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Кадыров выдвинулся на новый срок. Избирком перешёл на речёвки
06 июля 2021, 15:55 • 84 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинулся на новый срок. Избирком республики перешёл на речёвки, пожелав политику удачи.
Ведомство сообщило о том, что 6 июля Кадыров подал документы на участие в новых выборах. Это событие региональный избирательный комитет назвал "хорошей новостью", которой местным чиновникам не терпится поделиться с населением.
Скриншот:Instagram/izbirkom_chr
Отметим, что сам Кадыров, который является активным пользователем соцсетей, пока что не подтвердил эту информацию ни на своей официальной странице в "ВКонтакте", ни в Telegram.
44-летний Кадыров возглавляет Чечню более 14 лет. Политик заявлял, что примет решение о своём участии или неучастии в выборах только после изучения общественного мнения. Президент России Владимир Путин уже предложил главе Чечни попытаться переизбраться на новый срок.
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