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Кадыров рассказал о личном разговоре с Путиным и попросил "побольше санкций"

31 июля 2020, 17:05  •  81 • Политика
Президент России Владимир Путин лично позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову, чтобы поздравить его с повышением по воинской службе. Об этом в пятницу рассказал сам Кадыров. Руководитель республики оказался настолько польщён оказанной ему честью, что попросил у США "побольше санкций".
Президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора. Он лично позвонил главе Чечни, чтобы поздравить его с повышением.
Я стою, как обычно, по стойке смирно. И президент: "Добрый день, ты сидишь?". Я отвечаю: "Когда я с вами разговариваю, по стойке смирно стою". Он говорит: "Есть повод". Зачитал указ и поздравил, - рассказал Кадыров, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что это необычное воинское звание. К тому же оно было присвоего самим Верховным главнокомандующим. После этого, говорит Кадыров, он готов попросить побольше санкций у США.
Напомним, что в середине июля власти США ввели санкции против Кадырова, его жены и двух старших дочерей. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что это наказание за нарушение прав человека в Чечне. Почему при этом под санкции попала семья чеченского политика, он уточнять не стал. Примечательно, что Кадыров после этого предложил Госдепу не мелочиться и ввести санкции против всей его большой семьи, включая детей.

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