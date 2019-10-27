Информацию так называемых военных источников, якобы беседовавших с американскими журналистами, в личном телеграм-канале прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Абу Бакр аль-Багдади снова убит? - пишет Кадыров. - На ум приходят слова Тараса Бульбы, сказанные сыну Андрию: "Я тебя породил, я тебя и убью!"

Дело в том, что неоднократно сообщалось не просто о связи США с террористами, но и о прямом финансировании ячеек американскими представителями в надежде, что затем бандиты будут представлять их интересы в странах мира, где проходят военные кампании.

"Бен Ладен мертв, а "Аль-Каида" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) жива, - продолжает Кадыров. - Смерть аль-Багдади мало что меняет, если делить террористов на хороших и плохих. Важно полностью очистить Сирию от ИГ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена)!"

В данном случае у США больших достижений нет. Действительно, они делают ставку на громкие имена, однако многолетнее присутствие в Сирии показало, что работа проводится неэффективно. С другой стороны, США никогда и не находились в Сирии легитимно. В отличие от России, которая начала операцию по приглашению президента Башара Асада. Ранее эксперты, в том числе зарубежные, в один голос заявили, что Россия сделала больше для защиты Турции, чем США. И продвинулась в борьбе с террористами. Заявления делали после достижения президентами Турции и России соглашения и заключения меморандума по вопросу.

В то же время тележурналист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале добавил:

"Самое занятное во всей истории с Багдади заключается в том, что его дом находился менее чем в 10 км от турецкой границы. Чем-то напоминает историю с проживанием Осамы бен Ладена рядом с пакистанской военной базой".