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Кадыров "сдал" вице-премьера Украины после общего фото

22 февраля 2021, 18:15  •  260 • Политика
Кадыров прокомментировал фотографию с украинским вице-премьером. "Не успел я осмыслить ситуацию, как он начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну…" – пошутил над ситуацией глава Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности "встречи" с украинским вице-премьером Олегом Уруским во время военно-технической выставки IDEX 2021в Абу-Даби. По его словам, представитель Украины подошёл к нему, чтобы поделиться сведениями, "составляющими государственную тайну".
Речь идёт о фотографии, на которой Кадыров и Уруский оказались запечатлены стоящими вместе. В Киеве потребовали объяснения от вице-премьера, как такое могло произойти. Чиновник оправдался тем, что гостей мероприятия расставили в алфавитном порядке, и так он оказался рядом с главой Чечни.
Однако Кадыров рассказал совершенно другую историю. По его словам, украинский вице-премьер сам подошёл к нему и предложил "выслушать секретную информацию". При этом очень суетился и озирался по сторонам.
Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну…
- написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что любой адекватный человек, не растерявший способность трезво мыслить, понимает, что всё это шутка. Однако адекватность и трезвомыслие – это не про чиновников Украины.
Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский,
- подытожил Кадыров.

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