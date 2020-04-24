Кадыров раскрыл, кто впервые познакомил его с Путиным лично

Отвечая на вопрос подписчика на своей странице в Instagram, глава Чечни Рамзан Кадыров без прикрас рассказал о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Это произошло в 2000 году в Сочи. Именно тогда, по признанию главы Чечни, и состоялось его первое знакомство с "великим президентом великой страны".

Раскрыл Кадыров и личность того, кто познакомил его с Путиным лично. Как оказалось, это был его отец.

"Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат-хаджи Кадыров", - сообщил действующий глава региона. А после добавил, что потом также встречался с главой государства в Моздоке и в Гудермесе.