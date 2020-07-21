Кадыров взял Госдеп США на слабо трогательным фото: "Семья крепче ваших санкций!"

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введение Госдепом США визовых санкций против него и членов его семьи. По мнению руководителя региона, американские власти своими действиями продемонстрировали истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов.

Согласно заявлению Госдепа США, санкции против Кадырова и его родственников были введены за "грубые нарушения прав человека". В ответ глава Чечни поинтересовался, каким боком это относится к членам его семьи?

"Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций!" - написал Кадыров на своём Telegram-канале.

Он добавил, что даже если бы у кого-то из его семьи и были интересы в США и Европе, то они бросили бы их не раздумывая. Не ради политических игр, не по его просьбе, а ради государства, народа и семьи.

"Ради Отечества каждый из членов моей семьи, каждый из чеченцев готов встать на защиту чести и достоинства нашего великого государства! Кстати, у меня, помимо старших двух дочерей, ещё 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!" - взял Госдеп на слабо Кадыров, приложив трогательное фото с семьёй.

Фото: скриншот Telegram-канала Kadyrov_95