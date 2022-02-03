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Кадыров с улыбкой отправился "решать острые вопросы" в правительстве
03 февраля 2022, 19:05 • 18 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение перед встречей с премьером Михаилом Мишустиным.
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал радостное обращение к подписчикам. Он рассказал, что ранее провёл встречу с президентом Владимиром Путиным и направляется на встречу с премьером.
О прошедшей накануне встрече Кадыров сказал, что президент выступил с поддержкой.
"Были острые вопросы, в которых нужно было личное участие президента", - добавил Кадыров.
После переговоров с Мишустиным, пояснил глава Чечни, предстоит серия обсуждений с заместителями в кабмине.
"Так дальше будем стараться решать острые вопросы", - добавил с улыбкой политик.
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