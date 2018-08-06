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Кадыров считает, что чеченский опыт борьбы с терроризмом может быть полезен Сирии

06 августа 2018, 01:24  •  44 • Политика

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что опыт региона в борьбе с международным терроризмом может быть полезен Сирии.

"Есть все признаки того, что правительство [сирийского президента] Башара Асада твердо намерено взять под контроль всю территорию страны. Для решения этой задачи особое значение приобретает освобождение Идлиба от международных террористов", - написал он в воскресенье в своем Telegram-канале.

"Мы в Чечне имеем богатый опыт борьбы с терроризмом. Знаем, что любая передышка дает террористам возможность перегруппироваться, укрепить позиции, пополнить запасы, привлечь финансы и в отдельных случаях повлиять на характер политических процессов в стране и за рубежом, - указал глава региона. - В свое время окончательно победить международный терроризм в Чечне удалось благодаря решительным действиям руководства РФ и первого президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова по нейтрализации непримиримых сил и возвращению к мирной жизни тех, кто путем обмана был вовлечен в ряды НВФ [незаконных вооруженных формирований]".

По словам Кадырова, "сегодня этот опыт может быть полезен и для идлибского плацдарма в Сирии".

Он также отметил, что "все разговоры западных политиков негативно сказывались на борьбе с терроризмом, они давали террористам надежду на поддержку из-за границы и мешали принятию командирами боевиков решения о прекращении сопротивления". "Если бы в Москве и Грозном оглядывались на Запад, ситуация в Чечне оставалась бы до сих пор сложной", - заключил глава региона.

Провинция Идлиб, куда выезжали отказавшиеся сдаться правительственным войскам боевики, после освобождения Восточной Гуты, Хомса и юга Сирии от террористов осталась последней проблемной точкой в арабской стране. Как ранее заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, какого-либо штурма города Идлиб или наступательной операции в ближайшее время не предвидится, но террористам посоветовали не проявлять активность: любая вылазка будет жестко пресечена.

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