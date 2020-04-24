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Кадыров раскрыл, кто впервые познакомил его с Путиным лично

24 апреля 2020, 14:10  •  100 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в соцсети о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным, а также раскрыл личность того, кто его познакомил с главой государства лично.
Отвечая на вопрос подписчика на своей странице в Instagram, глава Чечни Рамзан Кадыров без прикрас рассказал о своей первой встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Это произошло в 2000 году в Сочи. Именно тогда, по признанию главы Чечни, и состоялось его первое знакомство с "великим президентом великой страны".
Раскрыл Кадыров и личность того, кто познакомил его с Путиным лично. Как оказалось, это был его отец.
"Первый раз меня познакомил с нашим президентом Ахмат-хаджи Кадыров", - сообщил действующий глава региона. А после добавил, что потом также встречался с главой государства в Моздоке и в Гудермесе.

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