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Кадыров: "Никаких уступок на переговорах! Спецоперацию надо довести до конца"

04 марта 2022, 16:55  •  106 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал власти России не идти на уступки киевскому режиму, который всё ещё пытается что-то выторговать для себя. "Никаких уступок на переговорах! Спецоперацию надо довести до конца", - заявил он.
Кадыров заявил, что спецоперация России показала всему миру, что на самом деле представляют собой украинские "патриоты". По его словам, это безжалостные убийцы, которые, действуя подло и коварно, ставят под удар своих же соотечественников. Параллельно они накачивают соцсети фейками, чтобы запудрить мозги западным покровителям.
Глава Чечни уверен, что националисты готовились к нападению на Россию, но не успели воплотить свои планы в жизнь.
Спецоперацию непременно надо довести до полного разгрома последователей Бандеры. Никаких уступок в переговорах, даже если они дальше будут. Только вперёд и ни шагу назад,
- пишет он в Telegram.
Напомним, что спецоперация России на Украине началась в прошлый четверг. Её цель - демилитаризация и денацификация страны. Армия России наносит удары по военным объектам, чтобы обезоружить киевский режим. Зная это, украинские военные и бандформирования националистов размещают огневые точки посреди жилых районов, используя мирных жителей в качестве живого щита.

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