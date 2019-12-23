Кадыров считает убийство Хангошвили в Германии "внутренними разборками"

ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии "внутренними разборками", которые не имеют отношения к России и Чеченской республике. Об этом он сообщил в понедельник журналистам на пресс-конференции на площадке ЧГТРК "Грозный".

Ранее на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос о выдаче Хангошвили обсуждался на уровне спецслужб, но официальный запрос через прокуратуру Россия не направляла, так как получала, "по сути, отрицательный ответ". Он напомнил, что "Хангошвили был абсолютно кровавым убийцей", который только в одной из акций на Кавказе убил 98 человек.

"Они сами убили [Хангошвили], когда он стал не нужен им, и сейчас начинают "вилять". Это ерунда, внутренние разборки, это нас не касается. Он у нас не живет давно, да и он, по-моему, гражданин Грузии. Пусть докажут не на словах, а на деле", - сказал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что Хангошвили был причастен к совершению многих террористических актов, и назвал претензии в отношении Чеченской республики "лицемерием". "Одним террористом меньше стало", - добавил глава региона.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа, в тот же день прокуратура Берлина объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин России. В итоге ФРГ выслала двух сотрудников российского посольства, обосновав это тем, что РФ оказывает недостаточно содействия в расследовании. Москва ответила симметрично. Россия отвергает какую-либо причастность к организации преступления.