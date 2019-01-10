Кадыров снова хочет в Сирию?

Рамзан Кадыров снова оказался в фокусе внимания ближневосточных СМИ: якобы, он ведет некие сепаратные переговоры с лидерами арабских монархий об участии в сирийской войне. Какую роль на самом деле может играть чеченский лидер?

Американцы уходят, кто приходит?

Пока россияне отмечали новогодние праздники, арабские соцсети вовсю бурлили по поводу визита Рамзана Кадырова в страны Ближнего Востока. Началось все с того, что автор одного из популярных твиттер-аккаунтов @without__shadow сообщил, будто бы Кадыров во время поездки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вел переговоры об отправке чеченцев на войну в Сирию.

Считается, что аккаунт в Твиттере принадлежит одному из сотрудников эмиратских спецслужб — у него более 190 тысяч подписчиков. После этого возможную роль Кадырова в сирийской гражданской войне начали всерьез обсуждать различные влиятельные издания, включая израильскую газету Debka и американские The Defender Post.

В частности, Debka в редакционной статье указывает, будто бы по мере ухода американских сил из Сирии их место постепенно будут занимать арабские военные, основная цель которых — сдерживание растущего влияния Турции в регионе. Напомним, что с середины декабря турецкие Вооруженные силы готовятся к решающему наступлению в сирийском Курдистане (северных провинциях Сирии, которые находятся под контролем курдских повстанцев).

Кадыров возвращает российских детей

Рамзан Кадыров действительно играет все большую роль в сирийском конфликте. Еще в декабре 2016 года в Сирию были переброшены чеченские военнослужащие: они были размещены в Алеппо, где обеспечивали эвакуацию вооруженных повстанцев и охраняли гуманитарные конвои. В феврале 2017 года к ним присоединились военные полицейские, выходцы, преимущественно, с Северного Кавказа.

После того, как Россия, Иран и Турция достигли договоренности о создании «зон деэскалации», контингент военной полиции был значительно увеличен: чеченцы были расквартированы, в частности, в провинциях Хомс и Дера’а, а также в Восточной Гуте (пригород Дамаска).

По состоянию на конец июня 2017 года Россия направила в Сирию, по меньшей мере, четыре батальона военной полиции из Северного Кавказа, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Последние два года сирийские религиозные деятели неоднократно посещали Грозный, ведя официальные переговоры с должностными лицами.

В Сирию чеченские политики также приезжали регулярно. Во время одного из визитов муфтия Чечни Салаха Межиева было объявлено о планах строительства кампуса Дамасского университета в Грозном.

Самым частым гостем в Чечне был сенатор Зиад Сабсаби (по национальности сириец, родом из Алеппо), который занимался возвращением в Россию жен и детей боевиков «Исламского государства» *. На днях из Багдада в Москву вернулись еще тридцать человек, среди них дети в возрасте от 3 до 10 лет.

О том, какую роль Рамзан Кадыров может сыграть на Ближнем Востоке, «Свободная пресса» поговорила со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Михаилом Рощиным.

«СП»: — Конечно, суть переговоров, мало кто знает. Но хотелось бы понять, насколько вероятным может быть участие Кадырова в переговорах с арабскими лидерами? Мог ли он вообще иметь «мандат» от руководства России?

— Конечно, всех подробностей мы не знаем, но, думаю, Кадыров — важный человек в наших непрямых контактах с арабскими странами. Уверен, что Кремль ценит его в этом качестве. Неслучайно именно он занимается вызволением российских детей и женщин из иракских тюрем после разгрома «Исламского государства».

«СП»: — А насколько вероятным вам кажется создание военного альянса России, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов?

— Я не верю, что такой альянс возможен. Но думаю, что США сейчас стараются найти замену своим силам в той зоне Сирии, которая пока находится под их контролем. По боеспособности и боевому опыту сирийских курдов вообще мало кто может там заменить.

Вооружения, если его американцы оставят (а вполне очевидно, что так и произойдет), у них и так более чем достаточно. Но нужна финансовая поддержка — ее, возможно, и будут обеспечивать нефтедобывающие аравийские монархии.

Вот, если сирийским курдам удастся достичь реального взаимодействия с Дамаском, то именно в этом вопросе Кадыров может быть очень полезен — для ведения непрямых переговоров с теми, кто не признает режим Башара Асада.

«СП»: — Еще одна странная версия: якобы противником российско-арабского альянса может оказаться Турция. Но ведь с этой страной у нас сейчас восстановились и даже укрепляются военно-политические сношения.

— Ничего странного. Сейчас идут различные консультации и переговоры между сторонами конфликта в Сирии. Как я понимаю, турки призывают американцев «сдать» курдов. Мне кажется, так просто это вряд ли произойдет.

Но мы видим, что в США внутриполитическая обстановка накаляется, вот было заявление Дональда Трампа по финансированию строительства стены на границы с Мексикой. Одновременно демократы усиливают свои нападки на администрацию Трампа. И в такой ситуации очевидно, что военное присутствие в Сирии теряет для американского президента всякий смысл.

*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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