своими действиями продемонстрировали истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов.
Согласно заявлению Госдепа США, санкции против Кадырова и его родственников были введены за "грубые нарушения прав человека". В ответ глава Чечни поинтересовался, каким боком это относится к членам его семьи?
"Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций!" - написал Кадыров на своём Telegram-канале.
Он добавил, что даже если бы у кого-то из его семьи и были интересы в США и Европе, то они бросили бы их не раздумывая. Не ради политических игр, не по его просьбе, а ради государства, народа и семьи.
"Ради Отечества каждый из членов моей семьи, каждый из чеченцев готов встать на защиту чести и достоинства нашего великого государства! Кстати, у меня, помимо старших двух дочерей, ещё 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!" - взял Госдеп на слабо Кадыров, приложив трогательное фото с семьёй.
Фото: скриншот Telegram-канала Kadyrov_95

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