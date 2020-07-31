Кадыров рассказал о личном разговоре с Путиным и попросил "побольше санкций"

Президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора. Он лично позвонил главе Чечни, чтобы поздравить его с повышением.

Я стою, как обычно, по стойке смирно. И президент: "Добрый день, ты сидишь?". Я отвечаю: "Когда я с вами разговариваю, по стойке смирно стою". Он говорит: "Есть повод". Зачитал указ и поздравил, - рассказал Кадыров, выступая в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что это необычное воинское звание. К тому же оно было присвоего самим Верховным главнокомандующим. После этого, говорит Кадыров, он готов попросить побольше санкций у США.

Напомним, что в середине июля власти США ввели санкции против Кадырова, его жены и двух старших дочерей. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что это наказание за нарушение прав человека в Чечне. Почему при этом под санкции попала семья чеченского политика, он уточнять не стал. Примечательно, что Кадыров после этого предложил Госдепу не мелочиться и ввести санкции против всей его большой семьи, включая детей.