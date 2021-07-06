Кадыров выдвинулся на новый срок. Избирком перешёл на речёвки

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинулся на новый срок. Избирком республики перешёл на речёвки, пожелав политику удачи.

Ведомство сообщило о том, что 6 июля Кадыров подал документы на участие в новых выборах. Это событие региональный избирательный комитет назвал "хорошей новостью", которой местным чиновникам не терпится поделиться с населением.

Сегодня на выборах главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава ЧР, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Пожелаем ему удачно провести свою избирательную кампанию! Ахмат - сила! - пишет избирком в Instagram.

Скриншот:Instagram/izbirkom_chr

Отметим, что сам Кадыров, который является активным пользователем соцсетей, пока что не подтвердил эту информацию ни на своей официальной странице в "ВКонтакте", ни в Telegram.

44-летний Кадыров возглавляет Чечню более 14 лет. Политик заявлял, что примет решение о своём участии или неучастии в выборах только после изучения общественного мнения. Президент России Владимир Путин уже предложил главе Чечни попытаться переизбраться на новый срок.