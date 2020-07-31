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Кадыров рассказал о личном разговоре с Путиным и попросил "побольше санкций"
31 июля 2020, 17:05 • 81 • Политика
Президент России Владимир Путин лично позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову, чтобы поздравить его с повышением по воинской службе. Об этом в пятницу рассказал сам Кадыров. Руководитель республики оказался настолько польщён оказанной ему честью, что попросил у США "побольше санкций".
Президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора. Он лично позвонил главе Чечни, чтобы поздравить его с повышением.
Он подчеркнул, что это необычное воинское звание. К тому же оно было присвоего самим Верховным главнокомандующим. После этого, говорит Кадыров, он готов попросить побольше санкций у США.
Напомним, что в середине июля власти США ввели санкции против Кадырова, его жены и двух старших дочерей. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что это наказание за нарушение прав человека в Чечне. Почему при этом под санкции попала семья чеченского политика, он уточнять не стал. Примечательно, что Кадыров после этого предложил Госдепу не мелочиться и ввести санкции против всей его большой семьи, включая детей.
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