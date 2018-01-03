Кадыров указал на двойные стандарты американских соцсетей

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ГРОЗНЫЙ, 3 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал реакцию США на блокировку ряда социальных сетей в Иране на фоне антиправительственных протестов в Исламской Республике. По мнению политика, американские соцсети в данном случае придерживаются двойных стандартов.

"В Вашингтоне почему-то не хотят знать, что право на распространение информации священно и гарантировано всем, если в этой информации не содержатся призывы экстремистского характера, но стоило только блокировать сети тех, кто проводят антиправительственные акции в Иране, как президент США вспомнил о свободе самовыражения. Где же логика? Все бы тут ничего, если бы не лицемерие в позиции США, когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то, что сделано это абсолютно беспричинно", - написал глава Чечни в Telegram.

Кадыров также выразил мнение, что Facebook не имеет свободу действий, а является инструментом в руках властей США. "Кого прикажут, того и заблокируют", - отметил он. Политик указал на то, что блокировкой его аккаунта Facebook лишил права и возможности получать информацию четыре миллиона его подписчиков, а также "конфисковал более десяти тысяч фотографий и видеороликов, являющихся интеллектуальной собственностью".

Глава Чечни пожелал мира и стабильности иранскому народу. "В Иране звучат политические, экономические и социальные лозунги. Данная страна является нашим ближайшим соседом. И мы заинтересованы в мире и стабильности, а как этого достичь, решат иранские власти и население", - заключил он.

Ранее замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстейн призвал власти Ирана прекратить блокировку популярного фотосервиса Instagram и ряда других социальных сетей. Голдстейн отметил, что Госдепартамент продолжает вести свои страницы в сетях Facebook и Twitter на фарси. В свою очередь министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахруми опроверг информацию о блокировке и принес извинения тысячам граждан республики за ущерб, вызванный "выходом из строя ряда социальных сетей". При этом основатель Telegram Павел Дуров подтвердил его блокировку, пояснив, что такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд телеграм-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражают недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, все они предстанут перед судом в ближайшее время.