Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извиниться"

Лидер Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на появившиеся в грузинской прессе слухи, будто он "заказал" журналиста Георгия Габунию. Такие слухи появились на ряде грузинских каналов, связанных с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, ссылаясь на источники в украинских правоохранительных структурах, также заявил о некоем поручении Кадырова.

Все эти домыслы чеченский лидер разбил постом в телеграм-канале. Он отметил, что подобные басни "от обиженных судьбой людей" ему неинтересны. Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того, чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления, отметил политик.

"Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит", - отметил он и добавил, что Габунии, которого "все серьёзные СМИ пинками гонят из своих редакций", следовало бы лучше извиниться перед гражданами России.

В нашей стране не забыли про то, как он оскорбил наше государство и народ.

"Георгию Габунии, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом", - отметил он.

Украинцам, которые, по словам грузин, "слили" инсайд о "покушении", Кадыров посоветовал прекратить пиар на его имени.

"Не получается у вас никак работать со своим народом, в итоге периодически напоминаете о себе с использованием моего имени. За этот пиар вы мне, кстати, обязаны. Запомните это! Придёт время, счёт предъявим. Непременно!" - резюмировал он.