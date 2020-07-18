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Кадыров призвал Армению и Азербайджан прийти в себя

18 июля 2020, 18:00  •  65 • В мире
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал обострение отношений между Арменией и Азербайджаном. Политик отметил, что нужно сделать всё, чтобы стороны протянули друг другу руки и достигли мира, иначе это может вылиться в войну.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал армянскую и азербайджанскую стороны достичь мира, чтобы конфликт на границе не перерос в полномасштабное противостояние. В своём телеграм-канале он подчеркнул, что чеченский народ как никто другой хорошо знает цену мира, как и горя, которое несет война.
Кадыров отметил, что оба государства - и Армения, и Азербайджан - являются братскими для России. Потому необходимо остановить этот разгорающийся конфликт.
Немаловажно, отмечает глава Чечни, чтобы своё слово сказали представители духовенства.
В противном случае, если разлад не будет устранён, то для всего Кавказа это может обернуться большими последствиями, и, вероятнее всего, трагическими.
"Участники обострившегося конфликта на границе Армении и Азербайджана должны знать, что если не принять срочных решительных мер, то ситуация может перейти в открытую большую войну со всеми вытекающими последствиями. Начнутся новые провокации, пойдут нескончаемые потоки погибших, раненым не будет конца, беженцы, сироты... Но победителей не будет!" - подчеркнул Кадыров.
Он добавил, что руководители Армении, Азербайджана и СНГ должны незамедлительно вмешаться в этот вопрос.
"Со своей стороны, ради достижения мира я готов встать на колени и просить любого! Да, я готов, если надо, взять оружие и сражаться за справедливость, за мир. Но разумнее будет, если мы сядем за стол переговоров и не допустим масштабной трагедии", - резюмировал политик.

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