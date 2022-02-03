Кадыров с улыбкой отправился "решать острые вопросы" в правительстве

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение перед встречей с премьером Михаилом Мишустиным.

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал радостное обращение к подписчикам. Он рассказал, что ранее провёл встречу с президентом Владимиром Путиным и направляется на встречу с премьером.

О прошедшей накануне встрече Кадыров сказал, что президент выступил с поддержкой.

"Были острые вопросы, в которых нужно было личное участие президента", - добавил Кадыров.

После переговоров с Мишустиным, пояснил глава Чечни, предстоит серия обсуждений с заместителями в кабмине.

"Так дальше будем стараться решать острые вопросы", - добавил с улыбкой политик.