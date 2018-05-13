Кадыров возложил на власти Франции ответственность за воспитание парижского террориста

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил на власти Франции ответственность за воспитание выходца из республики Хамзата Азимова, который в субботу напал на прохожих на улице Парижа. Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале.

"Считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе", - написал Кадыров.

Кадыров также подтвердил, что Азимов являлся гражданином России. "Однако, данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый", - добавил он.

Поступающая информация, подчеркнул глава Чечни, дает основание полагать, что Хасан Азимов имел контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. Кадыров выразил соболезнования семье и родственникам погибшего от рук Азимова.