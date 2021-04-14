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Кадыров "поставил" Навального в угол: "Это враг и предатель"

14 апреля 2021, 08:25  •  147 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров жёстко отреагировал на заявление Алексея Навального о том, что тот подал в суд на руководство ИК-2 из-за не выданного Корана. Кадыров прямо заявил, что Навальный - "это враг и предатель". "Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры", - предложил глава Чечни.
Ранее, напомним, Алексей Навальный сообщил о том, что подал в суд на руководство ИК-2. Поводом послужил не выданный ему Коран, который оппозиционер якобы намеревался изучить в целях саморазвития.
Глава Чечни Рамзан Кадыров весьма жёстко и резко отреагировал на заявление Навального, напомнив о том, что это тот самый человек, "который мусульманок, носящих хиджаб, называет средневековыми дикарями, участвует в акциях против строительства мечетей". А сейчас, как считает глава Чечни, Алексей просто "пытается дешёвым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман".
"И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях", - высказал свою точку зрения Кадыров в авторском Telegram-канале "Kadyrov_95". Глава региона уверен, что Навальный "обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе".
Обращаясь к руководству ИК, где содержится осуждённый оппозиционер, Кадыров призвал не позволять тому сеять межконфессиональную вражду.
Самого "бьюти-блогера", как прозвал его ранее политолог Армен Гаспарян, Кадыров называет "врагом и предателем, который продал свою Родину и готов осуществить любую провокацию, лишь бы обратить внимание на свою жалкую персону".
Навального же Кадыров предложил поставить в угол, чтоб там заключённый лучше подумал над своим поведением.
"Таких продажных подстрекателей, не имеющих моральных ценностей и уважения к культуре и религии, носящих маску искренности и целомудрия, мы уже видели в республике и знаем их методы саботажа, - пояснил глава Чечни. - Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры. Времени достаточно".

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