Кадыров прямо поставил ультиматум всем украинским "нацикам": "Можете рявкать"

Глава Чечни Рамзан Кадыров напрямую обратился к украинским "нацикам, бандеровцам и шайтанам", поставим им чёткий ультиматум: либо они добровольно складывают оружие, либо наш спецназ выбивает его из их рук. "Можете рявкать из своих укрытий сколько угодно", - иронично подметил Кадыров.

Глава Чечни продолжает делиться успехами Вооружённых сил России и бойцов своей республики в частности в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

В своём Telegram-канале Kadyrov_95 он напомнил о том, как ещё недавно украинские боевики из нацбатальонов "всячески притесняли, пытали и убивали своих соотечественников за безобидные высказывания, обвиняя всех неугодных в госизмене". Но возмездие "не заставило себя ждать".

"Наши бойцы в зоне боевых действий работают чётко, слаженно и оперативно", - отметил Кадыров, уточнив, что это "сказывается годами накопленный в сложнейших спецоперациях опыт".

Кроме того, глава республики напрямую обратился к украинским националистическим батальонам, поставив им чёткий ультиматум: либо они сами складывают оружие и несут заслуженное наказание, либо же на них обрушатся карательные меры. Кадыров напомнил им о том, что сейчас друг за другом зачищаются районы и в конечном итоге и до радикалов дойдёт очередь.

"Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны, - подчеркнул глава Чечни. - Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры".