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Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извиниться"
17 июня 2020, 08:00 • 71 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров жёстко ответил на провокационные слухи о том, что он якобы заказал покушение на грузинского журналиста Георгия Габунию. По его словам, объясняться за глупые заявления из Грузии и Украины бессмысленно. "Но я подчёркиваю, что мы не забыли про то, как он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня. Георгию Габунии, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся", - отметил Кадыров.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на появившиеся в грузинской прессе слухи, будто он "заказал" журналиста Георгия Габунию. Такие слухи появились на ряде грузинских каналов, связанных с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари" Ника Гварамия, ссылаясь на источники в украинских правоохранительных структурах, также заявил о некоем поручении Кадырова.
Все эти домыслы чеченский лидер разбил постом в телеграм-канале. Он отметил, что подобные басни "от обиженных судьбой людей" ему неинтересны. Некогда успешно развивающиеся страны управляются людьми, которые вместо того, чтобы думать о реальных проблемах народа, делают глупые заявления, отметил политик.
"Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит", - отметил он и добавил, что Габунии, которого "все серьёзные СМИ пинками гонят из своих редакций", следовало бы лучше извиниться перед гражданами России.
В нашей стране не забыли про то, как он оскорбил наше государство и народ.
"Георгию Габунии, как я ранее говорил, лучше встать на колени и попросить прощения, извиниться за случившееся. Он оскорбил не одного человека, а всех россиян. Обращаюсь к грузинским властям, чтобы приняли меры, способствующие перевоспитанию этого гражданина. Рекомендую ему сделать правильные выводы и привести свой разум в порядок. В противном случае, повторяю, он останется моим врагом", - отметил он.
Украинцам, которые, по словам грузин, "слили" инсайд о "покушении", Кадыров посоветовал прекратить пиар на его имени.
"Не получается у вас никак работать со своим народом, в итоге периодически напоминаете о себе с использованием моего имени. За этот пиар вы мне, кстати, обязаны. Запомните это! Придёт время, счёт предъявим. Непременно!" - резюмировал он.
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