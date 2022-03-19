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Кадыров прямо поставил ультиматум всем украинским "нацикам": "Можете рявкать"

19 марта 2022, 13:30  •  414 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров напрямую обратился к украинским "нацикам, бандеровцам и шайтанам", поставим им чёткий ультиматум: либо они добровольно складывают оружие, либо наш спецназ выбивает его из их рук. "Можете рявкать из своих укрытий сколько угодно", - иронично подметил Кадыров.
Глава Чечни продолжает делиться успехами Вооружённых сил России и бойцов своей республики в частности в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
В своём Telegram-канале Kadyrov_95 он напомнил о том, как ещё недавно украинские боевики из нацбатальонов "всячески притесняли, пытали и убивали своих соотечественников за безобидные высказывания, обвиняя всех неугодных в госизмене". Но возмездие "не заставило себя ждать".
"Наши бойцы в зоне боевых действий работают чётко, слаженно и оперативно", - отметил Кадыров, уточнив, что это "сказывается годами накопленный в сложнейших спецоперациях опыт".
Кроме того, глава республики напрямую обратился к украинским националистическим батальонам, поставив им чёткий ультиматум: либо они сами складывают оружие и несут заслуженное наказание, либо же на них обрушатся карательные меры. Кадыров напомнил им о том, что сейчас друг за другом зачищаются районы и в конечном итоге и до радикалов дойдёт очередь.
"Я хочу обратиться ко всем нацикам, бандеровцам и шайтанам: можете рявкать из своих укрытий сколько угодно, на большее вы ни физически, ни морально не способны, - подчеркнул глава Чечни. - Либо вы добровольно сложите оружие и примите заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпримем карательные меры".

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