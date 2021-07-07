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Кадыров выдвинул свою кандидатуру на пост главы Чечни

07 июля 2021, 02:55  •  39 • Политика
Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах главы республики. Об этом избирательная комиссия Чечни сообщает во вторник, 6 июля, в Instagram.
«Сегодня, 6 июля, на выборах главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров», — говорится в тексте.
24 июня в Кремле прокомментировали работу Рамзана Кадырова на посту главы Чечни. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кадыров начал руководить регионом в то время, когда он был фактически разрушен несколькими войнами. Сейчас это совсем другой, процветающий, регион.
Он также сообщил, что президент России Владимир Путин положительно оценивает итоги работы Кадырова.
Песков отметил, что глава государства поддержал намерение Кадырова продолжать руководство республикой, передает RT.
Ранее, 23 июня, Путин на встрече с Кадыровым отметил, что республика стала одним из самых безопасных регионов страны, сообщает НСН.
Президент в ходе встречи с главой республики отметил его заслуги в экономическом развитии Чечни. При этом Путин обратил внимание на проблемы в республике с занятостью, доходами и обеспечением медицинскими кадрами.
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