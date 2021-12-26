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Кадыров рассказал, что думает о перевыборах: "Теперь возможность есть"

26 декабря 2021, 22:05  •  41 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что он думает о возможности переизбраться на новый срок. Политик не исключает такого сценария: "Теперь возможность есть".
Кадыров допускает выдвижение своей кандидатуры на выборах главы Чечни. Впрочем, окончательного решения он ещё не принял.
Теперь эта возможность есть. Время придёт, подумаю,
- отметил руководитель региона, выступая на пресс-конференции.
Напомним, что 21 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о губернаторах. Он разрешает переизбираться на пост главы региона более двух раз подряд. Таким образом, Кадыров получил возможность вновь принять участие в выборах.
Добавим также, что законопроект запрещает руководителям регионов называться президентами. Впрочем, это правило никак не повлияет на название должности Кадырова. Политик перестал называться президентом Чечни ещё в 2007 году. Теперь его должность официально звучит как "Глава Чеченской Республики". А вот президенту Татарстана придётся отказаться от столь звучного названия должности.

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