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Кадыров с улыбкой отправился "решать острые вопросы" в правительстве

03 февраля 2022, 19:05  •  18 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение перед встречей с премьером Михаилом Мишустиным.
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал радостное обращение к подписчикам. Он рассказал, что ранее провёл встречу с президентом Владимиром Путиным и направляется на встречу с премьером.
О прошедшей накануне встрече Кадыров сказал, что президент выступил с поддержкой.
"Были острые вопросы, в которых нужно было личное участие президента", - добавил Кадыров.
После переговоров с Мишустиным, пояснил глава Чечни, предстоит серия обсуждений с заместителями в кабмине.
"Так дальше будем стараться решать острые вопросы", - добавил с улыбкой политик.

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