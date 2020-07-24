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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

24 июля 2020, 15:05  •  33 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает телеканал «Грозный» в YouTube.
«Объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов», — заявил Кадыров в ходе совещания с членами правительства.
Кадыров отметил, что не понимает, почему США также включили в черный список его дочерей и супругу, которые «не лезут ни в какую политику», пишет «Газета.ру». По словам главы региона, ранее он приглашал Помпео в гости, но теперь тот не имеет на это права.
O внесении Кадырова в черный список Помпео сообщил 20 июля. Это означает запрет на въезд главы Чечни в Штаты. Такая же мера касается жены Кадырова и его дочерей Айшат и Карины (Хадижат). По версии Госдепартамента США, Кадыров причастен к нарушению прав человека и несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более 10 лет назад.
Помпео отметил, что США поддержат страны, которые примут аналогичные меры по отношению к Кадырову.
Кадыров в ответ на санкции США выложил фотографию с огнестрельным оружием и написал, что «принимает бой».
22 июля духовное управление мусульман Чеченской Республики объявило Госдеп США террористической организацией.

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